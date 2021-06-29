메인프레임이란 무엇인가요?

1937년에 설계된 Harvard Mark I 또는 IBM Automatic Sequence Controlled Calculator (ibm.com 외부 링크)는 최초의 메인프레임 컴퓨터로 명성을 얻었습니다. 제2차 세계대전 막바지에 미 해군 함정국은 이 기계를 군사적 목적으로 사용하여 수학 문제를 빠르게 풀었습니다.

1951년에 Eckert-Mauchly Computer Corporation(EMCC)이 최초의 상업용 메인프레임인 UNIVAC를 개발하기 시작했습니다(ibm.com 외부 링크). 얼마 지나지 않아 1953년에 IBM은 상업적 비즈니스 용도로 설계된 최초의 메인프레임인 IBM Model 701 전자 데이터 처리 기계를 출시했습니다. 회사 최초의 전자 컴퓨터인 701은 이전 제품보다 약 25배에서 50배까지 빨랐으며 컴퓨팅 성능과 메모리 용량이 빠르게 발전하고 크기는 더 작아졌습니다.

1950년대 미국의 다른 대규모 상업용 컴퓨터 제조업체로는 Burroughs, Datamatic, GE, RCA, Philco 등이 있습니다.

최초의 현대식 메인프레임인 IBM System/360은 1964년에 시장에 출시되었습니다. 2년 만에 System/360은 메인프레임 컴퓨터 시장을 업계 표준으로 장악했습니다. 이 기계가 등장하기 전에는 새로운 기계마다 소프트웨어를 맞춤형으로 작성해야 했으며 상용 소프트웨어 회사가 없었습니다. System/360은 하드웨어에서 소프트웨어를 분리했으며, 처음으로 한 기계용으로 작성된 소프트웨어를 라인의 다른 모든 기계에서 실행할 수 있게 되었습니다.

많은 사람들이 가상화를 클라우드 컴퓨팅과 연관시키지만, 상용 가상화 기술은 대규모 사용자 그룹 간에 공유할 시스템 리소스를 논리적으로 분할하는 방법으로 메인프레임에서 시작되었습니다. 가상화가 이전에는 메인프레임 IT 전문가들이 키펀치, 배치 작업 및 단일 OS를 사용하여 IT 운영을 수행했습니다. 1964년, IBM은 CP/CMS를 출시했습니다. 이 경량 단일 사용자 운영 체제에는 가상 머신(VM)을 생성한 최초의 하이퍼바이저가 포함되어 있었으며, 이 하이퍼바이저는 기본 하드웨어를 가상화하여 효율성을 높이고 비용을 절감했습니다.

1970년에 출시된 IBM System/370은 IBM이 자성 철 페라이트 코어 기술에서 데이터와 명령을 저장하는 실리콘 메모리 칩으로 전환한 최초의 제품으로, 작동 속도가 빠르고 훨씬 적은 공간을 필요로 하는 실리콘 메모리 칩이 등장했습니다. System/370이 출시된 지 6개월 후, '실리콘 밸리'라는 문구가 Electronic News에 처음 등장했습니다.

70년대와 80년대 메인프레임 시장의 다른 주요 제조업체로는 Fujitsu, Hewlett-Packard, Hitachi, Honeywell, RCA, Siemens 및 Sperry Univac이 있습니다. 이 기간 동안 메인프레임 산업은 더 작은 기계, I/O 성능 개선, 더 중요한 메모리 및 다중 프로세서를 통해 계속 발전하여 기능과 용량을 확장했습니다.

1990년대에 개인용 컴퓨터 및 기타 기술의 사용이 가속화됨에 따라 일부 분석가들은 메인프레임의 종말을 예측했습니다. 1991년 InfoWorld의 애널리스트인 Stewart Alsop은 "1996년 3월 15일에 마지막 메인프레임의 전원이 꺼질 것으로 예상합니다."라는 유명한 말을 남겼습니다.

그러나 메인프레임은 산업 전반에 걸쳐 핵심 IT 인프라로 여전히 사용되고 있습니다. 2022년 4월, IBM은 업계 최초의 온칩 통합 가속기가 탑재된 IBM Telum 프로세서를 통해 전례 없는 속도와 규모로(그리고 매우 낮은 지연 시간으로) AI를 예측하고 자동화하는 최신 세대 IBM z시리즈인 z16을 공개했습니다.