생성형 AI와 예측 AI 비교: 차이점

많은 생성형 AI 도구가 예측 능력을 가지고 있는 것처럼 보입니다. ChatGPT와 같은 대화형 AI 챗봇은 노래나 시의 다음 구절을 제안할 수 있습니다. DALL-E 또는 Midjourney와 같은 소프트웨어는 자연어 설명을 바탕으로 창작물이나 사실적인 이미지를 만들 수 있습니다. GitHub Copilot과 같은 코드 완성 도구는 다음에 이어질 코드 몇 줄을 추천할 수 있습니다.
하지만 생성형 AI는 예측 AI가 아닙니다. 예측 AI는 인공 지능의 한 종류이며, 덜 알려진 접근 방식일 수 있지만 여전히 기업에게 매우 유용한 도구입니다. 두 기술에 대해 알아보고, 주요 차이점을 살펴보겠습니다.
생성형 AI(gen AI)는 오디오, 이미지, 소프트웨어 코드, 텍스트 또는 동영상 등 생성된 원본 콘텐츠로 사용자의 프롬프트나 요청에 응답하는 인공 지능입니다.
생성형 AI 모델은 방대한 양의 원시 데이터를 학습한 다음, 훈련 데이터에서 인코딩된 패턴과의 관계를 활용하여 사용자의 요청 내용을 이해하고 원본 데이터와 비슷하지만 똑같지는 않은 관련 콘텐츠를 새로 생성합니다.
대부분의 생성형 AI 모델은 프롬프트가 입력되면 통계적으로 가능한 아웃풋을 생성하도록 '학습'하는 딥 러닝 모델의 한 유형인 파운데이션 모델로 시작합니다. 대규모 언어 모델(LLM)은 일반적인 텍스트 생성용 파운데이션 모델이지만, 다양한 유형의 콘텐츠를 생성하는 다른 파운데이션 모델들도 존재합니다.
생성형 AI와 예측형 AI는 모두 AI에 속하지만 서로 다릅니다. 두 AI 기술의 차이점은 다음과 같습니다.
생성형 AI는 수백만 개의 샘플 콘텐츠가 포함된 대규모 데이터 세트에서 학습됩니다. 예측 AI는 더 작고 더 표적화된 데이터 세트를 입력 데이터로 사용할 수 있습니다.
두 AI 시스템 모두 예측 요소를 사용하여 아웃풋을 생성하지만, 생성형 AI는 새로운 콘텐츠를 만드는 반면 예측 AI는 미래의 이벤트와 결과를 예측합니다.
대부분의 생성형 AI 모델은 다음과 같은 아키텍처를 사용합니다.
한편, 많은 예측 AI 모델은 다음과 같은 통계 알고리즘과 머신 러닝 모델을 적용합니다.
대부분의 생성형 AI 모델은 설명 가능성이 부족합니다. 그 결과의 기반이 되는 의사 결정 과정을 이해하는 것이 어렵거나 불가능한 경우가 많기 때문입니다. 반대로, 예측 AI 추정치는 숫자와 통계에 기반을 두기 때문에 더 설명하기 쉽습니다. 그러나 이러한 추정치를 해석하는 것은 여전히 인간의 판단에 달려 있으며, 잘못된 해석은 잘못된 행동으로 이어질 수 있습니다.
AI 사용 여부는 다양한 요인에 따라 달라집니다. IBM Client Engineering의 수석 AI 엔지니어 Nicholas Renotte는 자신의 비즈니스에 적합한 AI 사용 사례를 선택하는 방법을 설명하는 IBM® AI 아카데미 영상에서 "생성형 AI, AI 및 머신 러닝 도구에 적합한 사용 사례를 선택하려면 결국 비용을 지불해야 합니다. 수많은 움직이는 부품에 집중할 수 있습니다. 최고의 기술이 올바른 문제를 해결하고 있는지 확인해야 합니다."
생성형 AI를 사용할지 예측 AI를 사용할지 결정할 때도 마찬가지입니다. "비즈니스를 위해 AI를 구현하는 경우에는 해당 사용 사례가 생성형 AI에 적합한지 또는 다른 AI 기술이나 도구에 더 적합한지 생각해 보아야 합니다."라고 Renotte는 말합니다. "예를 들어, 많은 기업이 재무 예측을 생성하기를 원하지만 훨씬 더 저렴한 비용으로 이를 수행할 수 있는 모델이 있는 경우 일반적으로 생성형 AI 솔루션이 필요하지는 않습니다."
생성형 AI는 콘텐츠 제작에 탁월하기 때문에 여러 다양한 사용 사례가 있습니다. 또한 기술이 발전함에 따라 더 많은 기능이 등장할 수 있습니다. 다양한 산업 분야에서 생성형 AI 애플리케이션을 구현할 수 있는 분야는 다음과 같습니다.
예측 AI는 주로 금융, 소매, 전자 상거래 및 제조에 사용됩니다. 다음은 예측 AI 애플리케이션의 몇 가지 예입니다.
이 두 기술 중 단 하나만 선택해야 하는 것은 아닙니다. 기업은 비즈니스를 위해 생성형 AI와 예측 AI를 모두 도입하고 전략적으로 함께 활용할 수 있습니다.
IBM watsonx 플랫폼 및 이 플랫폼이 AI 목표를 가속화하는 방법 자세히 알아보기 패턴과 이상 징후를 발견하는 데 도움이 되는 watsonx.ai에 구축된 모델의 생성형 AI 기능을 활용하여 필요에 맞는 정확한 예보 및 예측을 수행할 수 있습니다.
AI 투자에 대해 더 나은 수익을 얻고 싶으신가요? 주요 영역에서 차세대 AI를 확장하여 최고의 인재들이 혁신적인 새 솔루션을 구축하고 제공하도록 지원함으로써 변화를 주도하는 방법을 알아보세요.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시하여 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
IBM Granite는 비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군입니다. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
AI 빌더를 위한 차세대 엔터프라이즈 스튜디오인 IBM watsonx.ai로 생성형 AI, 파운데이션 모델 및 머신 러닝 기능을 학습, 검증, 조정 및 배포하세요. 적은 데이터로 짧은 시간 내에 AI 애플리케이션을 구축하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
AI 추가를 통해 중요한 워크플로와 운영을 혁신함으로써 경험, 실시간 의사 결정 및 비즈니스 가치를 극대화합니다.
AI 개발 라이프사이클 전반에 걸친 기능에 원스톱으로 액세스하세요. 사용자 친화적인 인터페이스, 워크플로, 업계 표준 API 및 SDK에 대한 액세스를 통해 강력한 AI 솔루션을 제작할 수 있습니다.