에이전틱 추론이란 무엇인가요?

단순 AI 에이전트는 미리 프로그래밍된 조건-동작 규칙 집합을 따릅니다. 이러한 규칙은 보통 'if-then' 형식으로 구성되며, 여기서 'if' 부분은 조건을 지정하고 'then' 부분은 동작을 나타냅니다. 조건이 충족되면, 에이전트는 해당 동작을 수행합니다.
이러한 추론 방법론은 특히 도메인 특화된 사용 사례에 적합합니다. 예를 들어 금융 분야에서는, 사기 탐지 에이전트가 은행이 정의한 일련의 기준에 따라 거래를 사기로 표시할 수 있습니다.
조건부 논리에서는 에이전틱 AI가 인식하지 못하는 시나리오에 직면하면 그에 맞게 행동할 수 없습니다. 이러한 유연성 부족을 줄이기 위해 모델 기반 에이전트는 자신의 기억과 인식을 사용하여 환경의 현재 모델이나 상태를 저장합니다. 이 상태는 에이전트가 새로운 정보를 받을 때 업데이트됩니다. 그러나 모델 기반 에이전트는 여전히 조건-동작 규칙에 의해 제한됩니다.
예를 들어, 로봇이 창고를 탐색하여 선반에 제품을 진열합니다. 로봇은 경로를 결정하기 위해 창고의 모델을 참조하지만, 장애물을 감지하면 장애물을 피하기 위해 경로를 변경하고 탐색을 계속할 수 있습니다.