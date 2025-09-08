재무 운영 분야의 AI 에이전트

인공지능(AI) 에이전트는 금융 산업의 중심으로 빠르게 자리 잡고 있으며, 이는 조직이 정보를 수집, 분석하고 활용하는 방식을 변화시키고 있습니다.

기존의 AI나 자동화와 달리 AI 에이전트는 일정 수준의 자율성, 즉 "대행성"을 가지고 작동합니다. AI 에이전트는 데이터를 인식하고 이에 대한 추론을 수행하며 상황에 맞는 조치를 취할 수 있습니다. Gartner는 2028년까지 엔터프라이즈 소프트웨어 애플리케이션의 33%가 에이전틱 AI를 포함할 것으로 예상하며, 이는 2024년의 1% 미만에서 크게 증가한 수치입니다.1

전통적인 AI는 과거 데이터에 기반해 미리 정해진 입력에 대해 반응합니다. 생성형 AI는 과거 정보의 패턴을 학습해 새로운 아웃풋을 만들어내지만, 여전히 모든 단계마다 프롬프트와 같은 인간의 개입에 의존합니다.

AI 에이전트는 더 나아가 인간과 유사하게 독립적으로 행동하고 실시간으로 학습 및 적응하며, 다른 에이전트와 협력해 의사 결정을 내리고 지속적으로 개선할 수 있습니다. 가트너에 따르면 2028년까지 일상적 업무 결정의 최소 15%가 에이전틱 AI를 통해 자율적으로 이뤄질 것으로 전망되며, 이는 2024년 0%에서 증가한 수치입니다.1

에이전틱 AI 시스템은 대규모 언어 모델(LLM), 머신 러닝 및 생성형 AI를 결합하여 복잡한 작업을 수행합니다. 훈련 데이터를 기반으로 응답을 생성하는 독립형 LLM과 달리, AI 에이전트는 외부 도구 및 데이터 소스에 연결하고 실시간 정보를 검색하고 작업을 수행할 수 있습니다. AI 에이전트는 과거의 상호 작용을 통해 계획, 적응 및 학습하며, 따라서 IT 프로세스 자동화, 코드 생성 또는 금융 부문에서 재무 분석 지원과 같은 실제 작업에 유용합니다.

AI 에이전트를 금융에 적용하는 방법

AI 에이전트는 이미 거래, 규정 준수, 보고, 리스크 관리 및 고객 서비스 등 금융 분야에 활용되고 있습니다. 가장 중요한 활용 사례 중 하나는 재무 보고 및 회계 업무에서 데이터 수집, 검증, 공개 과정을 간소화하는 것입니다. 에이전트는 월말 마감부터 감사 준비까지 재무 워크플로를 관리하고, 불일치를 표시하며, 규정 준수를 집행할 수 있습니다. 이는 재무 책임자와 팀이 수동 조정에서 벗어나 인사이트 도출에 더 집중할 수 있게 해주는 한편, 투명성과 거버넌스의 기대치도 크게 높입니다.

감사는 AI 에이전트가 영향을 미치는 또 다른 영역입니다. 감사 절차를 더 작은 작업으로 세분화하여 자율적으로 실행하고 검토를 위해 구조화된 아웃풋을 생성할 수 있습니다. 이로 인해 전체 과정이 빨라지고 오류가 줄어듭니다.

고객 참여는 중요한 활용 분야입니다. 이제 AI 기반 어시스턴트는 개인 맞춤형 안내를 제공하고, 서비스 상호작용을 자동화하며, 사용자 행동에 적응하는 재정 코치 역할까지 수행합니다. 이러한 시스템이 더 학습하고 확대될수록 고객에게 더욱 개인화되고 접근성 높은 경험을 제공합니다.

에이전틱 AI는 거래, 계약, 커뮤니케이션을 지속적으로 모니터링함으로써 리스크 관리 역량을 강화합니다. 에이전트는 진화하는 위협과 규제 요구 사항에 적응합니다. 이를 통해 사기 위험이나 변화하는 시장 상황에 능동적으로 대응할 수 있습니다.

최신 핀테크 기술로서 AI 에이전트는 금융 산업을 더 큰 자율성, 효율성, 전략적 통찰의 방향으로 이끌고 있습니다. 이로써 신속한 결산, 고도화된 감사, 선제적 리스크 관리, 그리고 개인화된 고객 참여가 가능해집니다.

