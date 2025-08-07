LLM 매개변수란 무엇인가요?

가중치는 LLM이 특정 입력에 할당하는 중요도를 나타내는 숫자 값입니다. 응답을 생성할 때 인공 지능(AI) 모델에서 모든 입력이 동등하게 처리되는 것은 아닙니다. 입력의 가중치가 높을수록 모델의 아웃풋과 더 관련성이 높습니다.

가중치와 같은 학습 가능한 매개변수 설정은 학습 프로세스 중에 모델의 학습 알고리즘에 의해 구성됩니다. 학습 알고리즘은 모델의 매개변수 를 최적화하여 오류를 최소화하려고 시도하는 손실 함수 를 사용하여 머신 러닝 (ML) 모델의 성능을 측정합니다.

신경망 내에서 가중치는 한 뉴런 계층에서 다음 뉴런 계층으로의 신호 강도를 결정하는 승수입니다. 신호가 네트워크를 통해 진행하려면 활성화 함수의 강도 임계값을 충족해야 합니다. 따라서 가중치는 네트워크가 계층을 통해 데이터를 전파하는 방식에 직접적인 영향을 미칩니다.