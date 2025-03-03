Natural Language Understanding(NLU)이란 무엇인가요?

조직은 NLU를 통해 음성 언어나 자연어로 된 서면 입력과 같은 비정형 데이터에서 인사이트를 추출할 수 있습니다. NLU를 통해 컴퓨터는 프로그래밍 언어를 사용하지 않고도 훈련되지 않은 사용자와 통신할 수도 있습니다.

인간의 언어는 매우 미묘하고 복잡하며 모호함으로 가득 차 있기 때문에 NLU는 대규모 언어 모델(LLM)을 사용하는 컴퓨터 과학자와 엔지니어에게 까다로운 머신 러닝 과제입니다. NLU 시스템을 사용하면 컴퓨터가 미묘한 뉘앙스, 복잡한 문장 구조, 잠재적으로 혼란스러울 수 있는 단어 사용, 속어와 방언 등 문어와 구어의 복잡한 내용을 파악할 수 있습니다.

생성형 AI의 부상과 소비자 챗봇, 질문 답변,기계 번역 및 애플리케이션에서의 사용으로 인해 NLU는 상당한 상업적 투자를 받고 있습니다. NLU가 없으면 ChatGPT와 같은 대화형 챗봇이 존재할 수 없었을 것입니다. NLU 덕분에 생성형 AI 챗봇이 사용자와 현실감 있고 자연스러운 대화를 할 수 있습니다.