BabyAGI란 무엇인가요?

표준 구현은 OpenAI의 GPT 모델을 API를 통해 사용하고, 메모리 용도로 벡터 데이터베이스(일반적으로 Pinecone)를 활용하며, LangChain 에이전트 프레임워크로 AI 에이전트 역할을 구성하는 Python 스크립트입니다. 벡터 데이터베이스는 컨텍스트 검색에 사용되는 임베딩 형태로 작업 결과를 기록합니다. 반면, LLM은 에이전트 추론 및 작업 논리를 구동합니다.1

자율 AI 에이전트인 BabyAGI는 BabyAGI는 완료된 작업 결과를 활용하여 새 작업 생성에 반영하며, 작업 목록의 우선순위를 조정하고, 하위 작업을 실행하면서 지속적으로 반복합니다. 프로세스는 작업 큐가 소진되거나 중지 조건에 도달할 때까지 계속됩니다.