반면에, 이와 같은 높은 자율성은 관리, 설명 가능성, 시스템 리스크와 같은 새로운 과제도 동반합니다. 앞으로 금융 산업의 미래는 AI 에이전트의 도입은 물론, 책임감 있는 관리와 운영을 통해 혁신과 신뢰를 동시에 확보하는 데 달려 있습니다.

금융 분야에서 AI 에이전트가 중요한 이유

AI 에이전트는 효율성뿐 아니라 금융 의사 결정과 책임의 본질 자체에서 업계 운영 방식을 근본적으로 변화시키기 때문에 금융 분야에서 중요합니다. 금융은 항상 데이터를 해석하고 판단을 적용하며 조치를 수행하기 위해 인간과 프로세스에 의존해 왔습니다.

AI 에이전트의 도입으로 이러한 많은 업무들은 이제 인간이 단계별로 수행할 필요가 없어졌습니다. 대신 AI 에이전트는 인간의 감독을 최소화하면서 워크플로를 관리하고 여러 기능을 조정하며 실시간으로 인사이트를 제공합니다. 이로써 금융 부서는 거래 중심의 역할에서 벗어나 전략과 가치 창출에 집중할 수 있게 되며, 여전히 인간의 판단과 전략적 방향을 필요로 합니다.

AI 에이전트가 금융 운영에서 중요한 다른 이유는 다음과 같습니다.

확장된 규모 및 범위: 인간이 한 번에 처리할 수 있는 정보에는 한계가 있습니다. 금융 분야의 AI금융에 특화된 생성형 AI는 AI 에이전트가 방대한 복잡한 데이터셋을 중단 없이 처리할 수 있도록 지원합니다. 이는 보고, 규제 준수, 위험 평가를 주기적인 단편적 보고에서 실시간 금융 프로세스로 전환합니다. 에이전트는 위험을 관리하고, 기회를 식별하며, 전략을 실행하는 방식을 근본적으로 변화시킵니다. 이를 통해 조직은 사후 대응적인 의사 결정에서 벗어나 사전적이고 예측적인 접근 방식으로 전환할 수 있습니다. 

소규모 시장의 포용 확대: AI 에이전트는 과거에는 높은 서비스 비용이나 복잡성 때문에 접근하기 어려웠던 고객과 시장에 다가감으로써 금융의 포용성을 높입니다. 이들은 금융 소외 지역에서 마이크로파이낸스를 가능하게 하고 대규모로 개인 맞춤형 디지털 뱅킹 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다. 이러한 역량은 금융이 달성 가능한 범위와 접근 가능한 대상을 새롭게 정의합니다.

신뢰와 투명성: AI 에이전트는 지속적인 감사 추적을 유지하고 모든 단계에서 데이터를 검증하며, 규제 기관과 이사회, 이해관계자를 위한 설명 가능한 아웃풋을 생성함으로써 일관성, 신뢰성, 책임성을 강화합니다. 이러한 변화는 금융 운영의 속도와 완전성을 모두 강화합니다.

금융 분야 AI 에이전트 사용 사례

AI 에이전트의 성공적인 도입을 위해서는 잠시 멈추어 기술 자산 전반을 점검하는 자세가 필요합니다. 기술 인프라가 성장을 지원할 수 있을 만큼 견고한 부분이 어디인지, 반대로 조직이 발전하는 데 필요한 데이터를 제공하지 못하는 부분은 어디인지 평가해야 합니다.2

AI 에이전트는 한때 많은 수작업이 필요했던 업무를 수행함으로써 금융의 여러 영역을 근본적으로 재편하고 있습니다. 다음 사용 사례는 이러한 에이전트가 실제로 변화를 주고 있는 주요 분야를 보여줍니다.

알고리즘 거래

트레이딩 분야에서 AI 에이전트는 시장 변동을 실시간으로 감지하고, 자동으로 거래를 실행합니다. 기존의 고정 규칙 기반 트레이딩 프로그램과 달리 최신 AI 에이전트는 상황 변화에 따라 전략을 유연하게 조정할 수 있습니다.

예를 들어, 유가에 영향을 미치는 뉴스가 나오면 AI 에이전트는 인간 트레이더가 대응하기도 전에 포트폴리오의 에너지 자산 비중을 신속하게 조정합니다. 이러한 적응성을 덕분에 기관은 급변하는 시장에서도 더욱 빠르게 대응하고 경쟁력을 유지할 수 있습니다.

감사

감사 분야에서 AI 에이전트는 방대한 반복 업무를 더 작고 자동화된 단계로 세분화하여 지원합니다. 수천 건의 거래를 자동으로 검토하고, 이상 패턴을 식별하며, 일부 감사 문서를 초안으로 작성해 인간 감사자가 검토할 수 있도록 합니다.

