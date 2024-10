SELECT

c.name,

p.product_name

FROM

customers c

JOIN

orders o ON c.customer_id = o.customer_id

JOIN

products p ON o.product_id = p.product_id

WHERE

c.city = 'New York' ;

이 명령문은 고객의 이름과 고객이 주문한 제품의 이름을 검색합니다. customer_id 및 product_id를 기반으로 고객, 주문 및 제품 테이블을 조인하여 뉴욕에 거주하는 고객만 선택합니다.