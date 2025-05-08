COBOL이란 무엇인가요?

COBOL은 최적의 활용성을 염두에 두고 설계되었습니다. 장황하다는 특징이 있어 프로그래머가 읽고 유지 관리하기 쉬운 프로그래밍 언어이며 메인프레임 컴퓨터와 운영 체제 전반에서 작동할 수 있습니다. 실제로 미국 국립표준기술연구소(ANSI)와 국제표준화기구(ISO)가 표준화한 최초의 프로그래밍 언어 중 하나입니다.

COBOL의 큰 강점 중 하나는 많은 기존 프로그래밍 언어에 들어있지 않은 고정밀 고정 소수점 십진수 계산을 강력하게 지원한다는 것입니다. 이 기능은 많은 대형 금융 기관이 COBOL을 채택하는 데 일조한 차별점입니다.

COBOL은 레거시 시스템으로 간주되지만 많은 정부 및 민간 부문 조직에서 재무, 관리 및 비즈니스 애플리케이션을 실행하는 데 계속 사용하고 있습니다. 실제로 COBOL의 명령형, 절차적 및 객체 지향(최신 버전) 구성은 모든 온라인 뱅킹 시스템의 40% 이상을 차지하는 기반을 이루고 있습니다.1

또한 대면 신용카드 거래의 80%를 지원하고 전체 ATM 거래의 95%를 처리하며 매일 30억 달러 이상의 상거래를 창출하는 시스템을 지원합니다.1 안정성과 처리 능력이 뛰어나 기업이 기존 아키텍처에서 앱과 프로그램을 유지 관리하도록 지원하는 데 계속해서 중요한 역할을 하고 있습니다.