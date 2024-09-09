디지털 혁신이란 무엇인가요?

디지털 혁신은 조직의 모든 분야에 디지털 기술을 통합하는 비즈니스 전략 이니셔티브입니다. 디지털 혁신은 조직의 프로세스, 제품, 운영 및 기술 스택을 평가하고 현대화하여 지속적이고 신속한 고객 중심 혁신을 가능하게 합니다.
오늘날 고객은 최신 기술의 발전을 사용하여 비즈니스를 운영하고, 업무를 수행하고, 삶을 영위할 수 있기를 기대합니다. 고객은 언제 어디서든 원하는 디바이스를 사용하고 필요한 모든 지원 정보와 개인화된 콘텐츠를 가까이에서 이용할 수 있기를 기대합니다. 디지털 혁신의 궁극적인 목표는 이러한 기대치를 충족하는 것입니다.
모든 조직의 디지털 혁신 구현은 다릅니다. 디지털 혁신은 단일 기술 프로젝트에서 시작될 수도 있고, 포괄적인 전사적 이니셔티브로 시작될 수도 있습니다. 기존 프로세스 및 제품에 디지털 기술과 디지털 솔루션을 통합하는 것부터, 프로세스 및 제품을 재창조하거나 아직 등장하지 않은 신기술을 활용하여 완전히 새로운 수익원을 창출하는 것까지 다양합니다.
그러나 디지털 혁신에서는 아날로그 프로세스를 대체하거나 기존 IT를 현대화하는 것만큼이나 비즈니스 혁신과 변화 관리가 중요하다고 전문가들은 입을 모아 말합니다. 디지털 혁신은 많은 경우 회사의 최고정보책임자(CIO)가 주도하지만, 최고 경영진 전체가 고객 경험을 개선하고 직원의 역량을 강화하며 비즈니스 목표를 달성할 수 있는 새로운 기술과 데이터 기반 방법론에 합의해야 합니다.
그러나 가장 중요한 것은 기업이 디지털 혁신 프레임워크를 구축하고, 핵심 성과 지표(KPI)를 추적하여 작업이 성과를 내는지 모니터링하는 것입니다.
Uber, AirBnB, Netflix 등 디지털 혁신을 최초로 실현하여 화제가 된 기업들은 모바일 및 클라우드 컴퓨팅 기술을 사용하여 거래를 재구상했으며, 일부는 산업 전체에 큰 충격을 주기도 했습니다. 코로나19 팬데믹은 원격 작업과 하이브리드 작업을 더 효과적으로 지원하기 위해 완전히 새로운 혁신을 촉진했습니다. 오늘날 조직은 인공 지능(AI), 자동화 및 기타 기술을 활용하여 워크플로를 간소화하고, 고객 경험을 개인화하며, 의사 결정을 개선하고, 시장 혼란과 새로운 기회에 더 빠르고 효과적으로 대응하고 있습니다.
디지털 혁신은 기업이 고객 충성도를 높이고, 유능한 직원을 유치하고, 경쟁 우위를 확보하고 비즈니스 가치를 구축하는 데 도움이 될 수 있습니다. McKinsey의 조사에 따르면, 2018~2022년에 디지털 선도 기업은 디지털 '후발 주자'보다 약 65% 더 높은 연간 총 주주 수익률을 달성했습니다.1
디지털 혁신에서 도메인은 본질적으로 변화를 위한 목표 또는 지렛대 역할을 합니다. 대부분의 디지털 혁신 전략은 다음 도메인 중 하나 이상을 목표로 합니다.
비즈니스 모델 혁신은 조직이 고객, 투자자 또는 이해 관계자에게 제품, 서비스 및 가치를 제공하는 방식의 근본적인 변화입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
조직은 변화하는 고객 기대치 충족, 매출 증대, 경쟁이 치열한 시장에서의 차별화 등 다양한 이유로 비즈니스 모델 혁신을 추구합니다. 또한 새로운 비즈니스 모델을 통해 시장이나 산업에 충격을 줄 기회를 포착하거나 혁신적인 경쟁업체에 대응해야 할 수도 있습니다.
비즈니스 모델 혁신이 헤드라인을 장식하는 가운데, 비즈니스 프로세스 최적화는 점점 더 일반적인 디지털 혁신의 동인으로 자리매김하고 있습니다. 프로세스 최적화에는 다음이 포함될 수 있습니다.
