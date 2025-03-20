에이전틱 추론이란 무엇인가요?

이전의 머신 러닝 모델은 의사 결정에 도달하기 위해 미리 프로그래밍된 규칙 집합을 따랐습니다. AI의 발전은 더 진화된 추론 능력을 가진 AI 모델을 가능하게 했지만, 여전히 정보에서 지식을 전환하는 데 인간의 개입이 필요합니다. 에이전틱 추론은 한 단계 더 나아가, AI 에이전트가 지식을 행동으로 변환할 수 있게 합니다.

“추론 엔진”은 에이전틱 워크플로의 계획 및 툴 호출 단계를 구동합니다. 계획은 작업을 더 관리하기 쉬운 추론으로 분해하고, 툴 호출은 이용 가능한 툴을 통해 AI 에이전트의 의사 결정을 돕습니다. 이러한 툴에는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API), 외부 데이터 세트 그리고 지식 그래프와 같은 데이터 소스가 포함될 수 있습니다.

기업 입장에서는, 에이전틱 AI가 검색 증강 생성(RAG)을 통해 추론 과정을 증거에 더욱 기반할 수 있도록 지원할 수 있습니다. RAG 시스템은 엔터프라이즈 데이터 및 기타 관련 정보를 검색하여 AI 에이전트의 추론을 위한 컨텍스트에 추가할 수 있습니다.