병렬 컴퓨팅이란 무엇인가요?

프로세서는 공유 메모리를 사용하여 통신하고 솔루션은 알고리즘을 사용하여 결합됩니다. 병렬 컴퓨팅은 단일 프로세서를 사용하여 순차적으로 문제를 해결하는 이전 버전인 직렬 컴퓨팅(직렬 연산이라고도 함)보다 훨씬 빠릅니다.

1940년대 후반과 1950년대에 컴퓨터가 처음 발명되었을 때, 소프트웨어는 문제를 순차적으로 해결하도록 프로그래밍되어 처리 속도가 제한적이었습니다. 문제를 더 빨리 해결하려면 중앙 처리 장치(CPU)에서 일련의 지침에 따라 알고리즘을 구축하고 구현해야 했습니다. 한 명령어가 실행된 후에야 다른 명령어가 해결될 수 있습니다.

1950년대부터 병렬 컴퓨팅을 통해 컴퓨터는 컴퓨팅 문제를 더 작고 유사한 문제로 분할하여 코드를 더 빠르고 효율적으로 실행할 수 있었습니다. 병렬 알고리즘으로 알려진 이러한 문제는 여러 프로세서에 분산되어 있습니다.

오늘날 병렬 시스템은 다양한 컴퓨터에서 사용될 정도로 발전하여 이메일 확인이나 문자 메시지 전송과 같은 일상적인 작업을 직렬 컴퓨팅으로 수행할 때보다 수백 배 빠르게 처리할 수 있게 되었습니다. 병렬 시스템은 랩톱 및 스마트폰과 같은 개인용 디바이스에 전원을 공급하는 것 외에도 최첨단 슈퍼컴퓨터와 인공 지능(AI) 및 사물인터넷(IoT)과 같은 최첨단 기술을 지원합니다.