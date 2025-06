ChatGPT란 무엇인가요? 

저작권 침해: OpenAI는 저작권이 있는 콘텐츠로 모델을 학습시켰다는 이유로 The New York Times와 The Chicago Tribune을 포함한 여러 출판사로부터 소송을 당했습니다. 이에 대해 OpenAI는 공개 서한8을 발표하여 자사와 다른 미국 AI 개발자를 허용하는 것이 중국과의 경쟁을 극복하는 데 중요하다고 주장했습니다.