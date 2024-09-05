IBM이 Smarter Balanced를 통해 교육 분야의 AI 거버넌스를 설계하는 방법

캘리포니아에 본사를 둔 Smarter Balanced Assessment 컨소시엄은 초중고 및 고등 교육에 종사하는 교육자에게 평가 시스템을 제공하는 회원 주도형 공공 기관입니다. 2010년에 설립된 조직은 주 교육 기관과 협력하여 혁신적인 표준에 부합하는 시험 평가 시스템을 개발합니다. Smarter Balanced는 교육자가 학습 기회를 파악하고 학생 학습을 강화하는 데 도움이 되는 형성, 중간 및 총괄 평가를 포함한 도구, 수업 및 리소스를 통해 교육자를 지원합니다.
Smarter Balanced는 끊임없이 변화하는 교육 환경에서 진화와 혁신에 전념하고 있습니다. IBM Consulting과의 협력을 통해 교육 평가에서 인공 지능(AI)을 사용하기 위한 원칙적인 접근 방식을 모색하는 것을 목표로 합니다. 이 협업은 2024년 초에 발표되었으며 현재 진행 중입니다.
표준화된 시험과 구조화된 퀴즈를 포함한 초중고 학생을 위한 전통적인 기술 평가는 형평성과 관련된 다양한 이유로 비판을 받고 있습니다. AI를 책임감 있게 구현하면 개인화된 학습 및 평가 경험을 제공하여 소외된 집단을 포함한 학생 모집단 전반에 걸쳐 평가의 공정성을 높일 수 있는 혁신적인 잠재력을 갖게 됩니다. 따라서 학교 환경에서 AI를 책임감 있게 구현하고 거버넌스를 정의하는 것이 핵심 과제입니다.
첫 번째 단계로 Smarter Balanced와 IBM Consulting은 교육 측정, 인공 지능, AI 윤리 및 정책, 교육 전문가를 포함한 다분야 자문 패널을 구성했습니다. 패널의 목표는 교육 측정 및 학습 리소스를 위한 AI 사용에 정확성과 공정성을 내재화하기 위한 기본 원칙을 개발하는 것입니다. 자문 패널의 고려 사항 중 일부는 아래에 요약되어 있습니다.
디자인 사고 프레임워크를 사용하면 조직에서 기술 구현에 대한 인간 중심 접근 방식을 구축할 수 있습니다. 디자인 사고를 이끄는 세 가지 원칙은 사용자 결과, 끊임없는 재창조, 다양한 팀의 역량 강화에 초점을 맞추는 인간 중심 원칙입니다. 이 프레임워크는 이해관계자가 기능적 및 비기능적 조직 거버넌스 요구 사항에 전략적으로 조정되고 대응할 수 있도록 지원합니다. 디자인 사고를 통해 개발자와 이해관계자는 사용자 요구 사항을 깊이 이해하고, 혁신적인 솔루션을 구상하고, 반복적으로 프로토타입을 제작할 수 있습니다.
이 방법론은 개발 프로세스 초기에 위험을 식별 및 평가하고 신뢰할 수 있고 효과적인 AI 모델을 쉽게 만들 수 있도록 하는 데 매우 중요합니다. 디자인 사고는 도메인 전문가 및 기타 이해관계자로 구성된 다양한 커뮤니티와 지속적으로 소통하고 그들의 피드백을 통합함으로써 기술적으로 건전하고 사회적 책임을 다하며 인간 중심적인 AI 솔루션을 구축하는 데 도움이 됩니다.
Smarter Balanced 프로젝트를 위해 결합된 팀은 다양한 주제 전문가와 사고 리더로 구성된 싱크탱크를 구축했습니다. 이 그룹은 교육 평가 및 법률 분야의 전문가, 신경 발달 장애자, 학생, 접근성 문제가 있는 사람들 등으로 구성되었습니다.
"Smarter Balanced AI 싱크탱크는 AI가 신뢰할 수 있고 책임감 있게 만들어지며, 우리의 AI가 학생들의 학습 경험을 향상시키도록 하는 데 중점을 두고 있습니다."라고 싱크탱크 회원이자 Mark Cuban 재단의 AI 부트캠프 프로그램 아키텍트인 Charlotte Dungan이 말했습니다.
이 싱크탱크의 목표는 구성원들의 전문성, 관점, 생생한 경험을 단순히 '일회성'으로 거버넌스 프레임워크에 통합하는 것이 아니라 반복적으로 통합하는 것입니다. 이러한 접근 방식은 AI의 목적은 인간의 지능을 대체하는 것이 아니라 증강하는 것이라는 IBM의 AI 윤리 핵심 원칙을 반영합니다. 다양한 이해관계자의 지속적인 의견, 평가 및 검토를 통합하는 시스템은 신뢰를 더 잘 구축하고 공평한 결과를 촉진하여 궁극적으로 보다 포용적이고 효과적인 교육 환경을 조성할 수 있습니다.
이러한 시스템은 초등학교 환경에서 공정하고 효과적인 교육 평가를 만드는 데 매우 중요합니다. 다양한 팀이 모든 학생을 대표하는 AI 모델을 개발하는 데 필수적인 다양한 관점, 경험 및 문화적 통찰력을 제공합니다. 이러한 포용성은 편향을 최소화하고 실수로 불평등을 지속하거나 다양한 인구 통계 그룹의 고유한 요구 사항을 간과하지 않는 AI 시스템을 구축하는 데 도움이 됩니다. 이는 IBM의 AI 윤리의 또 다른 핵심 원칙, 즉 AI에서 다양성의 중요성은 의견이 아니라 수학이라는 점을 반영합니다.
