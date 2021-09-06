슈퍼컴퓨팅이란 무엇인가요?

슈퍼컴퓨팅 기술은 세계에서 가장 빠른 컴퓨터인 슈퍼컴퓨터로 구성됩니다. 슈퍼컴퓨터는 상호 연결, I/O 시스템, 메모리 및 프로세서 코어로 구성됩니다.

기존 컴퓨터와 달리 슈퍼컴퓨터는 두 개 이상의 중앙처리장치(CPU)를 사용합니다. 이러한 CPU는 프로세서 또는 프로세서 그룹(대칭형 멀티프로세싱(SMP))과 메모리 블록으로 구성된 컴퓨팅 노드로 그룹화됩니다. 규모에 따라 슈퍼컴퓨터에는 수만 개의 노드가 포함될 수 있습니다. 상호 연결 통신 능력을 통해 이러한 노드는 특정 문제를 해결하기 위해 협업할 수 있습니다. 노드는 또한 상호 연결을 사용하여 데이터 스토리지와 네트워킹 같은 I/O 시스템과 통신합니다.

한 가지 주의할 점은 최신 슈퍼컴퓨터의 전력 소비량 때문에 데이터센터에는 이를 모두 수용할 수 있는 냉각 시스템과 적절한 시설이 필요하다는 점입니다.