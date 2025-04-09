한 번에 하나씩 질문에 답변하는 비에이전트 어시스턴트(예: 챗봇)와 달리, AI 에이전트는 당일 이후에도 기억을 보존하고 스스로 추론하여 조치를 취할 수 있습니다.
AI 에이전트는 고객이나 직원의 문의를 처리하여 의도와 맥락을 파악하고 필요한 경우 질문을 던집니다. 프로그래밍된 작업의 복잡성과 액세스 권한이 부여된 외부 툴 수에 따라 AI 에이전트는 고객 서비스 티켓을 해결하고, 고객에게 메시지를 보내고, 소비자 데이터를 분석하고, 복잡한 문제를 인간 상담원에게 에스컬레이션하고, 개인화된 서비스 경험을 제공할 수 있습니다.
예를 들어, 여러 시스템 및 데이터 세트에 연결된 AI 에이전트는 기존의 사용자 선호도를 기반으로 목적지를 제안하고, 경로를 매핑하고, 호텔을 추천하고, 예약하는 등 미리 설정된 툴을 활용하여 가족이 휴가를 계획하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 타사 데이터의 통합으로 휴가 계획 에이전트 네트워크는 날씨나 교통 체증과 같은 조건에 대응하여 실시간으로 계획을 변경할 수도 있습니다.