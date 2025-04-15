에이전트에게 이러한 도구에 대한 액세스 권한을 부여하기 위해 이를 TOOLS 목록에 추가했습니다( extensions 모듈의 init.py 파일에 위치). 이 목록은 init.py 파일( src/langgraph_react_agent 디렉터리에 위치)의 콘텐츠여야 합니다.

from .tools import (

find_tickets,

get_todays_date,

create_ticket

)



TOOLS = [

find_tickets,

get_todays_date,

create_ticket

]