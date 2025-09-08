기존의 AI나 자동화와 달리 AI 에이전트는 일정 수준의 자율성, 즉 "대행성"을 가지고 작동합니다. AI 에이전트는 데이터를 인식하고 이에 대한 추론을 수행하며 상황에 맞는 조치를 취할 수 있습니다. Gartner는 2028년까지 엔터프라이즈 소프트웨어 애플리케이션의 33%가 에이전틱 AI를 포함할 것으로 예상하며, 이는 2024년의 1% 미만에서 크게 증가한 수치입니다.1

전통적인 AI는 과거 데이터에 기반해 미리 정해진 입력에 대해 반응합니다. 생성형 AI는 과거 정보의 패턴을 학습해 새로운 아웃풋을 만들어내지만, 여전히 모든 단계마다 프롬프트와 같은 인간의 개입에 의존합니다.

AI 에이전트는 더 나아가 인간과 유사하게 독립적으로 행동하고 실시간으로 학습 및 적응하며, 다른 에이전트와 협력해 의사 결정을 내리고 지속적으로 개선할 수 있습니다. 가트너에 따르면 2028년까지 일상적 업무 결정의 최소 15%가 에이전틱 AI를 통해 자율적으로 이뤄질 것으로 전망되며, 이는 2024년 0%에서 증가한 수치입니다.1



에이전틱 AI 시스템은 대규모 언어 모델(LLM), 머신 러닝 및 생성형 AI를 결합하여 복잡한 작업을 수행합니다. 훈련 데이터를 기반으로 응답을 생성하는 독립형 LLM과 달리, AI 에이전트는 외부 도구 및 데이터 소스에 연결하고 실시간 정보를 검색하고 작업을 수행할 수 있습니다. AI 에이전트는 과거의 상호 작용을 통해 계획, 적응 및 학습하며, 따라서 IT 프로세스 자동화, 코드 생성 또는 금융 부문에서 재무 분석 지원과 같은 실제 작업에 유용합니다.