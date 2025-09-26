머신 러닝을 위한 선형 대수학이란 무엇인가요?

많은 실제 데이터 세트에는 각 데이터 포인트에 대한 다수의 특징(또는 변수)이 포함되어 있으며, 그 수는 때로는 수백, 수천, 수백만 개에 달합니다. 이를 고차원 데이터라고 합니다. 특징이 많을수록 모델을 더 정확하게 만들 것처럼 보일 수 있지만, 많은 경우 이는 학습을 더 어렵게 만듭니다. 고차원 데이터는 계산 리소스가 많이 들고, 저장 시 메모리가 많이 소요되며, 모델이 의미 있는 패턴을 학습하는 대신 노이즈를 기억하는 과적합이 발생하기 쉽습니다.

또 다른 문제는 차원의 저주입니다. 차원 수가 증가할수록 데이터 포인트는 특징 공간에서 점점 더 희소해지고 포인트 간 "근접성"이라는 개념은 의미가 감소합니다. 이러한 희소성으로 인해 알고리즘이 관계를 안정적으로 감지하기가 어렵습니다. 따라서 특징의 양을 줄이고 노이즈에서 신호를 추출할 수 있는 올적합한 도구를 갖추는 것이 중요합니다. 차원 축소는 원래의 구조와 중요한 정보를 최대한 보존하면서 고차원 공간에서 저차원 공간으로 데이터를 변환하는 프로세스입니다. 특징 수를 줄임으로써 실무자는 모델을 단순화하고, 일반화를 개선하고, 계산 속도를 높이고, 종종 유용한 데이터 시각화를 만들 수 있습니다.

선형 대수학은 많은 차원 축소 기술의 핵심입니다. 예를 들어, 주성분 분석은 고유값 및 고유 벡터와 같은 개념을 사용하여 데이터의 최대 분산을 포착하여 고차원 데이터 세트에서 의미 있는 속성을 나타내는 새로운 축(주성분)을 찾습니다. 데이터를 처음 몇 가지 주성분에 투영함으로써 실무자는 가장 중요한 패턴을 유지하고 덜 유용한 변형은 버립니다.

예를 들어, 수천 명의 고객을 각각 100가지의 서로 다른 특징(나이, 소득, 다양한 카테고리의 지출 등)으로 설명하는 데이터 세트가 있다고 상상해 보세요. 100개의 특징을 한 번에 모두 분석하는 것은 느리고 복잡하며 그 중 많은 기능이 중복될 수 있습니다(예: "스포츠 장비"에 대한 관심은 많은 경우 "아웃도어 장비"와 겹칩니다). PCA는 데이터 세트를 대다수의 고객 행동 변형을 요약하는 2개 또는 3개의 구성 요소로 줄여 다운스트림 알고리즘을 보다 효율적으로 시각화하고 실행할 수 있습니다.

요컨대, 차원 축소는 복잡한 데이터를 가장 유익한 부분으로 추출하는 방법이며, 선형 대수학은 이를 가능하게 하는 수학적 메커니즘을 제공합니다.