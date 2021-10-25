워크플로 자동화란 무엇인가요?

조직은 비즈니스 운영 및 IT 프로세스 내에서 워크플로 자동화를 향해 나아가고 있습니다. 이는 프로세스 속도를 높이고 커뮤니케이션을 개선하는 데 도움이 됩니다.

워크플로 자동화는 수동 작업을 프로세스의 일부 또는 전체를 실행하는 소프트웨어로 대체하여 프로세스를 최적화합니다. 오늘날 이 작업은 일반적으로 로우코드의 드래그 앤 드롭 기능과 채택하기 쉬운 UI로 구성된 워크플로 자동화 소프트웨어를 통해 수행됩니다.

많은 툴에는 인공 지능(AI)이 포함되어 있지만 워크플로를 성공적으로 자동화하는 데 반드시 필요한 것은 아닙니다. 규칙 기반 논리 프로그램은 워크플로 비효율성을 해결하고 협업을 보다 쉽게 제공하는 데에도 효과적입니다.