AI 에이전트를 활용한 고객 서비스 개선

AI 에이전트란 무엇이며, 고객 서비스에 어떻게 도움이 되나요?

인공 지능(AI) 에이전트는 워크플로를 설계하고 사용 가능한 툴을 활용하여 사용자 또는 다른 시스템을 대신하여 자율적으로 작업을 수행할 수 있는 시스템 또는 프로그램을 말합니다. 다른 AI 툴과 달리 이러한 에이전트는 독립적인 문제 해결 능력이 있으며, 외부 환경과 상호 작용하여 작업을 수행하거나 특정 목표에 도달할 수 있습니다.

이러한 에이전트는 주로 고급 대규모 언어 모델(LLM)을 기반으로 하며 머신 러닝, 자연어 처리(NLP) 및 자동화의 다양한 조합을 활용하여 다양한 커뮤니케이션 채널에서 고객 상호 작용을 이해하고, 대응하고, 관리합니다. 오늘날 이러한 기술은 고객 경험(CX)을 개선하고 리소스를 최적화하며 고객 지원 운영 전반에 걸쳐 데이터 기반 의사 결정을 추진하는 데 사용됩니다.

경쟁이 치열한 사업 환경에서 고객 경험은 기업의 성공을 좌지우지하는 중요한 요소가 되고 있습니다. 그러나 소비자가 고객과의 상호 작용에서 더 많은 것을 요구함에 따라 서비스 전문가는 기대에 부응하기 위해 고군분투하고 있습니다. Salesforce의 최근 연구에 따르면, 서비스 담당자의 82%는 고객이 이전보다 더 많은 것을 원한다고 답했습니다.1 고객 요청의 양과 단조로운 업무 특성으로 인해 고객 서비스 전문가의 번아웃이 증가하고 있습니다.

다양하고 복잡한 작업을 동시에 완료할 수 있는 능력을 갖춘 자율 AI 에이전트는 고객 지원을 강화하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 자율 에이전트는 현재 고객을 위한 셀프 서비스 옵션을 간소화하고 기본적인 일상 업무를 자동화하는 데 사용됩니다. 그러나 워크플로를 재구상하고 빠르게 확장할 수 있는 능력은 특히 생성형 AI 및 대화형 AI의 최근 발전을 고려할 때 고객 서비스 실행 및 설계를 크게 변화시킬 가능성이 높습니다. 서비스 부서와의 통합 수준에 따라 에이전트는 인간 상담원의 운영 효율성을 높이고, 우수하고 개인화된 고객 경험을 제공하며, 서비스 프로세스를 통해 소비자를 참여시키고 안내하거나, 사람의 개입을 최소화하면서 문제를 완전히 해결할 수 있습니다.

인간과 AI 에이전트 고객 서비스 에이전트 간의 이러한 파트너십은 AI 에이전트가 점점 더 많이 배포될수록 심화될 것으로 예상됩니다. 즉, 기술이 성숙해짐에 따라 조직의 의사 결정을 주도하고 이전에 인간이 수행하던 작업을 완료하는 데 더 큰 역할을 하게 될 것입니다.2 이러한 변화는 고객 서비스의 효율성과 생산성을 크게 향상시키는 동시에 지원팀의 역할을 근본적으로 재구상하여 감성 지능, 관계 구축 및 기술 지식에 더 중점을 둡니다.

고객 서비스를 위한 AI 에이전트의 작동 방식

한 번에 하나씩 질문에 답변하는 비에이전트 어시스턴트(예: 챗봇)와 달리, AI 에이전트는 당일 이후에도 기억을 보존하고 스스로 추론하여 조치를 취할 수 있습니다.

AI 에이전트는 고객이나 직원의 문의를 처리하여 의도와 맥락을 파악하고 필요한 경우 질문을 던집니다. 프로그래밍된 작업의 복잡성과 액세스 권한이 부여된 외부 툴 수에 따라 AI 에이전트는 고객 서비스 티켓을 해결하고, 고객에게 메시지를 보내고, 소비자 데이터를 분석하고, 복잡한 문제를 인간 상담원에게 에스컬레이션하고, 개인화된 서비스 경험을 제공할 수 있습니다.

예를 들어, 여러 시스템 및 데이터 세트에 연결된 AI 에이전트는 기존의 사용자 선호도를 기반으로 목적지를 제안하고, 경로를 매핑하고, 호텔을 추천하고, 예약하는 등 미리 설정된 툴을 활용하여 가족이 휴가를 계획하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 타사 데이터의 통합으로 휴가 계획 에이전트 네트워크는 날씨나 교통 체증과 같은 조건에 대응하여 실시간으로 계획을 변경할 수도 있습니다.

고객 서비스 분야에서의 AI 에이전트 활용 사례

에이전틱 고객 서비스 툴은 개발 방법과 액세스할 수 있는 툴 수에 따라 간단한 작업 또는 복잡한 워크플로를 처리할 수 있습니다. 많은 AI 에이전트는 에이전틱 시스템이라는 네트워크의 일부로 작동하며, 각 에이전트는 다른 작업 또는 목표별 봇에 쿼리를 전달하기 전에 별도의 작업을 수행합니다.

