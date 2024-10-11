에이전틱 AI: AI 연구에서 차세대 주요 관심사로 떠오른 4가지 이유

LLM은 인간과 유사한 텍스트를 처리하고 생성하는 데 탁월하므로 사용자가 자연어 명령을 사용하여 AI와 더 쉽게 상호 작용할 수 있습니다. 따라서 명시적인 프로그래밍 지식의 필요성이 줄어듭니다. LLM은 미묘하고 상황에 따른 이해를 바탕으로 응답이나 조치를 생성할 수 있으므로 기존 프로그래밍으로 모든 엣지 케이스를 처리하기 어려운 시나리오에서 유용합니다. 이 외에도 LLM은 콘텐츠 생성, 코드 완성 요약 등의 작업에서 창의력을 발휘합니다. 이러한 생성 능력은 기존의 규칙 기반 프로그래밍으로는 재현하기 어렵습니다.

반면, 기존 프로그래밍은 고도로 구조화되고 결정론적이며 신뢰할 수 있어 정밀성, 반복성 및 검증 가능성이 필요한 작업에 이상적입니다. 기존 프로그래밍 언어는 작업 실행 방식을 세밀하게 제어할 수 있어 복잡한 워크플로, 알고리즘 또는 특정 시스템 요구 사항을 명시적으로 정의하고 최적화할 수 있습니다. 성능 또는 고유한 기능이 필요한 작업에는 기존 프로그래밍이 더 효율적인 경우가 많습니다.

에이전틱 AI 시스템은 LLM을 사용하여 유연성과 동적 응답의 이점을 누릴 수 있는 작업을 처리하는 동시에 이러한 AI 기능을 기존 프로그래밍과 결합하여 엄격한 규칙, 논리 및 성능을 제공한다는 두 가지 장점을 모두 제공합니다. 이러한 하이브리드 접근 방식을 통해 AI는 직관적이면서도 정확할 수 있습니다. 에이전트는 새로운 데이터나 동적 환경에 적응하면서 자율적으로 작업을 수행할 수 있는데, 이는 정적 코드에서는 어려운 일입니다. 동시에 중요한 프로세스(예: 보안 또는 계산)는 결정론적 기존 알고리즘에 의존할 수 있습니다.

에이전틱 AI 기반 시스템에는 한 가지 간단한 작업을 일관되게 잘 수행하는 단순 반사 에이전트가 포함될 수 있습니다. 보다 복잡한 규칙 기반 에이전트는 현재 인식을 사용하고 메모리를 활용하여 새로운 정보를 수신하고 저장할 수 있으므로 더 넓은 범위의 작업을 수행할 수 있습니다. 학습 에이전트는 새로운 데이터를 수집할 수 있으며, 이를 통해 추후 의사 결정에 정보를 제공하여 시간이 지남에 따라 정확도를 향상시킬 수 있습니다. 강력한 에이전틱 AI 플랫폼에는 다양한 능력을 가진 수십 또는 수백 개의 에이전트가 함께 작동할 수 있습니다.