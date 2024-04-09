비즈니스 혁신이란 무엇인가요?

비즈니스 혁신은 비즈니스 목표를 달성하기 위해 조직의 비즈니스 기획, 운영, 기술, 개발 및 고객 경험을 대대적으로 재고하고 재구성하는 것입니다.
조직은 비즈니스 혁신을 통해 엔터프라이즈 규모의 업무 수행 방식을 근본적으로 재창조하고, 새로운 비즈니스 모델을 창출하고, 기술을 현대화하여 새로운 비즈니스 가치를 창출할 수 있습니다.
이러한 혁신은 비즈니스 운영 방식과 개선 방안을 검토하는 데서 비롯됩니다. 분석 결과는 점점 더 어려워지는 환경에서 조직이 더 나은 경쟁을 할 수 있도록 준비하는 중요한 변화로 이어지는 경우가 많습니다.
비즈니스 혁신에는 몇 가지 구체적인 혁신이 포함되며, 이는 모두 전체 비즈니스에 기여합니다.
조직은 핵심 역량을 더 깊이 파고들거나, 새로운 제품을 개발하거나, 원래 사명에 포함되지 않은 새로운 시장을 추구하기 위해 비즈니스 혁신을 단행하는 경우가 많습니다. 혁신 이니셔티브를 위해서는 조직이 고객 경험에서 인적 자원, IT 개발에 이르기까지 모든 것에 영향을 미치는 근본적인 변화를 이루어야 합니다.
이를 통한 이점에는 경쟁 우위 확보 또는 성장, 운영 간소화, 고객 만족도 향상 및 궁극적으로 수익 개선이 포함됩니다.
기업에 대한 요구와 변화의 속도가 크게 증가함에 따라 조직 리더는 과거보다 더 간결한 리더십을 요구받고 있습니다. 비즈니스 혁신을 진정으로 수용하지 않으면 이러한 목표를 달성하기 위해 필요한 변화를 수행할 수 있는 조직이 너무 적습니다. 많은 조직이 다음과 같은 압박을 받고 있습니다.
기업들은 정부와 비정부기구(NGO)의 지시에 따라 목표를 달성하겠다고 약속하고 있으며, 그 중 하나가 순 배출량 제로 서약입니다. 이는 기업이 발생시키는 온실가스(GHG) 배출량과 대기에서 제거된다고 주장할 수 있는 양 사이에서 중립에 도달하려는 기업의 목표를 나타냅니다. 이러한 약속을 달성하려면 회사가 에너지를 조달하는 방식, 사용되는 원자재, 제품을 운영하거나 제품을 제조하는 방식이 근본적으로 달라져야 합니다. 이를 위해 조직은 자체 프로세스를 혁신하고 공급업체에 대한 실사를 수행해야 합니다. 지속가능성 목표를 달성하려면 조직이 공급업체를 바꾸거나, 상품 제조 또는 서비스 공급 방식을 재고해야 할 수 있습니다.
많은 주요 조직은 다양성의 중요성을 오랫동안 알고 있었습니다. 하지만 다양성, 형평성, 포용성(DEI) 관행과 지원 단체의 등장으로 이러한 가치를 추구하는 데 대한 책임감이 높아졌습니다. 즉, 조직은 노력의 가시적인 결과를 보여주기를 원합니다. 데이터는 비즈니스 목표로 DEI를 지원합니다. McKinsey 연구1(ibm.com 외부 링크)에 따르면 여성과 인종 다양성 대표 모두에서 상위 25%를 대표하는 회사가 하위 25% 기업보다 거의 40% 더 높은 성과를 보였습니다.
고객들은 점점 더 많은 채널을 통해 온라인으로 구매 결정2(ibm.com 외부 링크)을 내리고 있으며, 때로는 제품이나 서비스를 구매하기 전에 회사와 상담하지 않고 구매를 결정하는 경우도 있습니다. 따라서 고객이 정보를 검색할 수 있는 모든 곳에서 고객에게 도달하는 것이 중요합니다.
