범용 인공지능(AGI)이란?

이론 컴퓨터 과학 역사의 중요한 인물인 Alan Turing은 1950년 논문 'Computer Machinery and Intelligence'에서 기계 지능에 대한 가장 초기이자 가장 영향력 있는 정의 중 하나를 발표했습니다. 그 주장 핵심은 바로 지능은 신비로운 철학적 특성보다는 행동으로 정의될 수 있다는 것이었습니다. 기계, 사고와 같은 개념에 대한 확고한 정의를 내리는 것이 어렵다는 것을 인식한 Turing은 모방 게임이라는 파티 게임을 기반으로 문제를 해결하는 간단한 방법을 제안했습니다.

'튜링 테스트'는 간단합니다. 인간 관찰자가 텍스트 샘플을 읽고 사람이 생성한 것인지 기계가 생성한 것인지 판단하는 것입니다. Turing은 인간이 프로그램의 출력과 인간의 출력을 구별할 수 없다면 그 프로그램은 인간과 같은 지능을 가지고 있다고 할 수 있다고 제안했습니다.

튜링 테스트에 대한 비판

그 기념비적인 영향에도 불구하고 오늘날 컴퓨터 과학자들은 튜링 테스트가 AGI의 적절한 척도라고 생각하지 않습니다. 이 테스트는 기계의 사고 능력을 입증하기보다는 인간이 얼마나 쉽게 속을 수 있는지를 강조합니다.

1966년, Joseph Weizenbaum은 간단한 규칙을 적용하여 사람의 입력 언어를 챗봇의 응답으로 변환하는 ELIZA라는 챗봇 프로그램을 만들었습니다. 그가 이 챗봇으로 설계한 첫 번째 프로그램 DOCTOR는 일반적인 응답을 하거나 사용자의 입력을 질문 형식으로 바꾸는 로저리언 심리 치료를 모방하도록 설계되었습니다.

Human: 남자친구가 여기 오라고 해서 왔어요. ELIZA: 남자친구가 여기로 오라고 했나요? Human: 그는 내가 항상 우울하다고 말해요. ELIZA: 우울하다니 유감이에요. Human: 맞아요. 불행해요. ELIZA: 여기 오면 불행하지 않을 것 같나요?

Weizenbaum은 1976년 저서 Computer Power and Human Reason에서 "DOCTOR와 대화하는 사람들이 얼마나 빨리 그리고 매우 깊게 컴퓨터에 감정적으로 몰입하는지, 그리고 얼마나 명백하게 컴퓨터를 의인화하는지를 보고 깜짝 놀랐다"라고 설명했습니다. Weizenbaum은 그가 몇 달 동안 프로그램 작업을 하던 것을 지켜보았고 DOCTOR의 간단한 방법론을 분명히 알고 있던 비서조차도 대화를 시작할 때 사생활을 위해 방에서 나가달라고 요청했다고 언급했습니다.1 이 현상은 오늘날 엘리자 효과(ELIZA Effect)로 불리고 있습니다.