연중 내내 거래 내역을 지속적으로 추적하고 잠재적인 위험 요인을 최신 상태로 기록하는 에이전트를 가정해 보겠습니다. 정식 감사가 시작될 때에는 이미 많은 준비 작업이 마쳐진 상태가 됩니다. 감사인은 데이터 검증 대신 판단과 분석에 집중할 수 있습니다.

신용 평가 및 언더라이팅

기존의 신용 심사는 속도가 느리고 제한된 정보에 근거하는 경우가 많습니다. AI 에이전트는 결제 기록, 재무제표뿐 아니라 공공요금 납부 내역이나 거래 패턴 등 광범위한 데이터를 분석해 이러한 점을 개선합니다. 에이전트는 위험 수준을 신속히 평가하고, 신용 조건을 추천하며, 그 결정의 근거까지 설명할 수 있습니다. 이를 통해 인수 심사는 한층 빠르고 일관성 있게 처리되며, 신용 정보가 부족해 기존에는 심사에서 제외되었던 개인이나 기업도 더 포괄적으로 심사를 받을 수 있습니다.

고객 서비스 및 상호작용

은행과 핀테크 기업들은 고객 서비스고객 지원을 개선하기 위해 점점 더 AI 에이전트 활용을 확대하고 있습니다. 이러한 에이전트는 “계좌 잔액이 얼마인가요?”, “결제가 정상적으로 처리됐나요?”와 같은 일상적인 질문을 처리하는 AI 기반 챗봇이나 가상 어시스턴트와 함께 운영되는 경우가 많습니다. 하지만 AI 에이전트는 챗봇을 넘어서는 기능을 제공합니다. 에이전트는 시스템 간 업무를 조율하고 고객 행동을 분석해 개별 맞춤형 금융 조언을 제공할 수 있습니다.

예를 들어, 한 고객이 매달 말에 지출이 반복적으로 많아지는 경우 AI 어시스턴트가 예산 관리 도구 사용을 제안하거나 월 초에 미리 저축하도록 권유할 수 있습니다. 이러한 개인화 서비스는 고객이 든든하게 지원받고 있다는 인식을 갖게 하며 건전한 금융 습관을 기르는 데에도 도움을 줍니다. 현재까지 전 세계 고객의 16%는 지점이 없는 완전한 디지털 은행을 주요 거래 은행으로 이용하는 데 익숙합니다.4

재무 계획 및 예측

재무 관리자 대상 설문조사에 따르면, 그들은 재무 분석과 예측 생성이 생성형 AI가 가장 큰 영향을 미칠 것으로 본 영역이라고 답했습니다.6 AI 에이전트는 재무팀이 시장 동향을 예측하고 미래를 계획하는 방식을 개선하고 있습니다. 내부 시스템, 시장 정보 및 경제 뉴스 피드에서 데이터를 가져와 상황 변화에 따라 자동으로 업데이트되는 예측을 구축할 수 있습니다.

예를 들어, 주요 시장에서 원자재 가격이 상승하거나 수요가 변화하는 경우 에이전트는 재무 모델을 조정하고 수익과 마진에 미치는 영향을 명확하게 보여줄 수 있습니다. 이를 통해 재무 책임자는 "만약의 경우"를 가정한 시나리오를 테스트할 수 있고 변화에 더 신속하게 대응할 수 있습니다. 그 결과 재무 계획은 한층 더 역동적이면서도 특정 시점에만 근거한 고정된 전제에 대한 의존도가 줄어듭니다.

재무 보고

AI 에이전트는 재무팀이 보고 업무를 처리하는 방식을 바꾸고 있습니다. 에이전트는 계정을 정산하고 정보를 취합하기 위해 월말까지 대기하는 대신 전사적 자원 관리(ERP) 플랫폼, 청구 도구, 애플리케이션 프로그램 인터페이스(API)를 통해 연결된 외부 데이터 피드 등 여러 시스템에서 데이터를 지속적으로 수집하고 실시간으로 분석할 수 있습니다. 또한 이들은 회계 분개가 생성되는 즉시 검토하여 누락된 항목이나 비정상 거래, 불일치 등을 즉시 감지할 수 있습니다.