프로세스 최적화는 조직이 비용을 절감하고, 낭비(시간, 노력 및 소재)를 줄이고, 인적 자본을 더 잘 활용하고, 모든 이해관계자가 더 현명한 결정을 더 빠르게 내릴 수 있도록 지원합니다.
조직은 제품과 제품 개발, 생산 및 제공 방식에 디지털 혁신을 도입하고 있습니다.
가장 분명한 예는 고객 요구를 충족시키는 일상적인 제품에 디지털 기술을 임베드하는 것입니다. 예를 들어, 자동차는 이러한 방식으로 지속적으로 변화하고 있습니다. 혁신의 범위는 자동차 대시보드에서 스마트폰을 보고 제어하는 기능부터, 충돌 및 의도치 않은 차선 변경을 방지하는 센서, 나아가 컴퓨팅 비전, 지리 위치 확인, 머신 러닝, 로보틱 프로세스 자동화(RPA) 등을 접목하여 최소한의 인간 개입이나 완전 자율 주행이 가능한 차량에 이르기까지 매우 다양합니다.
제조업체는 공장 현장에 사물인터넷(IoT), 운영 기술 및 자동화를 구현함으로써 생산 속도를 높이고 오류와 결함을 줄이며 수동 작업을 없앨 수 있습니다. 조직은 민첩한 방식 또는 DevOps 방식을 채택함으로써 소프트웨어 개발 속도를 높일 수 있습니다. 또한 기업은 기존 서비스와 함께 기술을 제공함으로써 가치를 더하고 경쟁력 있는 차별화를 실현할 수 있습니다(예: 운송회사 및 피자 판매점에서 제공하는 추적 앱).
직원 경험은 직원이 직장에서 성공하고 활기차게 일하는 데 필요한 도구를 제공하는 데 도움이 되는 전체적인 인재 관리 접근 방식입니다. 직원 경험은 직원 채용, 사기, 생산성 및 유지에 영향을 미치는 것은 물론 고객 경험, 비즈니스 성과 및 브랜드 평판에도 긍정적이든 부정적이든 직접적인 영향을 줄 수 있습니다.
직원 경험을 개선하기 위한 디지털 혁신은 다음을 포함할 수 있습니다.
고객 경험(CX)은 온라인, 매장 및 일상에서 고객이 비즈니스 또는 브랜드와의 모든 상호 작용을 통해 얻은 인식의 총합입니다.
결국 모든 디지털 혁신 여정은 고객 경험 영역으로 이어집니다. 고객 경험을 지속적으로 개선하는 것은 대부분의 조직에게 경쟁 우위를 확보하는 데 필수적입니다.
디지털 시대에 고객 경험을 지속적으로 개선하려면 지속적인 디지털 혁신이 필요합니다. 고객은 언제 어디서나 어떤 기기를 통해서든 비즈니스를 처리할 수 있기를 기대하는 것을 넘어, 이제는 그러한 방식에 의존하고 있습니다.
고객은 출근 시간을 정확히 알려주는 휴대폰을 통해 아침을 계획하고, 문 앞에서 음식 배달 기사를 만날 수 있다는 사실을 알고 저녁을 계획합니다. 또한 고객은 연중무휴 24시간 챗봇에 궁금한 점을 물어볼 수 있다는 사실을 알기 때문에 고객 서비스 콜센터의 업무 시간에 구애받지 않습니다. 세금 신고 시간(또는 언제든지)에 은행 계좌 및 신용 카드 내역을 다운로드할 수 있다는 사실을 알고 더 이상 영수증을 모으지 않습니다.
고객은 이러한 혁신과 그 밖의 수많은 디지털 혁신을 기대하며, 새로운 혁신을 기대할 준비가 되어 있습니다. 조직은 성공적인 디지털 혁신을 통해 고객이 원하는 차세대 혁신과 경험을 예측하고 제공할 수 있습니다.
거의 모든 디지털 기술이 조직의 디지털 혁신 전략에서 역할을 할 수 있지만, 이러한 기술은 혁신 이니셔티브와 가장 밀접하게 연관되어 있습니다.
