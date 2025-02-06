지식 그래프를 활용한 Graph RAG 구현

그래프 검색 기반 생성 (Graph RAG)은 생성형 AI 애플리케이션이 도메인별 지식과 관련 정보를 활용할 수 있도록 하는 강력한 기법으로 부상하고 있습니다. 그래프 RAG는 벡터 데이터베이스를 사용하는 벡터 검색 방법의 대안입니다.

지식 그래프는 Neo4j 또는 Amazon Neptune과 같은 그래프 데이터베이스가 구조화된 데이터를 나타낼 수 있는 지식 시스템입니다. 지식 그래프에서는 데이터 포인트 간의 관계(엣지)가 데이터 포인트(버텍스 또는 노드라고도 함) 사이의 연결만큼이나 의미가 있습니다. 지식 그래프는 네트워크를 쉽게 탐색하고 연결된 데이터에 대한 복잡한 쿼리를 처리할 수 있게 해줍니다. 지식 그래프는 챗봇, ID 확인, 네트워크 분석, 추천 엔진, 고객 360도 및 사기 탐지와 관련된 사용 사례에 특히 적합합니다.

Graph RAG 방식은 그래프 데이터베이스의 구조적 특성을 활용하여, 네트워크나 복잡한 관계에 대한 검색 정보에 더 깊이 있는 통찰과 컨텍스트를 제공합니다. 그래프 데이터베이스가 대규모 언어 모델(LLM) 과 결합되면 개발자는 텍스트와 같은 비정형 데이터로부터 그래프 생성 프로세스의 상당 부분을 자동화할 수 있습니다. LLM은 텍스트 데이터를 처리하여 엔터티를 식별하고, 이들 간의 관계를 파악한 후 그래프 구조로 나타낼 수 있습니다.

Graph RAG 애플리케이션을 만드는 방법에는 Microsoft의 GraphRAG나 GPT-4와 LlamaIndex를 결합하는 등 여러 가지가 있습니다. 이 튜토리얼에서는 오픈 소스 그래프 데이터베이스인 Memgraph를 사용하여 watsonx에서 Meta의 Llama-3을 이용해 RAG 시스템을 구축합니다. Memgraph는 선언형 쿼리 언어인 Cypher를 사용합니다. Cypher는 SQL과 유사점이 있으나, 테이블과 행이 아닌 노드와 관계에 초점을 맞춥니다. Llama 3을 활용하여 비정형 텍스트로부터 그래프 데이터베이스를 생성하고 채우며, 데이터베이스 내 정보를 쿼리합니다.