조직은 적절한 인재를 유치하고 유지하기 위해 혁신을 계속해야 합니다. 직원들은 직원 경험을 우선시하지 않는 조직에 입사할 가능성이 점점 더 낮아지고 있으며, 새로운 일자리를 찾지 못했더라도 기존 조직을 떠날 의향3(ibm.com 외부 링크)을 갖고 있습니다. 또한 기업은 더 다양한 인력을 채용하고 전 세계 고객에게 다가가야 합니다. 동일한 학교 출신을 채용하거나 과거 세대와 동일한 직원 경험을 우선시할 수 없습니다. 더욱 복잡해진 세상에서 성공하기 위해는 조직과 리더에게 새로운 플레이북이 필요합니다.
클라우드 마이그레이션과 인공 지능 및 자동화를 채택해 레거시 기술과 워크로드를 현대화하려는 기업이 점점 더 많아지고 있습니다. 이를 통해 비용 절감, 민첩성 및 혁신을 극대화할 수 있습니다.
똑같은 비즈니스 혁신은 없습니다. HBR에 따르면, 비즈니스 혁신에는 네 가지 유형이 있습니다4 (ibm.com 외부 링크). 이 네 가지 유형은 속도와 이니셔티브의 책임 주체가 조직 내부인지 외부인지에 따라 4분면으로 나눌 수 있습니다.
스스로 혁신을 시작하는 기업은 빠른 혁신(스프린트)에 참여할 수도 있고 느린 혁신(슬로우모션)에 참여할 수도 있습니다. 때로는 조직이 경쟁업체나 기타 외부 요인에 대응하기 위해 혁신을 추구해야 하는 경우도 있습니다. 이러한 시나리오에서도 빠르게(하이재킹 혁신) 또는 느리게(협상된 혁신) 진행할 수 있습니다.
예를 들어, 기업은 인공 지능(AI)과 같은 신기술로 인해 전략을 변경할 수 있습니다. 기업이 초기에 조치를 취하면 모든 이점과 위험을 비교하여 가능한 한 최상의 접근 방식을 만드는 슬로우 모션 전략을 추구할 수 있습니다. 기업이 늦게 행동하면 스프린트가 필요할 수 있습니다.
다른 비즈니스는 외부의 압력이나 소비자 습관에 맞추기 위해 혁신할 수 있습니다. 카메라가 탑재된 휴대폰의 등장으로 독립형 카메라 비즈니스가 약화되면서, 이러한 기업들은 생존을 위해 새로운 비즈니스 모델로 전환해야만 했습니다. 인터넷의 부상은 전통적인 신문과 잡지 출판사를 위협했습니다. 이러한 기업들은 인쇄물과 공존할 수 있는 디지털 자산을 만들어야 했고, 일부는 인쇄물을 완전히 포기하기도 했습니다.
혁신을 추진하는 조직은 혁신을 제대로 이루어야 한다는 큰 압박을 받고 있으며, 도움 없이는 스스로 혁신하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 바로 이러한 이유로 대부분의 기업들이 업계와 전 세계에 걸쳐 다양한 혁신을 실행한 경험이 있는 외부 파트너와 협력합니다.
파트너는 재사용 가능한 플랫폼이나 비즈니스 모델 템플릿을 보유하고 있어 조직이 시작점으로 활용할 수 있습니다. 또한 다른 조직을 지원한 다년간의 모범 사례 경험도 보유하고 있습니다. 또한 혁신이 어떻게 실패했는지 알고 있으며 전환기에 있는 기업이 함정을 피하도록 도와줄 수 있습니다.
마지막으로, 조직이 기술, 데이터 및 시장 조사를 더 잘 활용하여 시스템을 현대화하고 운영 모델을 혁신하여 민첩성과 비즈니스 영향력을 높일 수 있도록 지원할 수 있습니다.
혁신 전략을 추구하는 조직은 비즈니스의 몇 가지 핵심 영역에 집중해야 합니다.
현대의 기업은 빠르게 변화하는 환경에서 경쟁하기 위해 데이터에 기반을 두어야 합니다. 조직은 보유하고 있는 정형 및 비정형 데이터 파이프라인을 파악하고 데이터를 진정으로 활용하기 위해 어떤 파이프라인을 구축해야 하는지를 알아야 합니다. 그런 다음, 인간 또는 자동화된 프로세스가 정확한 의사 결정을 내릴 수 있도록 점점 더 AI에 더 큰 중점을 두는 비즈니스 인텔리전스 기능을 구축하거나 강화해야 합니다.
