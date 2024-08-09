생성형 AI와 예측 AI 비교: 차이점

많은 생성형 AI 도구가 예측 능력을 가지고 있는 것처럼 보입니다. ChatGPT와 같은 대화형 AI 챗봇은 노래나 시의 다음 구절을 제안할 수 있습니다. DALL-E 또는 Midjourney와 같은 소프트웨어는 자연어 설명을 바탕으로 창작물이나 사실적인 이미지를 만들 수 있습니다. GitHub Copilot과 같은 코드 완성 도구는 다음에 이어질 코드 몇 줄을 추천할 수 있습니다.

하지만 생성형 AI는 예측 AI가 아닙니다. 예측 AI는 인공 지능의 한 종류이며, 덜 알려진 접근 방식일 수 있지만 여전히 기업에게 매우 유용한 도구입니다. 두 기술에 대해 알아보고, 주요 차이점을 살펴보겠습니다.