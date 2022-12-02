고성능 컴퓨팅(HPC)이란 무엇인가요?

불과 10년 전만 해도 슈퍼컴퓨터를 소유 또는 임대하거나 온프레미스 데이터 센터에 HPC 클러스터를 구축 및 호스팅하는 데 너무 큰 비용이 필요했던 탓에 대부분의 조직에서는 HPC를 사용할 엄두를 내지 못했습니다.

오늘날 클라우드의 HPC(서비스형 HPC 또는 HPCaaS라고도 함)는 기업이 훨씬 더 빠르고 확장가능하며 경제적인 방법으로 HPC를 활용할 방법을 제공합니다. HPCaaS에는 일반적으로 클라우드 서비스 제공업체의 데이터 센터에서 호스팅되는 HPC 클러스터 및 인프라에 대한 액세스와 네트워크 기능(예: AI 및 데이터 분석) 및 HPC 전문 지식이 포함됩니다.

현져 세 가지 추세가 클라우드에서 HPC를 주도하고 있습니다.

급증하는 수요

모든 조직은 업종에 관계없이 실시간 인사이트와 HPC 앱만이 해결할 수 있는 복잡한 문제를 해결하여 확보할 수 있는 경쟁 우위에 점점 더 의존하고 있습니다. 예를 들어, 신용카드 사기 탐지는 누구나 한 번쯤은 체험해 본 적이 있는 분야로, 사기 활동이 확대되고 사기범들의 수법이 끊임없이 변화하는 중에도 사기를 더 빠르게 식별하고 성가신 오탐지를 줄이기 위해 HPC를 점점 더 많이 활용하고 있습니다.

저지연, 고처리량 RDMA 네트워킹의 보급률

원격 직접 메모리 액세스(RDMA)를 사용하면 네트워크에 연결된 한 컴퓨터가 다른 컴퓨터의 운영 체제나 컴퓨터의 처리를 중단하지 않고도 네트워크에 연결된 다른 컴퓨터의 메모리에 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 지연 시간을 최소화하고 처리량을 극대화할 수 있습니다. InfiniBand, 가상 인터페이스 아키텍처, 컨버지드 이더넷을 통한 RDMA를 포함한 새로운 고성능 RDMA 패브릭은 클라우드 기반 HPC를 가능하게 합니다.

광범위한 퍼블릭 클라우드 및 프라이빗 클라우드 HPCaaS 가용성

오늘날 모든 주요 퍼블릭 클라우드 서비스 제공업체는 HPC 서비스를 제공합니다. 일부 조직에서는 규제가 심하거나 민감한 HPC 워크로드를 온프레미스에서 계속 실행하고 있지만, 많은 조직에서는 하드웨어 및 솔루션 제공업체에서 제공하는 프라이빗 클라우드 HPC 서비스를 채택하거나 마이그레이션하고 있습니다.