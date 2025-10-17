AutoGen이란 무엇인가요?

수상 경력에 빛나는 2024년 Microsoft의 Chi Wang과 다른 연구원들의 논문은 공급망 최적화 및 온라인 의사 결정을 비롯한 여러 실제 문제에 대한 AutoGen의 적용 가능성을 입증했습니다.1 AutoGen의 Python SDK를 사용하면 다음과 같이 간단하게 시작할 수 있습니다. pip install 명령을 사용하여 Python 버전을 확인할 수 있습니다.

AutoGen이 선두적인 다중 에이전트 프레임워크이기는 하지만, 선택할 수 있는 AI 에이전트의 전체 에코시스템이 있습니다. 다른 기업으로는 crewAI, LangChain , LangGraph, IBM BeeAI가 있습니다.