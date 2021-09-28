부스팅이란 무엇인가요?

부스팅은 훈련 오류를 최소화하기 위해 약한 학습자 집합을 강한 학습자로 결합하는 앙상블 학습 방법입니다. 부스팅 알고리즘을 활용하면 데이터 마이닝 이니셔티브의 예측력을 높일 수 있습니다.
부스팅은 무작위로 추출한 데이터를 모델에 맞춰 순차적으로 학습시키는 방식입니다. 즉, 각 모델은 이전 모델의 약점을 보완하려고 시도합니다. 반복 과정을 거칠 때마다 각 이터레이션의 약한 규칙이 결합되어 하나의 강한 예측 규칙을 형성합니다.
앙상블 학습은 일반적으로 개별 전문가보다 더 많은 사람들의 의사 결정이 더 낫다는 것을 시사하는 '군중의 지혜'라는 개념에 기반을 두고 있습니다. 마찬가지로 앙상블 학습은 더 나은 최종 예측을 위해 집합적으로 작동하는 기본 학습기 또는 모델의 그룹(또는 앙상블)을 의미합니다. 기본 학습기 또는 약한 학습기라고도 하는 단일 모델은 높은 분산 또는 높은 편향으로 인해 개별적으로는 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. 그러나 약한 학습기를 집계하면 이들의 조합이 편향이나 분산을 줄여 모델의 성능이 향상되므로 강력한 학습기를 형성할 수 있습니다.
앙상블 방법은 일반적으로 의사결정 트리를 사용하여 설명하는데, 이 알고리즘은 프루닝되지 않은 경우 높은 분산과 낮은 편향을 보이는 과적합이 발생하기 쉬우며, 매우 작은 경우에는 분산이 낮고 편향이 높아져 과소적합이 발생할 수 있습니다. 이는 단일 레벨을 가진 의사 결정 트리인 의사결정 그루터기와 같습니다. 알고리즘이 학습 데이터세트에 과적합하거나 과소적합하면 새로운 데이터 세트에 일반화하기가 어려우므로 앙상블 방법을 사용하여 이러한 동작을 상쇄하고 모델을 새로운 데이터 세트로 일반화할 수 있다는 점을 기억하세요. 의사 결정 트리는 높은 분산 또는 높은 편향을 나타낼 수 있지만, 앙상블 학습을 활용하여 편향-분산 트레이드오프 내에서 '최적의 지점'을 찾는 유일한 모델링 기법은 아니라는 점에 주목할 필요가 있습니다.
배깅과 부스팅은 앙상블 학습 방법의 두 가지 주요 유형입니다. 이 연구에서 강조한 바와 같이(ibm.com 외부 링크), 이러한 학습 방법의 주요 차이점은 훈련 방식에 있습니다. 배깅에서는 약한 학습기를 동시에 훈련하지만, 부스팅에서는 순차적으로 훈련합니다. 즉, 일련의 모델이 구성되고 새로운 모델이 반복될 때마다 이전 모델에서 잘못 분류된 데이터의 가중치가 증가합니다. 이러한 가중치 재분배는 알고리즘이 성능을 개선하기 위해 집중해야 하는 매개변수를 파악하는 데 도움이 됩니다. '적응형 부스팅 알고리즘'의 약자인 AdaBoost는 최초의 부스팅 알고리즘 중 하나로 가장 인기 있는 부스팅 알고리즘이기도 합니다. 다른 유형의 부스팅 알고리즘에는 XGBoost, GradientBoost 및 BrownBoost가 포함됩니다.
배깅과 부스팅의 또 다른 차이점은 사용 방식에 있습니다. 예를 들어, 배깅 방법은 일반적으로 높은 분산과 낮은 편향을 보이는 약한 학습기에게 사용되며, 부스팅 방법은 낮은 분산과 높은 편향이 관찰되는 경우에 사용됩니다. 배깅을 사용하면 과적합을 피할 수 있는 반면, 부스팅 방법은 과적합이 발생할 가능성이 더 높습니다(링크는 ibm.com 외부에 있음). 단, 부스팅은 실제로 데이터 세트에 따라 달라집니다. 하지만 매개변수를 조정하면 이 문제를 방지할 수 있습니다.