경영 혁신은 모든 비즈니스 혁신의 필수 구성 요소입니다. 즉, 경영진은 스스로를 혁신의 리더로 여기고 분석해야 합니다. 자신의 의사 결정을 되돌아보고 자신이 너무 소심했는지, 아니면 너무 대담했는지 평가해야 합니다. 이미 소진되었거나 완전히 개발되지 않은 역량 영역이 있나요? 조직을 더 크고 밝은 미래로 계속 이끌 수 있도록 역량을 강화하려면 어떻게 해야 할까요?
IT 리더는 새로운 기술뿐만 아니라 새로운 업무 방식도 수용해야 합니다. 폭포수식 또는 애자일 등 어떤 유형의 프로덕션 프로젝트 관리 방식이 적합한지 파악해야 합니다. 더 나은 내부 제품을 구축할 뿐만 아니라 외부 에코시스템과 더 잘 연결하기 위해 올바른 코딩 언어를 사용하고 있는지 확인해야 합니다.
예를 들어, 현재 세계 경제는 기업이 서비스를 서로 연결할 수 있는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 기반으로 운영됩니다. 예산 관리 도구는 API를 사용하여 다양한 은행, 신용카드 및 투자 계좌에 연결하여 사용자가 자산과 부채를 전체적으로 파악할 수 있도록 합니다. API를 갖추지 못한 은행은 이러한 관리 도구를 사용하고 싶어도 해당 은행의 정보에 실시간으로 액세스할 수 없는 고객을 잃을 수 있습니다.
공급망에 의존하는 기업은 최신 환경을 더 잘 활용하기 위해 내부적으로 변화해야 하며, 파트너에게도 변화를 요구해야 합니다. 이제 실시간 공급망 오케스트레이션이 가능해져 조직은 운송 중인 원자재 및 완제품 또는 창고 재고 수준을 분 단위로 볼 수 있습니다.
비즈니스 혁신은 주로 경영진이 주도하지만, 직원들도 중요한 최적화 역할을 담당합니다. McKinsey의 조사5(ibm.com 외부 링크)에 따르면 혁신 이니셔티브에 인력의 7% 이상을 투입하는 조직은 "총주주수익률(TRS)이 대표 업종 및 지역별 주가지수를 초과할 가능성이 2배 더 높다"고 합니다.
다른 변화 관리 이니셔티브와 마찬가지로 비즈니스 혁신은 항상 시작하지만 결코 끝나지 않습니다. 다음은 혁신 여정에서 가장 중요한 이정표입니다.
많은 비즈니스 혁신은 CEO, CFO, CIO, 기타 최고 경영진 및ㅜ이사회가 전면적인 혁신에 앞장서야 하는 하향식으로 시작됩니다. 다른 시나리오에서는 비즈니스 혁신이 작은 아이디어로 시작되어 더 큰 이니셔티브로 바뀔 수 있습니다. 후자의 경우, 비즈니스 리더가 진정한 혁신에 필요한 비용과 리소스를 구매해야 합니다.
점점 더 역동적이고 복잡하며 경쟁이 치열해지는 세상을 헤쳐나가려는 기업은 무엇에 집중할 것인지에 대한 명확한 아이디어를 가지고 있어야 합니다. 비즈니스 모델을 변경하고 싶을 수도 있습니다. 새로운 유형의 고객에게 서비스를 제공해야 할 수도 있습니다. 새로운 시장에 진출하거나, 기존 시장을 떠나야 할 수도 있습니다. 무엇을 해야 하는지 파악하려면 모든 혁신의 목표를 이해해야 합니다.
기업은 조직을 혁신하는 동시에 비즈니스 운영을 지속해야 한다는 사실을 간과해서는 안 됩니다. 따라서 기업은 전체 리소스를 이해하고 비즈니스 프로세스 혁신을 진행하는 동안 일상적인 요구 사항을 충족하기 위해서 리소스를 적절하게 할당해야 합니다. 혁신 여정 전반에서 이정표를 만들어 올바른 방향으로 나아가고 있는지 확인해야 합니다.
비즈니스 혁신이 디지털 혁신과 동의어로 여겨지는 이유는 비즈니스가 변화를 추구하는 많은 부분이 새로운 기술과 관련되어 있기 때문입니다6(ibm.com 외부 링크). 넷플릭스는 타사 콘텐츠를 DVD로 제공하던 회사에서 자체 엔터테인먼트 제작자 및 스트리머로 전환하면서 비즈니스 혁신을 이루었습니다. 이를 위해서는 클라우드로 전환하고 콘텐츠 제작에 막대한 투자를 해야 했습니다.