예를 들어, 계약 수익이 잘못 기록된 경우 AI 에이전트는 해당 분개 항목을 계약 조건으로 추적하고, 회계 기준에 부합하는지 확인하며 올바른 처리 방안을 제시할 수 있습니다. AI 에이전트는 재무 데이터의 수집과 검증을 모두 자동화해, 기존의 ‘집중 마감 기간’ 방식에 비해 더욱 정확하고 신속하며 부담이 적은 보고를 가능하게 합니다.

IBM의 재무 팀은 몇 년 전부터 전통적으로 수작업과 반복이 많고 시간이 많이 소요되는 분개 입력 프로세스를 개선하기 시작했습니다. IBM은 2024년에 Jobotx 이니셔티브를 시작하여 IBM® watsonx Orchestrate 및 IBM® Apptio Enterprise Business Management(EBM)를 사용하여 RPA 자동화 기능을 확장했습니다. 이러한 도구는 데이터 검증의 불일치, 사이클 타임 지연, 확장성 문제와 같은 지속적인 과제를 해결했습니다.

IBM은 AI, RPA 및 비용 기반 자동화 우선순위 지정을 결합하여 보다 지능적이고 적응력 있는 방식으로 여러 지역에서 분개 처리를 표준화하고 가속화하기 시작했습니다. 종단 간 프로세스 자동화를 통해 재무 마감 및 조정 주기가 예상보다 90% 이상 단축될 것으로 예상됩니다. 또한 회사에서는 연간 약 600,000달러의 비용 절감을 달성할 수 있습니다.  2025년 IBM은 Gartner Magic Quadrant의 재무 및 회계 비즈니스 프로세스 아웃소싱 부문에서 리더로 선정되었습니다.6

사기 탐지 및 위험 관리

주요 CEO의 58%는 AI가 보안 및 위험 관리 향상에 혁신적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있습니다.3 금융 기관은 AI 에이전트를 사용하여 실시간으로 위험을 모니터링합니다. 예를 들어, 에이전트는 수천 건의 신용 신청서를 분석하고 금융 데이터와 뉴스, 시장 상황 등과 같은 외부 정보를 활용해 높은 연체 위험이 있는 신청을 즉시 평가할 수 있습니다. 이와 마찬가지로, 사기 탐지에서 에이전트는 휴면 계좌에서 갑작스러운 대규모 이체와 같은 비정상적인 거래를 감지하고 즉시 표시할 수 있습니다. 이 기능을 통해 사후 대응보다 문제를 조기에 차단하는 것이 쉬워집니다.

파키스탄의 Askari Bank는 정부의 새로운 사이버보안 규정을 충족하기 위해 IBM과 협력했습니다. 새로운 정책에서는 은행이 보안 운영 센터(SOC)와 24시간 작동하는 자동화된 대응 도구를 포함한 기본적인 보안 역량을 유지하도록 규정했습니다. 그 결과 새로운 SOC는 하루 약 700건이던 보안 사고를 20건 미만으로 줄일 수 있었습니다. 또한 평균 사고 대응 시간도 30분에서 5분으로 단축되었습니다.7

규정 준수

생성형 AI 도입에 대한 한 연구에 따르면, 임원 중 53%가 규제 및 규정 준수로 인한 제약에 대해 우려를 표명했습니다.2 AI 에이전트는 금융 기관이 이러한 복잡하고 빠르게 변화하는 규정보다 앞서 나갈 수 있도록 돕고 있습니다. 에이전트는 정기적인 검토에 의존하는 대신, 규제 요건을 기준으로 거래, 커뮤니케이션, 문서를 지속적으로 모니터링할 수 있습니다.

예를 들어 AI 에이전트는 대출 계약이 공시 규정을 준수하는지, 고객 소통이 공정대출 기준을 충족하는지 확인할 수 있습니다. 또한 이러한 시스템은 방대한 규제 변화 내용을 분석하고 관련 변경 사항을 부각하며 내부 정책의 조정을 추천할 수도 있습니다. 이러한 검사를 실시간으로 자동화함으로써 AI 에이전트는 규정 위반의 위험을 줄이고 비용이 큰 제재를 최소화하며 규정 준수 팀이 다른 문제에 집중할 수 있도록 지원합니다.

재무 및 유동성 관리

계좌, 통화 및 자회사 전반에 걸쳐 유동성을 관리하는 것은 쉽지 않습니다. AI 에이전트는 현금 흐름을 실시간으로 모니터링하고 단기 자금 수요를 예측하며 가장 효율적인 자본 배분 방안을 제안할 수 있습니다.