예를 들어, 네트워크로 연결된 에이전틱 AI 솔루션은 고객 문의를 해석하고, 서비스 요청의 특성을 식별하고, 환불 또는 서비스 티켓을 자동으로 발행할 수 있습니다. 이러한 툴은 CRM(고객 관계 관리) 소프트웨어와 같은 타사 앱 또는 Slack과 같은 커뮤니케이션 툴과 통합되어 기존 시스템을 개선하고 관련 데이터를 수집하는 경우가 많습니다.

이러한 툴을 함께 사용하면 서비스 요청 및 기타 커뮤니케이션을 적시에 정확하게 해결하여 고객 만족도(CSAT)를 향상시켜 더 나은 고객 경험을 제공할 수 있습니다.

고객 서비스에서 AI 에이전트를 사용하는 몇 가지 일반적인 사용 사례는 다음과 같습니다.

고객 문의 해결

AI 어시스턴트는 일반적으로 사전 설정된 FAQ 및 일반적인 질문만 처리할 수 있는 반면, AI 에이전트는 주문 상태, 환불 정책, 제품 문제 및 기타 고도로 전문화된 쿼리와 관련하여 고객과 역동적인 커뮤니케이션을 수행합니다. 이전 상호작용을 기반으로 요청을 개인화하여 하이터치 고객 서비스를 제공할 수 있습니다.

예를 들어 RV 소매업체인 Camping World가 고객 서비스 프로세스에 가상 에이전트 기술을 통합하자 고객 참여가 40% 증가하고 대기 시간은 몇 시간에서 33초로 줄었습니다.

지식 관리 및 데이터 기반 인사이트

AI 에이전트는 관련 데이터와 지식 기반 문서를 구성하고 검색하여 고객과 지원 상담원 모두가 정확하고 개인화된 정보에 실시간으로 액세스하도록 보장합니다.

주문 상태 및 추적

AI 에이전트는 고객의 주문 상태 및 추적에 대한 업데이트를 실시간 및 선제적으로 제공하여 배송 데이터, 교통 상황 또는 날씨 패턴을 기반으로 관련 정보를 제공합니다.

맞춤형 권장 사항 및 지원

에이전틱 AI는 고객의 소프트웨어, 하드웨어 또는 제품 문제를 진단하고 해결하는 데 도움이 될 수 있으며, 보다 정확한 지원을 위해 고객의 선호도에 대한 정보를 저장합니다. 또한 추가 제품에 대한 권장 사항을 제공할 수도 있습니다. 이와 같은 선호도를 저장함으로써 AI 에이전트는 개별 소비자의 요구에 따라 관련 제품과 서비스를 제안할 수도 있습니다.

고객 감정 파악

감정 분석 툴에 대한 액세스 권한이 주어지면 AI 에이전트는 새로운 제품이나 이니셔티브에 소비자가 어떻게 반응하는지 선제적으로 해석할 수 있습니다. 이러한 에이전트는 잠재적인 문제에 대한 조기 경보 시스템 또는 고객 데이터를 기반으로 새로운 제품 능력을 브레인스토밍하기 위한 전략적 파트너 역할을 할 수 있습니다. 또한 회의, 서비스 호출 및 기타 고객 커뮤니케이션에 대한 요약을 제공하여 새로운 고객 서비스 담당자를 위한 교육 자료를 제공하고 기업 전반에 걸쳐 연속성을 느낄 수 있습니다.

프로세스 자동화

AI 에이전트는 고객 데이터 관리, 프로젝트 관리 및 기타 행정 업무와 같은 중요한 일상 업무를 지원합니다. 예를 들어, 최초의 연구 개발 기업인 Avid Solutions는 에이전틱 AI를 사용하여 신규 고객을 온보딩하는 데 걸리는 시간을 최대 25% 단축할 수 있었습니다.

문제 해결 및 기술 지원

자연어 처리 기능이 있는 에이전트를 포함한 AI 시스템은 기술 또는 서비스 관련 문제에 대한 문제 해결 단계를 통해 고객을 안내합니다. 시간이 지날수록 "기억"을 유지하고 아웃풋을 개인화하는 기능을 감안할 때, 이러한 툴은 개별 변수를 기반으로 여러 고객 문제에 대한 정확한 지원을 제공할 수 있습니다.

고객 서비스에 AI 에이전트를 사용할 때의 이점

에이전틱 AI 및 관련 AI 기반 고객 서비스 툴은 효율성을 높이고 오류를 줄이며 인간 상담원에게 고객의 요구에 선제적으로 대응할 수 있는 중요한 인텔리전스를 제공합니다. 일상적인 수동 작업을 디지털 작업자에게 오프로드함으로써 고객 서비스 전문가는 소비자와 가치 있는 연결을 형성할 수 있는 기회를 더 많이 갖게 됩니다.

