기업에서 AI의 핵심 역할에는 잘 정의되고 견고한 방법론과 플랫폼이 필요하며, 방법론과 플랫폼이 수준에 미치지 못하면 비즈니스가 실패할 수도 있습니다. 예를 들어, 사기 탐지가 잘못된 결정을 내리면 비즈니스에 부정적인 영향을 발생합니다. AI의 긴 파이프라인에서 응답 시간, 품질, 공정성, 설명 가능성 및 기타 요소는 전체 라이프사이클의 일부로 관리되어야 합니다. 이를 개별적으로 관리하는 것은 불가능합니다.



따라서 우리가 "AI 모델 라이프사이클 관리"라고 부르는 것은 복잡한 AI 파이프라인을 관리하고 기업에서 필요한 결과를 확보하는 데 도움이 됩니다. AI 모델 라이프사이클 관리에 대해서는 일련의 블로그 항목에서 자세히 설명하겠습니다. 또한 IBM Cloud Pak for Data가 AI 모델 라이프사이클 관리에 어떻게 도움이 될 수 있는지 보여드리겠습니다.

이러한 블로그 항목은 다음 사용자의 관심을 끌 것으로 생각됩니다.