마케팅 분야의 AI 에이전트

마케터가 AI 에이전트를 사용하는 방법을 이해하려면 먼저 AI 에이전트 자체를 이해하는 것이 도움이 됩니다. 이는 생성형 AI와 에이전트 AI라는 두 가지 핵심 AI 유형의 차이점을 아는 것에서 시작됩니다. 생성형 AI는 사용자의 프롬프트를 기반으로 독창적인 콘텐츠를 생성합니다. 에이전트형 AI는 감독이 거의 없이 복잡한 목표를 추구하면서 스스로 결정하고 행동할 수 있습니다.

AI 어시스턴트는 연속선상에 존재합니다. 즉, 미리 정의된 스크립트를 따르는 규칙 기반 챗봇에서 시작하여 고급 가상 가상 어시스턴트로 발전하고, 단일 단계 작업을 처리할 수 있는 생성형 AI와 대규모 언어 모델(LLM) 기반 어시스턴트로 진화합니다. 이러한 발전의 최상위에는 자율적으로 작동하는 AI 기반 에이전트가 있습니다. 이러한 에이전트는 의사 결정을 내리고, 워크플로를 설계하고, 함수 호출을 사용하여 외부 툴과 연결해 지식의 부족한 부분을 메웁니다.

AI 에이전트는 단순한 마케팅 자동화 그 이상을 제공합니다. 기본 챗봇과 같은 AI 툴은 스크립트로 작성된 응답을 제공할 수 있지만, AI 에이전트는 여러 플랫폼에서 입력을 해석하고 옵션을 통해 추론하며 상황에 맞는 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 또한 시간이 지날수록 행동을 조정하고 큰 목표를 더 작은 단계로 나눌 수 있으므로 최소한의 감독으로 복잡한 마케팅 전략을 지원할 수 있습니다.

예를 들어, IBM의 자사 혁신팀은 IBM 인사팀과 협력하여 더욱 간단하고 개인화된 데이터 기반의 직원 셀프 서비스 경험을 제공했습니다. 현재 IBM의 전사적 하위 수준의 HR 질의 중 94%가 AskHR 디지털 에이전트에 의해 답변되며, 이를 통해 HR 전문가는 더 복잡한 문제에 집중할 수 있게 되었습니다.2

이러한 결과를 달성하기 위해 AI 에이전트는 여러 기술의 조합에 의존합니다. 머신 러닝은 패턴 인식과 예측에 도움이 됩니다. 자연어 처리(NLP)를 통해 인간의 언어를 이해하고 생성할 수 있으며, 생성형 AI를 통해 독창적인 콘텐츠를 만들 수 있습니다.

이러한 에이전트는 일반적으로 추론 및 개인화를 지원하기 위해 대규모 데이터 세트에서 훈련된 AI 모델로 구동됩니다. 고객 관계 관리(CRM) 및 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)와 같은 외부 시스템과의 연결도 동일하게 중요합니다. 이를 통해 관련 데이터를 가져오고, 상호 작용을 개인화하고, 실제 환경에서 행동할 수 있습니다.

예를 들어, AI 에이전트는 단순히 제품 질문에 답변하는 것이 아니라 일련의 질문과 수집된 고객 데이터를 기반으로 고객의 구매 의도를 인식할 수 있습니다. 그런 다음 에이전트는 주요 기능을 요약하고, 할인을 제공하고, 후속 조치로 개인화된 제품 추천을 제공할 수 있습니다. 에이전트는 명시적인 프롬프트를 받지 않고 이러한 단계를 수행합니다.

단일 AI 에이전트는 CRM 레코드 업데이트 또는 고객 쿼리에 대한 응답과 같은 비교적 간단한 반복 작업을 처리할 수 있습니다. 고급 애플리케이션에서 멀티에이전트 시스템은 지능형 팀처럼 작동합니다. 이러한 에이전트는 하위 작업을 위임하고, 정보를 공유하고, 여러 툴을 조정하여 캠페인 계획, 콘텐츠 변형 생성, 자료 배포, 성과 분석 등 복잡한 워크플로를 완료할 수 있습니다.

이러한 협업 기능은 AI 에이전트를 전통적인 어시스턴트와 차별화합니다. 에이전트는 인사이트를 공유하고 책임을 분담함으로써 상호 의존적인 작업을 처리하고 한 프로세스에서 다른 프로세스로 컨텍스트를 전달할 수 있으므로 마케팅 운영을 보다 지능적이고 적응력 있고 효율적으로 만들 수 있습니다.