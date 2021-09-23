몬테카를로 시뮬레이션이란 무엇인가요?

일반적인 예측 모델과는 달리 몬테카를로 시뮬레이션은 고정된 입력값 집합에 비해 추정된 값 범위를 기반으로 일련의 결과를 예측합니다. 즉, 몬테카를로 시뮬레이션은 본질적으로 불확실성이 있는 모든 변수에 대해 균일 분포나 정규 분포와 같은 확률 분포를 활용하여 가능한 결과에 대한 모델을 구축합니다. 그런 다음 최소값과 최대값 사이의 다른 난수 집합을 사용하여 매번 결과를 반복해서 다시 계산합니다. 일반적인 몬테카를로 실험에서는 이 연습을 수천 번 반복하여 많은 수의 가능한 결과를 도출할 수 있습니다.

몬테카를로 시뮬레이션은 그 정확성 때문에 장기 예측에도 활용됩니다. 입력의 수가 증가하면 예측의 수 또한 증가하여 더 멀리 떨어진 시점의 결과를 더 정확하게 예측할 수 있습니다. 몬테카를로 시뮬레이션이 완료되면 각 결과가 발생할 확률과 함께 다양한 가능한 결과가 산출됩니다.

몬테카를로 시뮬레이션의 한 가지 간단한 예로 두 개의 표준 주사위를 굴릴 때의 확률을 계산해 볼 수 있습니다. 주사위를 굴릴 수 있는 조합은 36가지입니다. 이를 바탕으로 특정 결과의 확률을 수동으로 계산할 수 있습니다. 몬테카를로 시뮬레이션을 사용하면 주사위를 10,000번 이상 던지는 것을 시뮬레이션하여 더 정확한 예측을 얻을 수 있습니다.