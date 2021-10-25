워크플로 자동화란 무엇인가요?

조직은 비즈니스 운영 및 IT 프로세스 내에서 워크플로 자동화를 향해 나아가고 있습니다. 이는 프로세스 속도를 높이고 커뮤니케이션을 개선하는 데 도움이 됩니다.
워크플로 자동화는 수동 작업을 프로세스의 일부 또는 전체를 실행하는 소프트웨어로 대체하여 프로세스를 최적화합니다. 오늘날 이 작업은 일반적으로 로우코드의 드래그 앤 드롭 기능과 채택하기 쉬운 UI로 구성된 워크플로 자동화 소프트웨어를 통해 수행됩니다.
많은 툴에는 인공 지능(AI)이 포함되어 있지만 워크플로를 성공적으로 자동화하는 데 반드시 필요한 것은 아닙니다. 규칙 기반 논리 프로그램은 워크플로 비효율성을 해결하고 협업을 보다 쉽게 제공하는 데에도 효과적입니다.
자동화는 인간의 실수를 줄이고 수동 데이터 입력과 같은 많은 시간이 걸리고 반복적인 작업을 제거합니다. 오래된 수동 프로세스를 사용하는 조직은 노동 및 자본 집약적인 프로세스로 안정적으로 확장할 수 없습니다. 자동화를 추가함으로써 기업은 확장성 용량을 개선했습니다.
워크플로 자동화는 다음과 같은 면에서 기업에 이점을 제공합니다.
워크플로 자동화는 전통적으로 독립적인 영역이었던 개발자와 운영팀 간의 커뮤니케이션 채널을 명확히 하고 릴리스를 개선할 수 있는 발판이 됩니다. 이는 개발자와 운영 채널이 분리되어 있어 발생하는 병목 현상과 후속 조치 등의 일반적인 DevOps 장벽을 무너뜨립니다.
워크플로를 자동화하면 클라우드, 네트워크, 운영 체제 및 부서 간 상호 작용 전반에 걸쳐 더 나은 행정 관리가 가능합니다. 또한 네트워크 상황, 보안 및 결함을 더 잘 구성, 감독 및 분석하기 위해 중요한 시각화 계층을 추가합니다.
워크플로 자동화에는 비즈니스 프로세스(BP) 워크플로와 로보틱 프로세스(RP) 워크플로의 두 가지 유형이 있습니다.
비즈니스 프로세스 관리(BPM) 방법론은 기업이 고객에게 최상의 서비스를 제공하기 위해 프로세스를 구성하는 방법입니다. 비즈니스 프로세스 워크플로의 효율성을 높여 미션 크리티컬한 비즈니스 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다. 대부분의 경우 워크플로 자동화 소프트웨어는 BPM 철학에 따라 설계됩니다. 소프트웨어는 비즈니스 프로세스 워크플로를 자동화하여 기존에 수동으로 수행하던 작업을 최적화합니다. 엑셀의 자동 완성 및 매크로 기능은 워크플로 자동화의 초기 예입니다.
오늘날 소프트웨어는 로봇 프로세스를 자동화하며(로보틱 프로세스 자동화(RPA) 또는 RPA라고 함) 로봇이 인간과 유사하게 작업을 수행할 수 있도록 설계되어 있습니다. 대부분의 경우 봇은 IT 및 다른 분야와 함께 작업하여 관리 프로세스를 지원합니다. 봇은 처리 오류를 해결하기 위해 가장 관련성이 높은 정보를 식별하고 제안할 수 있습니다. 봇은 또한 헬프 데스크 문의, 로그인 인증을 완화하고 처리 오류에 개입할 수 있습니다.
워크플로 자동화는 수백 년 동안 사용되어 온 관행을 가리키는 기술 용어입니다. 산업 혁명 및 그 후 농업 기간 동안의 조립 라인과 제조는 RPA 워크플로를 사용한 최초의 산업 중 일부였습니다. 하지만 이들은 소프트웨어가 아닌 기계 기반이었습니다.
대부분의 워크플로 유형에 자동화를 적용할 수 있습니다. 예를 들어 인사 자원을 위한 직원 온보딩 템플릿 문서를 자동화하거나 모든 팀 구성원에 대한 워크플로를 설정 및 자동화할 수 있습니다.
대부분의 분야와 산업에서 워크플로 자동화 소프트웨어를 찾을 수 있습니다.
워크플로 자동화 스타트업은 통합 API 솔루션을 사용하여 애플리케이션 전반에서 표준화된 네트워크 자동화, 승인 프로세스 및 데이터 동기화를 제공하기 위해 워크플로 프로세스를 혁신하고 있습니다.
가장 중요한 것은 자동화를 위한 로우코드 워크플로 자동화로의 설계 전환으로, 의사 결정권자와 직접적인 협업자를 포함하도록 워크플로를 만들고 배포할 수 있는 사람의 범위를 넓히는 것입니다. 그 결과 조직은 하향식 조직 구조에서 프로세스 개선을 가속화하는 보다 대칭적이고 협업적인 시스템으로 이동할 수 있습니다.
워크플로 자동화 분야의 AI는 기업의 또 다른 큰 트렌드입니다. AI 기반 자동화를 통해 기업은 데이터 패턴과 머신 러닝을 활용하여 예측 분석 및 인사이트를 활용하여 프로세스를 개선할 수 있습니다.
이러한 솔루션은 네트워크 관리가 아직 자동화되지 않은 마지막 수동 프로세스 중 하나로 간주되는 IT 네트워크 에코시스템을 변화시킬 것입니다.
오늘 출시되는 워크플로 자동화 소프트웨어에는 네트워크 문제를 제어하고 탐색하는 IT의 능력을 향상시키는 기능이 포함됩니다. 시각적 워크플로는 IT 네트워크 전반에서 워크플로를 쉽게 만들고 중재할 수 있는 툴로 각광받을 것입니다.
또한 기업은 향후 자동화를 관리하기 위한 구성 요소로 사용할 수 있는 템플릿화된 워크플로와 기존 워크플로 자동화를 통합하는 기능을 활용할 수 있습니다.
IBM의 워크플로 자동화 소프트웨어는 일반적으로 사용되는 타사 클라우드 솔루션과 통합되고 로우코드 워크플로 자동화 애플리케이션 및 머신 러닝을 사용하는 로우코드 솔루션입니다.
IBM의 주요 워크플로 자동화 제품은 IBM® Cloud Pak for Business Automation입니다. 이를 통해 기업은 프로세스, 정보 및 사람을 연결하여 전체적인 비즈니스 뷰를 얻을 수 있습니다. IBM Cloud Pak for Business Automation에는 분석, 협업 기능 및 비즈니스 규칙 관리 시스템도 포함되어 있습니다.
당사의 솔루션은 모든 스타일의 워크플로를 운영하도록 설계된 유연한 솔루션입니다. 규칙 기반 로직을 활용하여 비즈니스 운영을 위한 워크플로를 생성합니다. 워크플로를 표준화하고 재사용하여 비효율성을 줄이고 팀이 고부가가치 작업에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
IBM Cloud Pak for Business Automation을 통해 비즈니스 운영 전반에서 확장 가능한 기능을 활용하는 방법에 대해 자세히 보기
Concert Workflows는 도메인 간 오케스트레이션, 로우코드 민첩성, 이벤트 중심 확장성을 제공합니다.
IBM 자동화 서비스로 비즈니스 프로세스 자동화와 IT 운영의 효율을 한층 더 높이세요.
다양한 프로세스와 작업을 간소화하는 워크플로 자동화 소프트웨어로 생산성을 높이세요.