조직은 최초의 디지털 혁신 조력자인 클라우드 컴퓨팅을 통해 최신 IT 기술을 사용하고 효율성을 높이며 수요에 따라 확장하는 동시에 비용을 관리할 수 있습니다. 여러 공급업체의 오케스트레이션된 퍼블릭 클라우드 및 프라이빗 클라우드 리소스가 결합한 하이브리드 클라우드 인프라는 지속적인 디지털 혁신 성공에 필요한 애플리케이션 이동성, 공급업체 유연성 및 IT 민첩성을 제공합니다.
모바일 디바이스에 대한 고객의 의존도는 초기 디지털 혁신 이니셔티브를 주도했고, 기존 비즈니스 모델(예: 모바일 티켓 및 지갑)을 혁신했으며, 완전히 새로운 비즈니스 모델(예: Uber)을 창출했습니다. 오늘날 고객은 즐겨 찾는 레스토랑에서 점심이나 저녁 식사를 주문하거나 은행 업무 및 투자 관리를 하는 등 모바일 앱을 통해 더 많은 비즈니스를 수행하고자 합니다.
사물인터넷(IoT)은 인터넷을 통해 데이터를 수집하고 전송하는 센서가 장착된 디바이스의 세계입니다. IoT 디바이스는 디지털 기술이 물리적 현실과 만나는 지점입니다. 공급망 물류 및 자율 주행 자동차와 같은 애플리케이션은 실시간 데이터를 생성하며, AI 및 빅데이터 분석 애플리케이션은 이러한 데이터를 활용하여 자동화 및 의사 결정으로 전환합니다.
AI와 머신 러닝을 통해 컴퓨터나 기계는 인간의 정신 능력을 모방할 수 있습니다. AI는 예제를 통해 학습하고,사물을 인식하며, 결정을 내리고 대규모 작업을 빠르게 처리합니다. 생성형 AI 애플리케이션은 고객 서비스 문의에 응답하고 온디맨드 콘텐츠를 제공하며, 기타 활동을 사람의 개입 없이 자동으로 수행하여 더 가치 있는 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다 또한 AI는 마케팅, 고객 서비스, 영업 및 기타 비즈니스 영역 전반에 걸쳐 필요에 따라 대규모로 개인화를 구현할 수 있습니다.
조직은 또한 자동화, 특히 로보틱 프로세스 자동화(RPA)를 사용하여 회계, 송장 발송, 기록 조회 또는 보관과 같은 반복적인 작업을 수행합니다. 데이터에서 학습하고 시간이 지날수록 더 정확하게 작업을 수행할 수 있는 AI와 달리 RPA는 사용자 또는 프로그래머가 정의한 프로세스를 따르는 데 그칩니다.
DevOps는 소프트웨어 개발 팀과 IT 운영 팀의 업무를 결합하고 자동화하여 고품질 소프트웨어의 배포 속도를 높입니다. DevSecOps는 계획부터 피드백을 거쳐 다시 계획으로 돌아가는 DevOps 라이프사이클 전반에 걸쳐 보안을 지속적으로 통합하고 자동화합니다. DevOps 및 DevSecOps 사례는 조직이 시장 변화에 빠르게 대응하고 소프트웨어를 지속적으로 혁신하는 데 필요한 민첩한 개발 기반을 제공합니다.
디지털화는 종이 기반 정보를 디지털 데이터로 변환하는 것입니다. 이는 또한 의료(전자 의료 기록 또는 EMR), 정부(공공 기록에 대한 접근성을 높이고 시민이 온라인으로 서비스 요청을 할 수 있도록 지원) 및 기타 산업에서 근본적인 혁신 이니셔티브의 초석이기도 합니다.
블록체인은 영구적이며 변경할 수 없는 분산된 원장 또는 전자 거래 기록입니다. 블록체인은 필요한 사람에게는 완전한 거래 투명성을 제공하며, 필요하지 않은 다른 직원은 액세스할 수 없도록 제한합니다. 조직은 블록체인을 국경을 초월한 금융 서비스 혁신 및 매우 탄력적인 공급망을 위한 기반으로 활용합니다.
