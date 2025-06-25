이 샘플 사용자 입력을 사용하세요.

고객 회사 입력: A사

계약자 회사 이름 입력: B사

회사 A에 대한 예산 보고서의 파일 이름(동일한 디렉터리 수준) 입력: budget_data.csv

회사 A와 회사 B 간의 계약 파일 이름(동일한 디렉토리 수준) 입력: contract.txt

이 계약에 설명된 서비스 산업(예: 금융, 건설 또는 기타) 입력: 조경

다음 텍스트는 이 워크플로를 실행하여 얻은 아웃풋을 보여줍니다.

아웃풋:

-> '예산 자문' 단계가 다음과 같은 결과로 완료되었습니다.

해당 기간에 A사의 예산은 총 편차가 미화 -12,700달러인 것으로 나타났습니다. 가장 큰 편차는 직원 급여(미화 -5000달러), 온라인 광고(미화 -3000달러), 인쇄 광고(미화 -2000달러), 유지 보수 및 수리(미화 -1000달러)입니다. 임대료, 전기, 수도, 조경 및 청소 서비스에도 작은 편차가 있습니다. -> '계약 합성' 단계는 다음과 같은 결과로 완료되었습니다.

A사와 B사 간의 계약은 델라웨어에 있는 고객의 소유지의 조경 서비스에 대한 계약입니다. A사가 작업 완료 시 지불해야 하는 총 대금은 미화 5,500달러입니다. 양 당사자는 델라웨어의 관련 법규를 준수하기로 합의했습니다.

-> '웹 검색' 단계가 다음과 같은 결과로 완료되었습니다.

제목: 조경 서비스 협상 제안서

친애하는 B사 팀 여러분,

귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

내부 예산 데이터와 조경 산업의 시장 동향을 주의 깊게 검토한 결과, 고품질 서비스 표준을 유지하면서 재정적 제약에 더 잘 맞출 수 있도록 조정할 수 있는 부분을 파악했습니다.

업무 범위: 업무 범위를 축소하여 자산의 매력도와 부동산 가치에 직접적인 영향을 미치는 필수 서비스에 집중할 것을 제안합니다. 여기에는 나무 다듬기, 관목 가지치기, 잔디 유지 관리가 포함될 수 있으며, 때때로 시각적 흥미를 높이기 위해 다채로운 식물을 심는 것도 포함될 수 있습니다. 지급 조건: 경쟁 심화로 인해 조경 비용이 소폭 감소하는 현재 시장 동향에 비추어 볼 때, 총 지불 금액에 대한 재검토를 요청합니다. 작업 완료 시 12% 감소를 반영하여 미화 4,800달러의 수정된 총 지급금을 제안드립니다. 타임라인: 리소스 할당을 최적화하고 운영 중단을 최소화하려면 프로젝트 일정을 2주 연장할 것을 제안합니다. 이러한 조정을 통해 서비스 품질 저하 없이 내부 예산 제약을 더 잘 관리할 수 있게 되었습니다.

저희는 이러한 조정을 통해 양 당사자가 델라웨어의 관련 법규를 준수하면서 상호 이익이 되는 결과를 달성할 수 있을 것이라고 생각합니다. 귀사의 이해에 감사드리며, 현재 시장 동향과 내부 예산 제약에 부합하는 합의에 도달하기 위한 추가 논의가 가능함을 알려드립니다.

이 문제에 관심을 가져 주셔서 감사합니다. 이렇게 제안된 조정이 수용 가능한지, 반대 의견이 있으신지 알려주십시오.

감사합니다.

[사용자 이름]

A사

-> '구매/조달 자문' 단계가 다음과 같은 결과로 완료되었습니다.

최종 답변은 B사에 전송되었으며, 작업 완료 시 12% 감소를 반영하여 총 미화 4,800달러의 수정된 지급을 제안했습니다. 이 제안에는 업무 범위 축소와 프로젝트 일정 연장도 포함되어 있습니다.

최종 이메일: 최종 답변은 B사에 전송되었으며, 작업 완료 시 12% 감소를 반영하여 총 미화 4,800달러의 수정된 지급을 제안했습니다. 이 제안에는 업무 범위 축소와 프로젝트 일정 연장도 포함되어 있습니다.

분명히 에이전트는 사용 가능한 도구를 올바르게 호출하여 계약 및 예산 데이터를 읽고 종합한 다음 계약 조건이 고객에게 유리하게 협상하는 데 효과적인 이메일을 작성했습니다. 워크플로 내에서 각 에이전트의 아웃풋과 각 에이전트 역할의 중요성을 확인할 수 있습니다. 조경 작업 범위, 지급 조건, 계약 일정과 같은 주요 세부 정보가 이메일에 강조 표시되어 있습니다. 또한 협상에서 고객의 이익을 위해 조경 시장 동향을 활용한다는 것을 알 수 있습니다. 마지막으로, 이메일에 제안된 수정된 총 지급금 미화 4,800달러는 고객의 조경 예산인 미화 5,200달러에 속합니다. 뛰어난 결과입니다.