예를 들어, 대형 해운회사는 에이전틱 AI를 활용해 온보딩 서류 작업에 소요되는 시간을 주당 4시간에서 30분으로 줄였습니다. 이를 통해 운영 직원은 보다 창의적이고 섬세한 고객 관리 이니셔티브에 소요되는 시간을 크게 늘릴 수 있었습니다.

고객 서비스에 AI 에이전트를 사용하면 다음과 같은 추가적인 이점을 얻을 수 있습니다.

연중무휴 24시간 가용성

고객은 고객 서비스 지향 AI 에이전트를 통해 인간 상담원이 겪는 제약 없이 여러 언어와 위치에서 개인화되고 포괄적인 지원을 받을 수 있습니다.

데이터 기반 인사이트

AI 에이전트는 한 사람이 구문 분석할 수 없는 고객 상호 작용 데이터를 선제적으로 수집하고 분석합니다. 이 데이터 에이전틱 AI는 추세를 식별하고, 리소스를 최적화하고, 서비스 품질을 향상시키거나 잠재적인 문제에 대한 조기 경고 신호 역할을 할 수 있습니다.

인간 상담원의 상호 작용 개선

AI 에이전트를 사용하면 인간 담당자가 복잡하거나 민감한 고객 상호 작용에 집중하거나 더욱 창의적인 고객 서비스 이니셔티브에 집중할 수 있습니다.

운영 효율성 및 생산성 향상

AI 에이전트는 서비스 티켓 생성과 같은 반복적인 작업을 자동화하여 기업이 리소스를 보다 효율적으로 할당할 수 있도록 합니다.

옴니채널 지원

AI 에이전트는 채팅, 이메일, 전화 및 소셜 미디어를 포함한 다양한 채널에서 원활하고 일관된 지원을 제공합니다.

고객 응답 시간 단축

AI 시스템은 하루 중 언제든지 고객의 문의를 즉시 분석하고 응답하여 백로그와 지연을 최소화합니다.

운영 비용 절감

기업은 일상적인 상호 작용을 자동화하고 대규모 지원팀의 필요성을 줄여 운영 비용을 절감합니다.

확장성

AI 기반 시스템은 추가 인력이나 인프라 비용 없이 증가하는 고객 문의를 처리합니다.

고객 서비스 분야에서 AI 에이전트를 사용하는 4가지 모범 사례

고객 서비스에서 AI 에이전트의 진정한 가치를 포착하려면 많은 경우 명확성, 장기적인 계획 및 역할 재구상이 필요합니다. 이러한 툴을 배포하는 기업을 위한 네 가지 모범 사례는 다음과 같습니다.

광범위한 고객 참여 전략에 AI 통합

AI 에이전트는 인간 고객 서비스 팀을 보완해야 하며, 전반적인 서비스 목표와 일치해야 합니다. 가장 성공적인 배포는 지침 없이 일부 워크플로와 관행을 단순히 자동화하는 것이 아니라 향상된 CSAT 점수 또는 해결 시간과 같은 특정 지표를 기반으로 장단기 목표를 모두 파악하는 경우입니다.

AI 에이전트에게 적절한 데이터 및 툴 제공

AI 에이전트는 적절한 클린 데이터에를 이용하여 훈련을 받고 가장 관련성이 높은 역량을 갖출 때 가장 성공할 수 있습니다. 지원 에이전트가 자율적인 작업을 처리할 수 있도록 준비하려면 API 툴을 검토하거나 데이터 과학자를 고용하거나 추가적인 인프라에 투자해야 합니다. AI 에이전트가 최신 지식 기반 및 자동화 툴에 지속적으로 액세스할 수 있게 하면 더 효과적으로 업무를 수행하고 변화하는 요구 사항에 맞게 발전할 수 있습니다.

에이전트를 엔터프라이즈급 시스템과 통합

IBM의 조사에 따르면, AI 배포는 기존 워크플로에 긴밀하게 통합될 때 가장 생산적입니다. 가장 유용한 판매 기반 AI 에이전트는 CRM, ERP(전사 자원 관리) 및 기타 엔터프라이즈 시스템과 원활하게 연결되어 관련 데이터에 액세스하고 행정 프로세스를 간소화합니다. 리더는 기존 시스템을 현대화하고, 사일로를 제거하고, 조직 전체에서 데이터 액세스를 허용함으로써 AI 에이전트가 보다 효과적인 의사 결정을 내리고 변화하는 조건에 따라 강력한 분석을 제공할 수 있도록 지원할 수 있습니다.

인간 상담원 업스킬링

에이전틱 AI가 이전에는 인간 지원 상담원이 처리했던 일상적인 작업을 수행함에 따라 고객 서비스 부서도 변화할 수밖에 없습니다. AI 에이전트와 생산적으로 협력하여 적절한 질의를 하고, AI 에이전트의 인사이트를 활용하여 고객 상호 작용을 향상하려면 고객 서비스 담당자가 추가적인 교육을 필요로 할 수 있습니다. 중요한 고객 문제를 인간 지원팀에게 전달하는 데 대한 명확한 정책을 통해서도 직원과 고객의 불만을 방지할 수 있습니다.
