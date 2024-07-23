Meta, 많은 기대를 모으는 405B 매개변수 변형을 포함한 새로운 Llama 3.1 모델 출시

7월 23일 화요일, Meta는 다국어 대규모 언어 모델(LLM)의 Llama 3.1 컬렉션을 출시한다고 발표했습니다. Llama 3.1은 8B, 70B 및 405B(사상 최초) 매개변수 크기의 사전 학습되고 명령어가 조정된 텍스트 입력/텍스트 출력 오픈 소스 생성형 AI 모델로 구성됩니다.

현재 가장 크고 강력한 오픈 소스 언어 모델이자 시중 최고의 독점 모델과 경쟁할 수 있는 명령어가 조정된 Llama 3.1-405B는 IBM watsonx.ai 에서 사용할 수 있습니다. 현재 IBM 클라우드, 하이브리드 클라우드 환경 또는 온프레미스에 배포할 수 있습니다.

Llama 3.1 릴리스는 4월 18일 Llama 3 모델 출시에 이어 출시됩니다. 함께 제공된 출시 발표에서 Meta는 "가까운 미래에 Llama 3를 다국어 및 다중 모드로 만들고, 더 긴 컨텍스트를 제공하며, 추론 및 코딩과 같은 LLM 기능 전반에서 전반적인 성능을 지속적으로 개선하는 것이 목표"라고 밝혔습니다.

오늘 출시된 Llama 3.1은 컨텍스트 길이의 획기적인 증가부터 도구 사용 및 다국어 기능 확장에 이르기까지 이러한 목표를 향한 상당한 진전을 보여줍니다.