디지털 혁신이란 무엇인가요?

오늘날 고객은 최신 기술의 발전을 사용하여 비즈니스를 운영하고, 업무를 수행하고, 삶을 영위할 수 있기를 기대합니다. 고객은 언제 어디서든 원하는 디바이스를 사용하고 필요한 모든 지원 정보와 개인화된 콘텐츠를 가까이에서 이용할 수 있기를 기대합니다. 디지털 혁신의 궁극적인 목표는 이러한 기대치를 충족하는 것입니다.

모든 조직의 디지털 혁신 구현은 다릅니다. 디지털 혁신은 단일 기술 프로젝트에서 시작될 수도 있고, 포괄적인 전사적 이니셔티브로 시작될 수도 있습니다. 기존 프로세스 및 제품에 디지털 기술과 디지털 솔루션을 통합하는 것부터, 프로세스 및 제품을 재창조하거나 아직 등장하지 않은 신기술을 활용하여 완전히 새로운 수익원을 창출하는 것까지 다양합니다.

그러나 디지털 혁신에서는 아날로그 프로세스를 대체하거나 기존 IT를 현대화하는 것만큼이나 비즈니스 혁신과 변화 관리가 중요하다고 전문가들은 입을 모아 말합니다. 디지털 혁신은 많은 경우 회사의 최고정보책임자(CIO)가 주도하지만, 최고 경영진 전체가 고객 경험을 개선하고 직원의 역량을 강화하며 비즈니스 목표를 달성할 수 있는 새로운 기술과 데이터 기반 방법론에 합의해야 합니다.

그러나 가장 중요한 것은 기업이 디지털 혁신 프레임워크를 구축하고, 핵심 성과 지표(KPI)를 추적하여 작업이 성과를 내는지 모니터링하는 것입니다.