현대의 비즈니스 혁신은 자동화, AI, 머신러닝(ML)과 같은 기술 발전을 통해 워크플로우를 개선하고 직원의 효율성을 높이며 출시 시간을 단축하는 데 점점 더 많은 노력을 기울이고 있습니다. 이러한 기술 중 다수는 비용 절감에 도움이 됩니다. 또 다른 예로, Anthem은 AI에 투자하여 핵심 프로세스를 자동화하며, 예측 분석을 사용하여 더욱 탄력적이고 자가 치료가 가능한 인프라를 구축함으로써 레거시 시스템에서 클라우드 컴퓨팅으로 전환했습니다. 그 결과 우선순위가 높은 시스템 인시던트 수가 25% 감소하여 시스템 가동 시간과 안정성이 크게 개선되었습니다.
기업은 비즈니스 혁신의 인적 요소를 염두에 두어야 합니다. 조직에서 의도한 혁신의 목표에 필요한 기술을 갖추지 못한 직원 또는 직원 그룹을 찾을 가능성은 전적으로 조직에 달려있습니다. 경영진과 HR 리더는 재교육 또는 비즈니스의 다른 영역으로의 재배치를 포함하여 이러한 직원을 위해 어떤 옵션을 제공할 수 있는지 계획해야 합니다.
비즈니스 혁신은 사려 깊은 연습을 위한 것입니다. 전략적 목표를 무시하고 시장 트렌드를 쫓아 수익에 타격을 줄 수 있는 참신하고 새로운 기회를 추구하는 것은 비즈니스에 아무런 도움이 되지 않습니다. 여정의 모든 단계에서 고객의 기대치를 염두에 두어야 합니다. "이러한 혁신이 궁극적으로 고객 가치를 제공할 수 있는가?"라는 질문을 던져야 합니다.
비즈니스 혁신에는 리소스와 시간이 많이 필요합니다. 따라서 조직은 사용 사례를 만들고, 메트릭을 사용하여 접근 방식이 얼마나 효과적인지 측정해야 합니다. 이를 바탕으로 비즈니스 운영을 수정하거나 새로운 영역으로 성공을 확장할 수 있습니다. 조직이 비즈니스 혁신의 각 주요 초점에 대해 몇 가지 KPI를 모니터링할 수 있습니다.
비즈니스와 기술 혁신을 접목한 업무 수행 방식의 변화로 기업의 민첩성을 확보합니다.
AI 기반 참여 플랫폼은 고객의 비즈니스 혁신 여정에서 대규모 가치 창출을 가속화합니다.
AI를 핵심으로 하는 HR을 재구상하고 현대화하여 더 뛰어난 비즈니스 성과를 제공하고 직원들의 잠재력을 완전히 발휘하세요.
핵심 프로세스 전반에 데이터 분석, AI 및 자동화를 도입하는 엔드투엔드 서비스를 통해 재무 성과와 비즈니스 가치를 실현합니다.
비즈니스 혁신은 조직이 현재와 미래의 성공을 위해 더 잘 준비할 수 있도록 몇 가지 주요 혁신 이니셔티브를 결합합니다.
기존의 기업 전략 및 업무 방식을 재편하여 비즈니스를 혁신하고 확장합니다. IBM 전략 컨설팅 서비스는 비전을 중심으로 팀을 조정하고, 데이터를 활성화하고, 기존 및 신규 기술에서 부가 가치를 실현하고, 의사 결정과 문제 해결을 개선하고, 장기적이고 지속 가능한 영향력을 위해 경쟁 우위를 높일 수 있도록 지원합니다.
모든 링크는 ibm.com 외부에 있습니다.
1 다양성은 훨씬 더 중요합니다: 총체적 영향력의 사례, McKinsey, 2023년 12월 5일
2 B2B 판매: 언제 어디서나 옴니채널, McKinsey, 2021년 12월 15일
3 이 새로운 단어가 직장에 대해 알려주는 것, Los Angeles Times, 2024년 3월 4일
4 비즈니스 혁신의 4가지 유형, HBR, 2022년 6월 21일
5 혁신에 실제로 얼마나 많은 인력이 필요할까요?, McKinsey, 2021년 9월 23일
6 비즈니스 혁신이란 무엇인가요?, McKinsey, 2023년 4월 17일