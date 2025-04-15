AI 에이전트 사용 사례 

AI 에이전트는 마케팅 부서가 매일 수집하는 방대한 양의 데이터와 고객이 접하는 경쟁 제안의 수를 고려할 때 마케팅에서 다양한 용도로 사용됩니다. 오늘날에는 소비자가 직접 온라인으로 검색하는 대신 에이전트에게 쇼핑 조언을 요청함에 따라 일부 에이전틱 AI 툴은 제품 검색 프로세스를 혁신하고 있습니다.
마케팅 및 전자상거래 분야에서 AI 에이전트는 여러 커뮤니케이션 및 광고 작업을 자율적으로 수행할 수 있습니다. 여기에는 캠페인 관리, 고객 페르소나 생성, 콘텐츠 개인화 및 실시간 광고 성능 최적화가 포함될 수 있습니다. 기존의 자동화 및 AI 기술도 이런 작업을 관리할 수 있었지만, 효과적으로 수행하려면 훨씬 더 많은 감독과 잦은 사용자 입력이 필요했습니다.
AI 에이전트는 예측 분석을 통해 고객 행동을 분석하여 특정 캠페인에 대한 최적의 시간 또는 메시징 전략을 자동으로 식별한 다음, 해당 정보를 에이전트에게 전달하여 에이전트가 직접 커뮤니케이션을 예약할 수 있습니다. 또한 이러한 기술은 선제적 분석을 통해 방대한 데이터를 기반으로 강력한 고객 페르소나를 지속적으로 생성하여 마케팅 캠페인에 대한 추가 통찰력을 제공합니다.
소셜 미디어 AI 챗봇은 브랜드의 멘션을 모니터링하고, 사용자와 소통하며, 이전의 비에이전트 솔루션보다 더 정확하게 관련 응답을 생성할 수 있습니다. 또한 고객에게 제품 추천을 제공하는 에이전틱 AI는 다양한 툴, 데이터 세트 또는 이전 사용자 행동에서 데이터를 가져와 고객의 요구 사항을 보다 정확하게 파악할 수 있습니다.