Smarter Balanced 및 IBM Consulting이 그룹으로 시작한 첫 번째 노력 중 하나는 AI 모델에 반영되기를 원하는 인간의 가치를 확인하는 것이었습니다. 이는 새로운 윤리적 질문이 아니기 때문에 IBM의 AI 기둥, 즉 신뢰할 수 있는 AI의 기본 속성에 해당하는 일련의 가치와 정의에 도달했습니다.
어떤 조직에서든 이러한 가치를 활용하는 것은 어려운 일입니다. 학생들의 기술 세트를 평가하는 조직의 기준은 훨씬 더 높습니다. 하지만 AI의 잠재적인 이점은 이 작업을 가치 있게 만듭니다. "생성형 AI를 통해 학생들의 참여를 높이고, 적시에 실행 가능한 피드백으로 정확하게 평가하며, 창의성, 비판적 사고, 커뮤니케이션 전략, 사회 정서적 학습 및 성장 마인드 등 AI 도구를 통해 적극적으로 강화되는 21세기 기술을 구축할 수 있습니다."라고 Dungan은 말합니다. 현재 진행 중인 다음 단계는 어린이와 어린 학습자를 평가할 때 AI의 사용을 안내할 가치를 탐색하고 정의하는 것입니다.
팀들이 고민하고 있는 질문은 다음과 같습니다.
이 실험을 위해 IBM® Design for AI가 오픈 소스 커뮤니티인 Design Ethically에 기부한 여러 프레임워크 중 하나인 '효과의 레이어'라는 디자인 사고 프레임워크를 사용했습니다. 효과의 레이어 프레임워크는 이해관계자에게 제품 또는 경험의 1차, 2차, 3차 효과를 고려하도록 요청합니다.
이 사용 사례에서 AI 강화 시험 평가 시스템의 주요(바람직한) 효과는 교육 시스템 전반에서 학습 결과를 개선하는 보다 공평하고 대표적이며 효과적인 도구입니다.
2차 효과로는 효율성을 높이고 관련 데이터를 수집하여 가장 필요한 곳에 더 나은 리소스를 할당하는 것이 포함될 수 있습니다.
3차 효과는 알려져 있지만 의도하지 않은 것일 수 있습니다. 여기서 이해관계자는 의도하지 않은 잠재적 피해가 어떤 것인지 탐색해야 합니다.
팀은 잠재적 고수준 피해의 다섯 가지 범주를 식별했습니다.
처음에는 법적 소송에 적용된 다양한 영향 평가를 통해 조직은 잠재적 편향을 파악할 수 있습니다. 이러한 평가는 인종, 종교, 성별 및 기타 특성에 따라 차별을 받기 쉬운 보호 계층의 개인에게 중립적으로 보이는 정책과 관행이 불균형적으로 영향을 미치는 방식을 탐구합니다. 이러한 평가는 고용, 대출 및 의료 관련 정책 개발에 효과적인 것으로 입증되었습니다. 교육 활용 사례에서는 상황에 따라 불공평한 평가 결과를 경험할 수 있는 학생 집단을 고려하고자 했습니다.
잠재적 피해에 가장 취약한 것으로 확인된 그룹은 다음과 같습니다.
집단으로서 다음 연습 세트는 윤리적 해킹과 같은 디자인 사고 프레임워크를 활용해 이러한 피해를 완화하는 방법을 탐구하는 것입니다. 또한 학생 평가에 AI를 사용하려는 조직에 대한 최소 요구 사항도 자세히 설명합니다.
이 대화는 IBM과 Smarter Balanced만의 것이 아닙니다. 저희는 AI의 새로운 용도를 실험하는 사람들이 모델의 의도하지 않은 영향을 고려해야 한다고 생각하기 때문에 이 프로세스를 공개적으로 공개합니다. 저희는 교육을 위해 구축된 AI 모델이 단지 일부의 요구 사항이 아니라 다양성을 갖춘 사회 전체의 요구를 충족하도록 보장하고자 합니다.
"우리는 이를 원칙적인 접근 방식을 사용하고 학생 중심의 가치를 개발하여 교육 측정 커뮤니티가 신뢰할 수 있는 AI를 채택하는 데 도움이 될 기회로 보고 있습니다. 이 이니셔티브에서 사용하는 프로세스를 자세히 설명함으로써 AI 기반 교육 평가를 고려하는 조직이 교육 측정에 책임감 있는 AI를 사용하는 것에 대해 더 세분화된 대화를 나눌 수 있도록 돕고자 합니다."
- Rochelle Michel, Smarter Balanced 프로그램 부책임자
생성형 AI의 새로운 문제, AI/ML 모델 관리의 필요성, 신뢰할 수 있고 투명하며 설명하기 쉬운 AI 프레임워크를 구축하는 방법을 살펴보세요.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시해 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
IBM watsonx.governance를 사용하여 어디서나 생성형 AI 모델을 관리하고 클라우드 또는 온프레미스에 배포하세요.
AI에 대한 직원의 확신을 높이고 도입과 혁신을 가속화하고 고객 신뢰를 개선하는 데 AI 거버넌스가 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보세요.
IBM Consulting의 도움을 받아 EU AI 법에 대비하고 책임감 있는 AI 거버넌스 접근 방식을 확립하세요.
단일 포트폴리오를 통해 AI에 지시하고, AI를 관리 및 모니터링하여 신뢰할 수 있고 투명하며 설명 가능한 AI를 가속하세요.