결과적으로 배깅과 부스팅은 실제 적용 분야에서도 서로 다릅니다. 배깅은 대출 승인 프로세스와 통계적 유전체학에 활용되었으며, 부스팅은 이미지 인식 앱과 검색 엔진에서 더 많이 사용되었습니다.
부스팅 방법은 보다 정확한 결과를 예측할 수 있는 강한 학습자를 구축하기 위해 약한 학습자를 반복적으로 결합하는 데 중점을 둡니다. 다시 말해, 약한 학습자는 무작위 추측보다 데이터를 약간 더 잘 분류합니다. 이러한 접근 방식은 예측 문제에 대해 견고한 결과를 제공할 수 있으며, 이미지 검색 과 같은 작업에서는 신경망과 서포트 벡터 머신보다 더 나은 성과를 낼 수도 있습니다(ibm.com 외부 링크).
부스팅 알고리즘은 순차적 프로세스 중에 약한 학습자를 생성하고 집계하는 방법에 따라 다를 수 있습니다. 인기 있는 부스팅 방법 유형 세 가지는 다음과 같습니다.
부스팅의 장점과 단점
분류 또는 회귀 문제에 부스팅 방법을 사용할 때 몇 가지 주요 이점과 단점이 있습니다.
부스팅의 주요 이점은 다음과 같습니다.
배깅의 주요 단점은 다음과 같습니다.
부스팅 알고리즘은 다음과 같은 광범위한 산업 분야의 인공 지능 프로젝트에 적합합니다.
의료: 부스팅은 심혈관 위험 요인 및 암 환자 생존율 예측과 같은 의료 데이터 예측의 오류를 줄이는 데 사용됩니다. 예를 들어, 연구 (ibm.com 외부 링크) 에 따르면 앙상블 방법을 사용하면 다른 사람에 대한 불필요한 치료를 피하면서 심혈관 질환 예방 치료의 혜택을 받을 수 있는 환자를 식별하는 정확도가 크게 향상됩니다. 마찬가지로, 또 다른 연구(ibm.com 외부 링크)에서는 여러 유전체학 플랫폼에 부스팅을 적용하면 암 생존 시간 예측을 개선할 수 있다는 사실을 발견했습니다.
IT: 그래디언트 부스트 회귀 트리는 검색 엔진에서 페이지 순위를 매기는 데 사용되며, Viola-Jones 부스팅 알고리즘은 이미지 검색에 사용됩니다. Cornell이 언급했듯이(링크는 ibm.com 외부에 있음), 부스트 분류기를 사용하면 예측이 어느 방향으로 향할지 명확할 때 계산을 더 빨리 중단할 수 있습니다. 즉 검색 엔진은 순위가 낮은 페이지의 평가를 중단할 수 있으며 이미지 스캐너는 실제로 원하는 개체가 포함된 이미지만 고려합니다.
재무: 부스팅은 딥 러닝 모델과 함께 사용되어 사기 탐지, 가격 분석 등을 비롯한 중요한 작업을 자동화합니다. 예를 들어 신용 카드 사기 탐지 및 금융 상품 가격 분석 (ibm.com 외부 링크)을 강화하는 방법을 사용하면 대규모 데이터 세트 분석의 정확도를 높여 재정적 손실을 최소화할 수 있습니다.
직관적인 드래그 앤 드롭형 데이터 과학 도구를 사용하여 ROI를 높이고 가치 실현 시간을 단축합니다.
하이브리드. 개방형. 복원력. 디지털 혁신을 위한 플랫폼 및 파트너.
AI 기반 하이브리드 클라우드 소프트웨어
IBM SPSS Modeler는 상향식 가설 생성 접근 방식을 통해 데이터에 숨겨진 패턴과 모델을 표시하는 시각적 데이터 과학 및 머신 러닝(ML) 솔루션입니다. 전 세계 조직들은 데이터 자산을 수익화하기 위한 데이터 준비 및 검색, 예측 분석, 모델 관리, 배포 및 ML에 IBM SPSS Modeler를 사용합니다.