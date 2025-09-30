로우코드는 수작업 코딩을 최소한으로 줄여 애플리케이션을 더 빠르게 제공할 수 있는 소프트웨어 개발에 대한 시각적 접근 방식입니다. 로우코드 플랫폼의 그래픽 사용자 인터페이스와 드래그 앤 드롭 기능은 개발 프로세스의 여러 측면을 자동화하여 기존의 컴퓨터 프로그래밍 접근 방식에 대한 종속성을 제거합니다. 로우코드 플랫폼은 특히 비즈니스 분석가 또는 프로젝트 관리자처럼 공식적인 코딩 경험이 거의 없는 비즈니스 사용자, 즉 시민 개발자를 위해 앱 개발을 민주화합니다. 이러한 툴을 사용하면 고도의 기술을 갖추지 않은 직원도 IT 부서의 백로그 해소, 섀도 IT 감소, 비즈니스 프로세스 관리(BPM) 워크스트림에 대한 소유권 강화 등 다양한 방식으로 비즈니스에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 그렇지만 로우 코드 개발 플랫폼은 숙련된 프로그래머에게도 도움이 됩니다. 코딩 경험이 거의 또는 전혀 필요하지 않으므로 개발자의 코딩 배경에 더 많은 유연성을 부여할 수 있습니다. 예를 들어, 일부 비즈니스 애플리케이션에서는 특정 프로그래밍 언어에 대한 지식이 필요하기 때문에 개발자의 선택 폭이 더욱 좁아집니다. 로우코드 플랫폼은 이러한 병목 현상을 제거함으로써 애플리케이션 개발 수명 주기를 단축하므로 짧은 시간에 더 많은 성과를 달성할 수 있습니다.

코로나19 대유행으로 인해 비즈니스에서는 프로세스를 자동화하고 디지털 혁신 이니셔티브의 우선순위를 정해야 할 필요를 체감했습니다. 로우코드 플랫폼은 이러한 요구 사항을 해결하여 워크플로를 간소화하고 자동화 프로젝트를 신속하게 진행하는 데 도움이 됩니다. Gartner에 따르면 로우코드 개발 기술의 글로벌 시장은 2021년에 22.6%(IBM 외부 링크) 증가하여 138억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 최신 Magic Quadrant Report에서는 2023년까지 중견 및 대기업의 50% 이상이 로우코드 애플리케이션 플랫폼을 채택할 것으로 예상하고 있습니다(IBM 외부 링크).

로우코드 모델은 사용자 경험의 접근성을 높여 신속한 애플리케이션 개발을 촉진합니다. 시민 개발자와 전문 개발자 모두가 시각적 통합 개발 환경(IDE), 기본 제공 데이터 커넥터 및/또는 API, 코드 템플릿과 같은 핵심 기능의 이점을 누릴 수 있습니다. 로우코드 툴의 이러한 모든 기능을 통해 DevOps 프로세스가 개선되므로 혁신에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 됩니다.

로우 코드 vs 노 코드



Forrester는 대상 최종 사용자에 따라 로우코드 제품과 노코드 제품을 구분합니다. LCAP(로우코드 애플리케이션 플랫폼)은 범위가 넓어 전문 개발자와 시민 개발자 모두에게 적합하지만, 여전히 약간의 코딩 기술이 필요한 경우가 있습니다. 따라서 로우코드 애플리케이션 플랫폼은 주로 풀타임 및 파트타임 개발자에게 서비스를 제공합니다. 그러나 노코드 제품은 특별히 비즈니스 사용자를 대상으로 하므로 전문적인 개발 기술과 지식이 없어도 맞춤형 앱을 만들 수 있습니다.

로우코드와 유사하게, 노코드 개발 플랫폼(NCDP)을 사용하면 기존의 수작업 코딩 프로그래밍 대신 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 엔터프라이즈 애플리케이션을 만들 수 있습니다. 로우코드 플랫폼과 노코드 플랫폼 모두 프로세스 자동화를 가속화하고 프로세스 전반에서 확장성을 달성하도록 구축되었습니다.

노코드 플랫폼의 주요 단점은 섀도 IT를 줄일 수 있지만, 이를 위한 토대를 마련할 수도 있다는 것입니다. 비즈니스 사용자가 IT 부서의 감독 없이 소프트웨어를 개발하고 편집하는 경우 성능, 보안 및 규정 준수 표준을 충족하기 위한 추가적인 작업 흐름이 생성될 수 있습니다.