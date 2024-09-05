IBM이 Smarter Balanced를 통해 교육 분야의 AI 거버넌스를 설계하는 방법

Smarter Balanced 프로젝트를 위해 결합된 팀은 다양한 주제 전문가와 사고 리더로 구성된 싱크탱크를 구축했습니다. 이 그룹은 교육 평가 및 법률 분야의 전문가, 신경 발달 장애자, 학생, 접근성 문제가 있는 사람들 등으로 구성되었습니다.

"Smarter Balanced AI 싱크탱크는 AI가 신뢰할 수 있고 책임감 있게 만들어지며, 우리의 AI가 학생들의 학습 경험을 향상시키도록 하는 데 중점을 두고 있습니다."라고 싱크탱크 회원이자 Mark Cuban 재단의 AI 부트캠프 프로그램 아키텍트인 Charlotte Dungan이 말했습니다.

이 싱크탱크의 목표는 구성원들의 전문성, 관점, 생생한 경험을 단순히 '일회성'으로 거버넌스 프레임워크에 통합하는 것이 아니라 반복적으로 통합하는 것입니다. 이러한 접근 방식은 AI의 목적은 인간의 지능을 대체하는 것이 아니라 증강하는 것이라는 IBM의 AI 윤리 핵심 원칙을 반영합니다. 다양한 이해관계자의 지속적인 의견, 평가 및 검토를 통합하는 시스템은 신뢰를 더 잘 구축하고 공평한 결과를 촉진하여 궁극적으로 보다 포용적이고 효과적인 교육 환경을 조성할 수 있습니다.

이러한 시스템은 초등학교 환경에서 공정하고 효과적인 교육 평가를 만드는 데 매우 중요합니다. 다양한 팀이 모든 학생을 대표하는 AI 모델을 개발하는 데 필수적인 다양한 관점, 경험 및 문화적 통찰력을 제공합니다. 이러한 포용성은 편향을 최소화하고 실수로 불평등을 지속하거나 다양한 인구 통계 그룹의 고유한 요구 사항을 간과하지 않는 AI 시스템을 구축하는 데 도움이 됩니다. 이는 IBM의 AI 윤리의 또 다른 핵심 원칙, 즉 AI에서 다양성의 중요성은 의견이 아니라 수학이라는 점을 반영합니다.