디지털 혁신으로 인해 조직이 서로 협력하여 고객에게 서비스를 제공할 수 있는 많은 방법이 생겨났습니다. API 및 기타 첨단 기술의 발전, 경쟁 관계가 아닌 기업 간의 상호 연결성 증가로 인해 비즈니스 에코시스템이 부상하고 있습니다. 소프트웨어 제공업체는 사용자가 타사 계정으로 로그인하도록 지원할 수 있습니다. 예를 들어, 이메일 제공업체는 사용자가 작업 관리 소프트웨어 또는 고객 관계 관리(CRM) 제공업체를 연결할 수 있는 마켓플레이스를 만들 수 있습니다.
이 새로운 기술 중심 접근 방식은 효율성이나 효과를 개선할 수 있는 방법을 테스트하기 위해 물리적 제품이나 환경을 디지털로 재현하는 것을 포함합니다. 예를 들어, 제조업체는 작업 현장의 디지털 트윈을 만들어 기계 배치를 개선하여 생산량을 늘리거나 안전 문제를 줄이는 방법을 찾을 수 있습니다. 또는 제품 제조업체는 제품의 디지털 복제본을 만들어 인체 공학적이거나 사용하기 쉬운 제품을 생산하는 방법을 파악할 수 있습니다. 디지털 트윈은 기존 운영에 시행착오 개선으로 인한 부담을 주지 않으면서 조직이 향후 비즈니스를 개선하는 데 도움이 됩니다.
전문가와 조직은 디지털 혁신이 공급망 및 자원 관리 개선부터 전반적인 생산성, 수익성과 경쟁 우위의 상당한 향상에 이르기까지 모든 부문에 도움이 된다고 증언합니다. 가장 자주 언급되는 이점은 다음과 같습니다.
성공적인 디지털 혁신은 조직의 고객 경험과 고객 관계를 개선할 수 있습니다. 고객이 원하는 디바이스와 채널(웹 포털, 소셜 미디어, 인앱)을 사용하여 참여를 유도하고 챗봇을 통해 연중무휴 24시간 고객 서비스를 제공하며, 모든 거래에서 상황에 맞는 맞춤형 콘텐츠를 제공할 수 있습니다. 이는 조직이 디지털 기술을 사용하여 고객의 만족도를 향상하고 유지할 수 있는 일부 방법에 불과합니다.
디지털 혁신을 통해 조직은 제품과 프로세스를 지속적으로 혁신할 수 있어야 합니다. 하이브리드 멀티클라우드 인프라를 도입하면 최고의 디지털 툴과 기술이 탄생하는 즉시 활용할 수 있게 됩니다. 민첩한 방식 및 DevOps 방식은 개발자가 이러한 기술을 애플리케이션과 시스템에 신속하게 통합할 수 있게 합니다.
신속한 혁신을 가능하게 하는 동일한 유연성과 민첩성은 조직이 고객 수요의 변화, 새로운 시장 기회, 경쟁 위협에 더 빠르게 대응하는 데도 도움이 됩니다. 초창기에는 디지털 혁신을 통해 신생 기업이 산업 전체를 혁신할 수 있었지만, 이에 그치지 않고 오늘날에는 조직이 획기적인 혁신에 신속하고 효과적으로 대응할 수 있도록 돕고 있습니다.
디지털 툴은 조직이 혁신의 결과로 더욱 간소화된 워크플로, 프로세스 및 인프라를 만드는 데 도움이 될 수 있습니다. 조직은 자동화 및 AI를 통해 힘들고 부수적인 업무를 줄이고 중요한 직원들이 고객 및 기타 이해관계자에게 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 지원할 수 있습니다.
디지털 혁신은 최신 도구와 기술에 대한 액세스를 제공하는 것부터 직원이 실험, 위험 감수, '빠른 실패' 및 지속적인 학습을 장려하는 민첩한 혁신 문화를 조성하는 것까지 여러 가지 방식으로 직원 참여를 개선할 수 있습니다. 직원 참여와 비즈니스 성과 간의 연관성을 평가하는 최신 Gallup Q12 메타 분석에 따르면 참여 수준이 높은 회사는 결근율부터 영업 생산성 및 수익성에 이르기까지 모든 면에서 훨씬 더 높은 성과를 보입니다.2
디지털 혁신을 통해 조직을 위험에 빠뜨리는 레거시 기술이나 기존 사이버 보안 조치의 문제점을 발견할 수 있습니다. 최신 보안 기술을 도입하면 조직이 위협을 더욱 효과적으로 탐지 및 대응하고 성공적인 공격을 줄이며, 그로 인한 피해를 예방하거나 최소화할 수 있습니다.
