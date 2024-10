순서도란 무엇인가요?

산업 엔지니어인 프랭크 길브레스(Frank Gilbreth)와 릴리언 길브레스(Lillian Gilbreth)는 1921년에 흐름 프로세스 차트(Flow Process Chart)를 통해 미국기계공학회(ASME)에 처음으로 순서도 개념을 소개했습니다. 'Process Charts: First Steps in Finding the One Best Way to Do Work'라는 제목의 프레젠테이션에서는 워크플로 최적화에서 순서도의 역할에 대한 토대를 마련했습니다.

1930년대와 1940년대에 걸쳐 다른 엔지니어들이 순서도의 개념을 더욱 발전시키고 도구로서의 효율성을 개선했습니다. 1947년 ASME는 길브레스의 작업을 바탕으로 표준화된 공통 순서도 기호 세트를 발표했습니다.

1990년대에는 특수 UML 기반 순서도 소프트웨어로 만든 디지털 순서도인 통합 모델링 언어(UML) 활동 다이어그램이 등장했습니다. UML은 1990년대에 일반적인 순서도 기호를 표준화하기 위해 만들어졌습니다.

2005년에 비즈니스 프로세스 관리 이니셔티브(BPMI)는 비즈니스 프로세스 모델링 및 표기법 BPMN)의 개념을 체계화했습니다. 이 공통 모델링 언어는 비즈니스 프로세스를 시각적으로 묘사하여 텍스트 설명의 모호성을 제거합니다. 오늘날 널리 사용되는 Lucidchart 및 Miro와 같은 온라인 순서도 제작기에는 생성 프로세스를 간소화하기 위한 순서도 템플릿이 포함되어 있습니다.