AI 에이전트 사용 사례 

고객의 기대치가 급격히 높아지고 고객 서비스 담당자의 번아웃 수준이 높아지면서 AI 에이전트는 고객 경험에 특히 유용하게 적용될 수 있습니다. 에이전트는 시간이 지남에 따라 대응을 개선하고 실시간으로 관련 고객 데이터를 회수하는 능력을 바탕으로 매우 상황에 맞는 고도로 개인화된 경험을 제공합니다.

사전 정의된 스크립트를 기반으로 고객 문의에 응답하는 기존 챗봇과 달리, 에이전틱 AI는 미래 이벤트를 예측하고 고객 요구에 따라 사전 조치를 취할 수 있어 관련성과 고객 만족도를 높일 수 있습니다. 자연어 처리(NLP) 기능을 갖춘 대화형 AI 어시스턴트는 고객과의 자연스럽고 역동적인 대화에 참여하고, 필요한 경우 복잡한 문제를 인간 담당자에게 자동으로 에스컬레이션합니다. 이러한 툴은 감정 분석을 사용하여 고객 상호 작용을 분석하여 문제가 발생하기 전에 식별하거나 지원 티켓 또는 환불 발행과 같은 솔루션을 제공하고 실행할 수도 있습니다.

에이전트는 고객 서비스 담당자를 위한 지원 시스템 역할을 할 수 있을 뿐만 아니라 관련 고객 데이터를 구성 및 검색하거나 고객 문의를 기반으로 제품 문제 해결을 지원할 수 있습니다. 에이전트가 여러 시스템과 동시에 상호 작용하고 시간이 지날수록 고객 데이터를 유지할 수 있는 능력을 감안할 때 고도로 개인화된 선제적 지원을 제공하는 데 특히 능숙합니다. 이러한 환경에서 에이전트 AI를 사용하면 정확도를 높여 고객 만족도를 높일 수 있으며, 인간 상호 작용의 필요성이 감소하여 비용을 절감할 수 있습니다.