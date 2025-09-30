분산 머신 러닝이란 무엇인가요?

분산 학습은 분산 ML 기술을 활용하여 디바이스 간에 모델 학습을 분산합니다. 예를 들어, 이 기술은 대규모 신경망에 자주 사용됩니다. 네트워크, 학습 데이터 세트 또는 둘 다 하나의 프로세서에서 처리하기에는 너무 큰 경우 분산 학습을 통해 워크로드를 여러 서버, GPU 또는 머신에 분산시킵니다.

확률적 기울기 하강법(SGD)은 데이터 세트를 미니 배치로 나누고 각 배치 후 손실 함수의 기울기를 계산하는 학습 알고리즘입니다. 전체 데이터 세트 대신 미니 배치를 사용하면 학습 효율성이 높아집니다.

손실 함수는 모델 예측의 오류를 측정하고 SGD의 목표는 기울기를 낮춰 함수 값을 최소화하는 것입니다. 표준 모델 학습 과 마찬가지로 이 학습 프로세스는 모델이 수렴에 도달할 때, 즉 SGD 알고리즘이 함수 값을 성공적으로 최소화할 때 완료된 것으로 간주됩니다.

노드는 미니 배치를 병렬로 처리하는데, 이는 반복이 될 때마다 각 배치가 다른 배치들로부터 독립적으로 처리되기 때문에 가능합니다. 노드마다 기울기를 계산한 다음 업데이트된 기울기 값을 네트워크의 다른 노드로 푸시합니다. 다른 노드는 수신한 업데이트를 자체 모델에 적용해서 모델의 모든 사본이 학습 프로세스 전반에 걸쳐 동일하게 유지되게 합니다.

AllReduce 기능은 각 노드가 결과를 공유하고 집계된 결과를 네트워크를 통해 전파할 수 있도록 하는 집단 통신 작업입니다. AllReduce를 사용하면 모든 노드가 모델 파라미터 업데이트를 동기화하고 일관성을 유지할 수 있습니다. 고성능 컴퓨팅 에 오랫동안 사용되었던 AllReduce는 Horovod와 같은 ML 프레임워크에서 대중화되었습니다.

SGD는 동기식 또는 비동기식으로 실행할 수 있습니다. 동기식 SGD는 모든 노드를 동시에 업데이트하므로 일부 노드가 뒤처지는 경우 지연이 발생할 수 있지만 일관성을 유지합니다. 비동기식 SGD는 업데이트가 준비되는 즉시 파라미터를 업데이트하지만, 일부 노드가 최신 값이 포함되지 않는 업데이트를 받을 수 있습니다.

분산 학습은 디바이스당 필요한 계산 리소스를 줄임으로써 학습 시간을 단축할 수 있습니다. 이는 매우 컴퓨팅 집약적이기 때문에 학습은 분산 ML의 주요 사용 사례 중 하나입니다.