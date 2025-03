신경망의 역사는 대부분의 사람들이 생각하는 것보다 오래되었습니다. '생각하는 기계'라는 개념은 고대 그리스로 거슬러 올라가지만 시간이 흐르면서 인기가 변동한 신경망을 중심으로 사고의 진화를 이끈 중요한 사건들에 초점을 맞추겠습니다.

1943년: Warren S. McCulloch와 Walter Pitts는 'A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity(ibm.com 외부 링크)'을 출판했습니다. 이 연구는 인간의 뇌가 연결된 뇌 세포 또는 뉴런을 통해 복잡한 패턴을 생성할 수 있는 방법을 이해하고자 했습니다. 이 연구에서 나온 주요 아이디어 중 하나는 이진 임곗값을 가진 뉴런을 부울 논리(즉, 0/1 또는 참/거짓 진술)와 비교하는 것이었습니다.

1958년: Frank Rosenblatt는 그의 연구인 'The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain'(ibm.com 외부 링크)에서 퍼셉트론의 개발에 기여한 것으로 알려져 있습니다. 그는 방정식에 가중치를 도입하여 McCulloch와 Pitt의 연구를 한 단계 더 발전시킵니다. Rosenblatt는 IBM 704를 활용하여 왼쪽에 표시된 카드와 오른쪽에 표시된 카드를 구별하는 방법을 컴퓨터에 학습시킬 수 있었습니다.

1974년: 수많은 연구자들이 역전파의 아이디어에 기여했지만 Paul Werbos는 그의 박사 학위 논문(ibm.com 외부 링크)에서 신경망 내에서의 역전파 적용에 주목한 미국 최초의 연구자였습니다.

1989년 Yann LeCun은 역전파에서 제약 조건을 사용하고 신경망 아키텍처에 통합하여 알고리즘을 학습하는 방법을 설명하는 논문(ibm.com 외부 링크)을 발표했습니다. 이 연구는 신경망을 활용하여 미국 우체국에서 제공한 손으로 쓴 우편번호 숫자를 인식하는 데 성공했습니다.