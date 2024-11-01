MetaGPT란 무엇인가요?

표준 운영 절차(SOP)는 작업 분해 및 효과적인 조정을 지원하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 다양한 영역에서 채택되었습니다.6 소프트웨어 개발에서 SOP는 프로젝트 작업을 더 작고 실행 가능한 절차로 분해한 다음, 구체적이고 전문화된 역할에 할당하여 팀 간의 협업을 촉진합니다. MetaGPT는 SOP를 프롬프트 시퀀스로 인코딩하여 다중 에이전트 워크플로를 구성하고 활성화합니다. SOP 워크플로는 개선을 위한 구조와 기회를 제공합니다.

예를 들어 프로젝트 관리자 에이전트가 제품 요구사항 문서(PRD)를 작성하라는 프롬프트를 받습니다. 프롬프트를 받은 제품 관리자 에이전트는 PRD에서 특정 요소를 정제하라는 요청을 받습니다. 프로젝트 개발이 점진적으로 이루어지기 때문입니다. 예를 들어, 에이전트는 PRD에 "제품 목표" 섹션을 만들라는 지시를 받았습니다. 그 다음으로는 기존 제품 목표를 업데이트하여 현재의 프로젝트 방향과 일치하는지 확인하고 해당 목표를 구체화하라는 프롬프트를 다시 받습니다.7 이러한 정제 방식을 채택한 것은, 모든 에이전트가 전체적인 작업을 인식하고 화합하게 만들기 위함입니다.



아래 예에서는 제품 관리자 에이전트에게 요구 사항 분석을 생성하라는 프롬프트가 표시됩니다. 이 초기 프롬프트 이후, 에이전트는 진행 중인 협업에서 나온 새로운 기능과 개선 사항을 고려하여 정교한 분석을 생성하라는 프롬프트를 받습니다.



요구 사항 분석 프롬프트 지시: "요구 사항을 상세하게 분석해."8

정제된 분석 프롬프트 지시: "기존 요구 사항 분석을 검토하고, 점진적 개발로 인한 프로젝트 요구 사항 변화에 부응하도록 정제된 요구 사항을 정리해. 정제된 프로젝트 범위에 필요한 새로운 기능과 개선 사항을 분석에 포괄적으로 포함시켜야 해."9



이 예시는 제품 관리자 에이전트에서 설계자 에이전트로 전달되는 표준화된 아웃풋으로 생성된 PRD를 보여줍니다. 생성된 아웃풋 각각에 대한 SOP 기반 프롬프트가 그 옆에 제시되어 있습니다. 프롬프트는 이와 비슷하게 SOP 워크플로를 기반으로 하며 요구 사항 정의, 작업 수행 방법과 순서가 다음과 같이 제시되어 있습니다.



사용자 프롬프트: "재무 관리자가 고객의 포트폴리오를 검토하고 적절한 펀드를 추천하는 데 사용하는 React 기반 애플리케이션을 만들어. 이 애플리케이션은 미국, 영국, 스페인에서 작동해야 해."



기존 요구 사항

프롬프트 지시: "기존 사용자 요구 사항을 여기에 배치해."10



"재무 관리자가 고객의 포트폴리오를 검토하고 적절한 펀드를 추천하는 데 사용하는 React 기반 애플리케이션을 만들어. 이 애플리케이션은 미국, 영국, 스페인에서 작동해야 해."

제품 목표

프롬프트 지시: "명확한 직교 제품 목표를 3개 이내로 작성해."11

재무 관리자를 위한 안전하고 신뢰할 수 있는 애플리케이션을 개발한다 영어, 스페인어, 지역별 버전을 지원한다 포트폴리오 관리와 추천을 위한 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스를 만든다

사용자 스토리

프롬프트 지시: "시나리오 기반 사용자 스토리를 3~5개 작성해."12

재무 관리자로서 고객의 포트폴리오를 검토하고 맞춤형 조언을 제공하고 싶습니다. 재무 관리자로서 고객의 투자 목표와 위험 허용 범위에 따라 펀드를 추천하고 싶습니다. 재무 관리자로서 내 위치에 따라 영어 또는 스페인어로 애플리케이션을 이용하고 싶습니다.

