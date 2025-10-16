LangFlow란 무엇인가요?

LangFlow는 로우코드 또는 노코드 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 내에서 에이전틱 AI 애플리케이션을 생성하는 데 사용됩니다. 사용자는 구성 요소를 연결하며, 이러한 연결이 애플리케이션 내 데이터의 흐름을 결정합니다.

고객 서비스를 자동화하기 위해 에이전틱 AI 챗봇 애플리케이션을 구축하는 경우, 사용자는 먼저 채팅 인터페이스를 대규모 언어 모델(LLM) 에 연결할 수 있습니다. 또한 LLM을 회사의 내부 벡터 데이터베이스 에 연결하여 검색 증강 생성(RAG) 시스템을 구축해서 LLM이 고객 주문 내역을 포함한 데이터를 참조할 수 있도록 만들 수 있습니다.