예를 들어 자회사에 자금 부족이 예상되는 경우 에이전트가 이를 조기에 감지하고, 자금 재배분을 제안하거나 사전에 승인된 조치를 즉시 실행할 수 있습니다. 이러한 선제적 관리는 기업이 운전자본을 최적화하는 동시에 재무 안정성을 유지하도록 돕습니다.

금융 분야에서 AI 에이전트의 이점

AI 에이전트는 반복적이고 데이터 사용량이 많은 작업을 수행하고 실시간 통찰력을 제공하는 고급 AI 솔루션입니다. 이 솔루션은 운영을 간소화하고 중요한 프로세스의 속도, 정확성 및 확장성을 향상시키는 데 도움이 되며, 다음과 같은 이점도 있습니다.

더 나은 고객 경험: 고객 대면 역할에서 AI 에이전트는 더 빠른 응답, 개인화된 금융 조언 및 상시 지원을 제공합니다. 이를 통해 서비스 팀의 부담을 줄이면서 만족도를 높일 수 있습니다.

비용 절감: AI 에이전트는 수동 작업과 오류를 줄여 운영 비용을 낮춥니다. 예를 들어, 일상적인 보고에 필요한 직원 업무 시간이 줄어들고 조기 발견을 통해 사기 손실을 방지할 수 있습니다.

리스크 관리 강화: 에이전트는 신용 노출에서 사기 탐지에 이르기까지 리스크를 지속적으로 모니터링할 수 있습니다. 새로운 패턴에 적응하는 능력을 통해, 기존의 규칙 기반 시스템으로는 놓칠 수 있는 위협도 효과적으로 포착할 수 있습니다.

금융 포용성: 에이전틱 AI는 자율적으로 신용도를 평가하고, 마이크로 대출을 가능하게 하며, 대규모 맞춤형 디지털 뱅킹 서비스를 제공함으로써 금융 서비스 접근이 어려운 시장까지 서비스 범위를 확장할 수 있습니다.

향상된 효율성: AI 에이전트는 조정, 분개 입력, 거래 검토, 비용 점검 등 반복적이고 시간이 많이 드는 업무를 자동화합니다. 이로써 금융팀은 단순 반복 업무에서 벗어나 더 높은 부가가치의 분석과 전략 수립에 집중할 수 있습니다. 예를 들어, CFO는 직접 감독에 들이는 시간을 줄이고 기업 전반의 전략적 의사결정을 이끄는 업무에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

정확성 향상: AI 에이전트는 데이터를 지속적으로 검증하고 이상 징후를 식별해 재무 보고, 감사 및 규정 준수 과정에서 발생할 수 있는 인적 오류의 위험을 줄입니다. 이로써 더 신뢰할 수 있는 수치를 확보하고, 비용 부담이 큰 오류를 줄일 수 있습니다.

실시간 인사이트: 회계 기간이 끝날 때까지 보고서를 기다릴 필요 없이 금융팀은 실시간 데이터 분석을 활용할 수 있습니다. AI 에이전트는 문제나 기회를 즉시 포착하여 조직이 더 빠르고 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

확장성: 조직이 성장함에 따라 AI 에이전트는 인력의 비례적 증가 없이도 더 많은 데이터와 복잡한 프로세스를 처리할 수 있습니다. 이로 인해 성장이 한층 더 지속 가능해집니다.

더 강력한 규정 준수: AI 에이전트는 거래, 계약 및 보고 기준 등을 자동으로 점검하여 복잡한 규제 요구사항에 발맞춰 대응합니다. 또한 투명한 감사 추적 기록을 유지하여 규제 기관과 감사인에게 준수 여부를 보다 쉽게 입증할 수 있습니다.

금융 분야 AI 에이전트의 과제

금융 분야에서 AI 에이전트의 잠재력은 상당하지만 그 활용에는 새로운 복잡성과 위험이 뒤따릅니다. 그럼에도 불구하고, 은행 CEO의 60%는 자동화의 이점을 활용하고 경쟁력을 높이기 위해 상당한 수준의 위험을 감수해야 한다고 말합니다.4

자율적인 의사 결정은 특히 규제가 엄격한 금융 산업에서 거버넌스, 투명성 및 책임성에 대한 중요한 논점을 제기합니다. 데이터 프라이버시, 시스템 리스크, 윤리적 고려 사항 등은 금융 서비스의 안정성과 공정성을 해치지 않으면서 AI 에이전트가 긍정적으로 작동하도록 세심히 관리되어야 합니다. 이러한 과제들과 추가적으로 고려해야 할 문제들을 자세히 살펴보겠습니다.

