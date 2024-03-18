데이터 무결성이란 무엇인가요?

데이터 무결성은 전통적인 제품 지향 비즈니스의 품질 관리와 유사하며 원자재가 의도한 용도에 올바르고 안전하며 적합한지 확인합니다.

비즈니스 분석, 고객 상호 작용 및 규정 준수에서 우수한 데이터에 대한 의존은 조직 전체에서 데이터 무결성의 중요성을 강조합니다. '쓰레기가 들어가면 쓰레기가 나간다'라는 격언은 데이터를 사용하여 올바른 비즈니스 결정을 내리고, 고객을 공정하고 올바르게 대하며, 업계 규정을 준수하는 정확한 비즈니스 보고서를 작성할 때 매우 적절합니다. 잘못된 데이터는 일단 운영되면 바람직하지 않은 결과를 초래합니다.

조직은 라이프사이클 전반에 걸쳐 데이터를 완전하고 정확하며 일관되고 안전하게 유지해야 합니다. 데이터 무결성은 모든 데이터 요소를 변경, 절단 또는 손실 없이 그대로 유지하고, 분석을 왜곡하고 일관된 테스트 조건을 위태롭게 할 수 있는 변경을 방지하여 이러한 완전성을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 데이터 무결성 프로세스가 없으면 조직은 액세스 패턴에 관계없이 향후 데이터가 과거 데이터와 일치하는지 확인할 수 없습니다. 또한 데이터 무결성은 인증, 권한 부여, 암호화 및 백업 및 액세스 로깅을 포함한 포괄적인 데이터 보호 전략을 통해 액세스를 제어하고 무단 악용으로부터 보호함으로써 데이터 보안을 강화하는 역할을 합니다.

의사 결정 외에도 데이터 무결성은 데이터 주체의 개인 정보 및 민감한 정보를 보호하는 데 매우 중요합니다. 사람의 실수나 사이버 공격에 따른 고객 데이터 취급 실수는 개인 정보 보호 및 신뢰 침해, 개인에 대한 허위 진술 및 잠재적으로 심각한 평판 손상으로 이어질 수 있습니다. 이는 덜 민감한 퍼스트 파티 데이터에서도 마찬가지입니다. 정확하지 않은 정보는 회사의 사용자 이해와 대우를 왜곡하여 트렌드에 사용자를 포함시키고 브랜드와의 상호 작용을 행하는 데 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 데이터 무결성 유지는 단순한 규정 준수 또는 운영 문제가 아니라 조직과 고객과의 관계 및 시장에서의 지위의 모든 측면에 영향을 미치는 전략적 필수 요소입니다.