경쟁사 분석

프롬프트 지시: "경쟁사 제품을 5~7개 보여줘."13

"Wealthfront: 인터페이스가 깔끔한 자동 투자 서비스이지만 개인화된 펀드 추천이 부족합니다." "Personal Capital: 포괄적인 자산 관리 툴이지만 신규 사용자에게는 부담스러울 수 있습니다." "Betterment: 자동화된 투자에 중점을 두고 재무 관리자를 위한 맞춤 설정을 제한적으로 제공합니다."

요구 사항 분석

프롬프트 지시: "요구 사항을 상세하게 분석해."14

반드시 React를 사용하여, 확장과 유지 관리가 가능한 애플리케이션을 구축해야 합니다. 미국, 영국, 스페인 사용자를 수용할 수 있는 다국어 인터페이스가 필요합니다. 민감한 재무 데이터를 안전하고 보호하고 지역 규정을 따라야 합니다. 실시간으로 포트폴리오를 분석하고 펀드를 추천하기 위해 다양한 재무 데이터 소스와 통합되어야 합니다.

요구 사항 풀

프롬프트 지시: "상위 5~7개의 요구 사항을 우선순위와 함께 나열해(P0, P1, P2).", "레거시 콘텐츠와 점진적 콘텐츠를 모두 넣어. 점진적 개발과 관련 없는 콘텐츠는 그대로 유지해."15

('보안 사용자 인증 및 데이터 암호화를 통해 고객 정보 보호', "P0"),

("영어 및 스페인어를 지역별 버전으로 지원", "P0"),

("포트폴리오 관리를 위한 재무 데이터 소스를 실시간으로 통합", "P0"),

("고객 포트폴리오를 검토 및 관리하기 위한 사용자 친화적인 대시보드.", "P1"),

("고객 프로필을 기반으로 적절한 자금을 제안하는 추천 엔진", "P2")

UI 디자인 초안

프롬프트 지시: "UI 요소, 함수, 스타일, 레이아웃을 간단하게 설명해."16

UI는 고객 포트폴리오 개요를 보여주는 대시보드를 넣어 깔끔하고 세련된 디자인으로 구성합니다. 포트폴리오 분석을 위한 대화형 차트, 펀드 선택을 위한 추천 섹션과 함께 영어와 스페인어 간 언어를 간편하게 전환하는 기능이 들어갑니다.



모호한 사항 일체

프롬프트 지시: "프로젝트에서 모호한 부분을 언급하고 분명하게 설명해봐."17

명확하지 않은 부분이 없습니다.

앞의 예는 설계를 위해 아키텍트 에이전트에게 인계하는 것이며, PRD와 함께 제공된 SOP 기반 프롬프트는 다음과 같습니다.

"이 제품 요구 사항 문서(PRD)를 바탕으로 이 API 설계가 PRD에 나온 요구 사항을 충족하는지, 우수 설계 관행을 준수하는지 검토해."18

아키텍트는 자체 SOP 워크플로에 따라 애플리케이션용 시스템을 설계합니다.

SOP는 각 에이전트의 역할에 부여된 책임을 간략하게 설명하고 중간 아웃풋에 대한 기준을 세웁니다. 이제 이 SOP를 인코딩하여 에이전트의 행동에 영향을 미칩니다. 이 방식을 통해 에이전트는 고품질 요구 사항 문서, 설계 아티팩트, 순서도, 인터페이스 사양 같은 구조화된 아웃풋을 생성할 수 있습니다. 에이전트들 간의 모든 인계 과정에서 관련 표준을 준수해서, LLM들 간의 유휴 채팅으로 인한 할루시네이션의 위험을 줄여야 합니다. 구조화된 아웃풋을 사용하면 대상 코드 생성의 성공률이 크게 향상됩니다.19