편향과 공정성: AI 에이전트가 편향되거나 불완전한 데이터로 학습한 경우, 대출 승인이나 신용 평가 등에서 특정 집단이 불공정하게 불이익을 받을 수 있습니다. 이로 인해 윤리적 우려와 잠재적인 규제상의 어려움이 발생할 수 있습니다.

데이터 보호와 보안: AI 에이전트는 방대한 양의 민감한 데이터에 의존합니다. 적절히 관리되지 않을 경우, 개인정보 유출, 데이터 침해, 고객 정보 남용 등의 위험이 발생할 수 있습니다. AI 에이전트의 자율성은 새로운 사이버보안 취약점을 초래할 수 있습니다.

윤리적 사용과 신뢰: AI 에이전트가 올바르게 작동하더라도 지나친 의존은 고객과 이해관계자에게 우려를 불러일으킬 수 있습니다. AI가 인간의 판단을 대체하지 않고 보완하도록 하는 윤리적 활용을 보장하는 것은 신뢰 유지를 위해 필수적입니다.

설명 가능성 부족: 많은 AI 에이전트가 ‘블랙박스’처럼 작동해, 이들이 특정 결론에 도달하는 과정을 이해하기 어렵게 만듭니다. 규제 기관, 감사인 및 이사회가 투명성을 요구하는 금융 분야에서는 이러한 설명 가능성의 부족이 신뢰와 규정 준수를 약화시킬 수 있습니다.

규제의 불확실성: AI 관련 글로벌 규제가 아직 형성 단계에 있습니다. 금융 기관은 특히 여러 관할권에 걸쳐 향후 법률과 기준에 맞게 AI 에이전트를 어떻게 도입할지에 대한 불확실성에 직면해 있습니다.

신뢰성과 견고성: AI 에이전트의 성능은 이를 뒷받침하는 데이터와 모델의 성능에 달려 있습니다. 데이터 품질 저하, 잘못된 전제나 기술적 결함은 부정확한 아웃풋이나 중대한 의사결정 오류로 이어질 수 있습니다.

금융 분야 AI 에이전트의 미래

세계경제포럼(WEF)은 “에이전틱 AI가 생산성과 정확성, 의사결정 효율성을 높여 금융 서비스의 프로세스 자율성을 한층 강화할 것”이라고 밝혔습니다.8 AI 에이전트는 아직 초기 도입 단계이지만, 금융 산업 전반에서의 영향력은 빠르게 확대될 것으로 예상됩니다.

머지않아 이러한 시스템은 보조적 역할에서 벗어나 금융 운영의 핵심 인프라로 발전하게 될 것입니다. 일상적인 조정 업무부터 복잡한 시나리오 계획까지 엔드투엔드 프로세스를 점점 더 많이 관리하게 되며 인간의 직접적인 감독 필요성은 감소할 것입니다. 이러한 변화는 금융의 민첩성을 높여 기관이 시장 변화, 규제 업데이트, 고객 요구에 실시간으로 대응할 수 있게 할 잠재력을 지닙니다.

장기적으로 AI 에이전트는 금융 에코시스템의 운영 방식을 근본적으로 변화시킬 수 있습니다. 보고, 규정 준수 또는 고객 서비스를 위한 고립된 도구 대신 상호 운용 가능한 에이전트 네트워크는 부서, 기업 및 산업 전반에 걸쳐 협업할 수 있습니다.

예를 들어 규제 변화를 모니터링하는 에이전트가 신용 리스크를 관리하는 다른 에이전트와 직접 상호작용해 규정 준수와 대출 업무 전반에서 조정이 원활히 이루어지도록 할 수 있습니다. 에이전트가 더 설명 가능하고 신뢰받게 되면, 경영진과 이사회의 조언자 역할을 수행하며 전략적 의사결정에서 더 큰 역할을 맡을 수 있습니다.

이러한 발전 과정에는 도전 과제가 수반될 것입니다. CEO의 64%는 뒤처질 위험 때문에 기술이 조직에 제공할 가치를 완전히 파악하기도 전에 일부 기술에 먼저 투자한다고 밝혔습니다.3 에이전트의 자율성이 커질수록 거버넌스, 책임성, 리스크에 대한 논의가 확대될 것입니다. 그러나 금융 기관, 규제 기관 및 기술 제공업체가 책임 있는 AI를 위한 견고한 프레임워크를 구축한다면, 에이전틱 시스템은 더 투명하고 포용적이며 회복력 있는 금융 산업을 만들 수 있습니다.

