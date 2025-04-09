경쟁이 치열한 사업 환경에서 고객 경험은 기업의 성공을 좌지우지하는 중요한 요소가 되고 있습니다. 그러나 소비자가 고객과의 상호 작용에서 더 많은 것을 요구함에 따라 서비스 전문가는 기대에 부응하기 위해 고군분투하고 있습니다. Salesforce의 최근 연구에 따르면, 서비스 담당자의 82%는 고객이 이전보다 더 많은 것을 원한다고 답했습니다.1 고객 요청의 양과 단조로운 업무 특성으로 인해 고객 서비스 전문가의 번아웃이 증가하고 있습니다.

다양하고 복잡한 작업을 동시에 완료할 수 있는 능력을 갖춘 자율 AI 에이전트는 고객 지원을 강화하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 자율 에이전트는 현재 고객을 위한 셀프 서비스 옵션을 간소화하고 기본적인 일상 업무를 자동화하는 데 사용됩니다. 그러나 워크플로를 재구상하고 빠르게 확장할 수 있는 능력은 특히 생성형 AI 및 대화형 AI의 최근 발전을 고려할 때 고객 서비스 실행 및 설계를 크게 변화시킬 가능성이 높습니다. 서비스 부서와의 통합 수준에 따라 에이전트는 인간 상담원의 운영 효율성을 높이고, 우수하고 개인화된 고객 경험을 제공하며, 서비스 프로세스를 통해 소비자를 참여시키고 안내하거나, 사람의 개입을 최소화하면서 문제를 완전히 해결할 수 있습니다.

인간과 AI 에이전트 고객 서비스 에이전트 간의 이러한 파트너십은 AI 에이전트가 점점 더 많이 배포될수록 심화될 것으로 예상됩니다. 즉, 기술이 성숙해짐에 따라 조직의 의사 결정을 주도하고 이전에 인간이 수행하던 작업을 완료하는 데 더 큰 역할을 하게 될 것입니다.2 이러한 변화는 고객 서비스의 효율성과 생산성을 크게 향상시키는 동시에 지원팀의 역할을 근본적으로 재구상하여 감성 지능, 관계 구축 및 기술 지식에 더 중점을 둡니다.