기업의 IT 포트폴리오에 최신 기술을 도입하면 웹사이트, 모바일 앱, 챗봇을 통한 업셀링 등 새로운 수익 기회를 창출하는 데 도움이 될 수 있습니다. AI와 정교한 지표를 통해 고객의 웹사이트 행동과 구매 패턴을 기반으로 새로운 제품 및 서비스를 위한 기회를 파악할 수 있습니다. 또한 고객은 디지털 비즈니스를 위한 더 많은 옵션을 제공하는 기업에서 구매하려는 경향이 더 강해질 수 있습니다.
Netflix, Uber와 같은 기업이 디지털 혁신을 통해 자신들의 비즈니스 모델과 산업을 어떻게 뒤흔들었는지에 대한 이야기는 익히 알려져 있습니다. 하지만 다른 조직 역시 디지털 혁신 이니셔티브를 통해 비즈니스를 혁신적으로 변화시킨 놀라운 사례들을 보유하고 있습니다. 다음은 몇 가지 예입니다.
소비자들은 Audi를 아름다운 고성능 자동차를 만드는 회사로 항상 인식해 왔지만, 점점 더 많은 사람들이 가솔린 자동차에서 벗어나려는 움직임을 보이면서 Audi는 전기차 시장의 신흥 강자들에게 뒤처질 위험에 직면했습니다. 이 독일 자동차 제조업체는 전기차 시장에 단순히 진출하는 것을 넘어, 커넥티드 카와 자율주행 기술을 통해 제품의 디지털화를 적극적으로 추진하고자 했습니다. Audi는 지속가능성과 편의성이 중요시되는 경쟁 심화 시장에서 살아남기 위해 무엇을 해야 할지 명확하게 인지하고 있습니다.
미국 유일의 테니스 메이저 대회를 직접 관람하는 것은 놀라운 경험이지만, 모든 테니스 팬이 뉴욕까지 갈 수 있는 것은 아닙니다. US Open은 1,500만 명 이상의 팬이 US Open 앱과 웹사이트를 통해 수백 회의 경기를 경험할 수 있기를 원했습니다. US Open은 생성형 AI 모델을 사용하여 7백만 개 이상의 토너먼트 데이터 포인트를 디지털 콘텐츠로 전환하여 팬들에게 경기 진행 상황에 관한 더 많은 배경 정보를 제공했습니다.
영국의 공공 의료 서비스 시스템은 더 많은 디지털 서비스를 제공하는 동시에 강력한 보안 체계를 유지해야 하는 어려움에 직면했습니다. 이에 대한 해결책으로, 디지털, 데이터 및 기술 전담 기관인 NHS Digital은 NHS와 외부 파트너 간의 단일 협력 창구 역할을 하는 사이버 보안 운영 센터(CSOS)를 설립했습니다. 현재 CSOS는 120만 대 이상의 NHS 장치를 모니터링하여 위협을 탐지하고, 표적 필터링을 통해 연간 20억 건 이상의 악성 이메일을 차단하고 있습니다.
독일의 독립 가스 및 석유 회사 Wintershall Dea는 AI가 조직 전체에서 생성된 데이터를 더 효과적으로 활용하는 데 도움이 되리라는 것을 알고 있었습니다. 여러 내부 비즈니스 및 기업 부서에서 AI를 사용하기 시작했지만, AI를 대규모로 배포하려면 중앙 집중식 이니셔티브가 필요했습니다. 그래서 처음부터 프로젝트에 확장성을 통합한 AI @Scale을 시작했습니다. 이러한 배포 중 하나에서는 2,000개의 PDF 문서에서 데이터를 자동으로 추출하여 직원들이 더 영향력 있는 업무에 집중할 수 있도록 했습니다.
이 한국 제조업계 대기업은 단 한 번의 사이버 보안 공격이 파괴적인 결과를 초래할 수 있다는 것을 알고 있었습니다. 두산 디지털 이노베이션(DDI) 그룹은 보안 태세를 간소화하기 위해 여러 지역의 보안 운영 센터(SOC)를 하나의 글로벌 SOC로 통합하여 AI 기반 패턴 매칭을 배포했습니다. 그 결과, 대응 시간이 약 85% 단축되었습니다.
