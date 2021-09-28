부스팅이란 무엇인가요?

앙상블 학습은 일반적으로 개별 전문가보다 더 많은 사람들의 의사 결정이 더 낫다는 것을 시사하는 '군중의 지혜'라는 개념에 기반을 두고 있습니다. 마찬가지로 앙상블 학습은 더 나은 최종 예측을 위해 집합적으로 작동하는 기본 학습기 또는 모델의 그룹(또는 앙상블)을 의미합니다. 기본 학습기 또는 약한 학습기라고도 하는 단일 모델은 높은 분산 또는 높은 편향으로 인해 개별적으로는 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. 그러나 약한 학습기를 집계하면 이들의 조합이 편향이나 분산을 줄여 모델의 성능이 향상되므로 강력한 학습기를 형성할 수 있습니다.

앙상블 방법은 일반적으로 의사결정 트리를 사용하여 설명하는데, 이 알고리즘은 프루닝되지 않은 경우 높은 분산과 낮은 편향을 보이는 과적합이 발생하기 쉬우며, 매우 작은 경우에는 분산이 낮고 편향이 높아져 과소적합이 발생할 수 있습니다. 이는 단일 레벨을 가진 의사 결정 트리인 의사결정 그루터기와 같습니다. 알고리즘이 학습 데이터세트에 과적합하거나 과소적합하면 새로운 데이터 세트에 일반화하기가 어려우므로 앙상블 방법을 사용하여 이러한 동작을 상쇄하고 모델을 새로운 데이터 세트로 일반화할 수 있다는 점을 기억하세요. 의사 결정 트리는 높은 분산 또는 높은 편향을 나타낼 수 있지만, 앙상블 학습을 활용하여 편향-분산 트레이드오프 내에서 '최적의 지점'을 찾는 유일한 모델링 기법은 아니라는 점에 주목할 필요가 있습니다.