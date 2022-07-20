기술이 비즈니스 혁신을 어떻게 주도하나요?

혁신과 지속 가능한 성장을 향한 끊임없는 경쟁에서 조직은 항상 기술을 비즈니스 성과를 이끌어내는 촉매제로 삼아 왔습니다. 데이터를 신뢰할 수 있는 단일 소스로 활용하여 의사 결정을 위한 분석 능력을 결정하든, 프로세스 최적화를 통해 비용을 절감하든, 경쟁 환경에서 경제적 생존을 위한 비즈니스 연속성을 추진하든, 기술은 비즈니스 혁신을 통해 가치 창출을 촉진했습니다.
비즈니스 혁신의 보다 넓은 정의를 살펴보겠습니다. 비즈니스 혁신은 운영 및 모델을 근본적으로 변경하고 상당한 가치 상승을 실현할 수 있는 디지털 비즈니스 모델을 만드는 것입니다. 이는 의사 결정, 운영 및 데이터를 조정하여 혼란, 변화하는 고객 요구 및 새로운 시장 기회를 예측하고 이에 대응하는 것입니다. 디지털 시대의 비즈니스 혁신 도구에는 명확한 디지털 혁신 전략, 하이브리드 클라우드 아키텍처, 심층 분석 및 인공 지능(AI), 블록체인, 자동화, 엣지 컴퓨팅, 사물인터넷(IoT) 등 일련의 고급 기술이 포함됩니다.
지난 2년 동안 디지털 혁신 고객들이 경험하고 실행하는 변화의 속도는 더욱 빨라졌습니다. 우리는 세 가지 핵심 영역에서 기술 혁신, 즉 '디지털 혁신'의 패턴을 목격하고 있습니다. 디지털 혁신은 디지털 우선 고객, 비즈니스 파트너 및 직원 경험을 채택하는 것입니다. 즉, 이러한 패턴은 기술 주도의 비즈니스 혁신의 전략적 동인으로 부상했으며, 이는 다음과 같은 기준으로 정렬됩니다.
각 동인에 대해 자세히 알아봅시다.
기업의 산업은 가치 창출을 촉진하는 데 필요한 변화와 기술의 필요성과 유형을 정의합니다. AI/분석 모델 유형에서 수집, 선별, 조정 및 안내하려는 다양한 유형의 데이터 세트에 대한 조직의 요구는 운영 산업에 따라 크게 달라집니다.
예를 들어, 팬데믹은 제조업을 뒤흔들고 있습니다. 공급망, 인력 가용성 및 지속가능성 목표에 상당한 변화가 있었습니다. 기업들은 디지털 혁신을 가속화하기 위해 공급망과 운영 방식을 재고하고 있습니다.
이러한 회사 중 하나인 Reckitt은 Lysol, Air Wick, Calgon 등의 브랜드를 통해 위생, 건강 및 영양 분야에서 세계에서 가장 유명하고 신뢰할 수 있는 소비자 브랜드 중 하나입니다. Reckitt는 인더스트리 4.0을 위해 공장을 연결하고 디지털화하는 첨단 기술을 배포하기 위해 IBM과 파트너십을 맺었습니다. 목표는 작업자에게 전체 장비 효율성(OEE), 에너지 효율성 및 공장 유지보수를 예측, 예측 및 개선하는 데 필요한 정보를 제공하는 것이었습니다. Reckitt은 주로 업계 동향에 기반한 이러한 노력을 통해 제품에 대한 진화하는 시장 수요를 지원할 수 있는 복원력과 민첩성을 구축하고 있습니다.
변혁은 항상 외부의 힘에 의해 주도되는 것은 아닙니다. 많은 기업이 고객 프로세스, 인재, 재무 및 공급망 운영과 같은 기능을 살펴보고 효율성, 프로세스 최적화 및 비용 관리를 위해 이를 재구상합니다. 최근 Gartner의 연구(ibm.com 외부 링크)에 따르면 82%의 CFO가 비즈니스 경쟁력을 높이기 위해 디지털 혁신을 가속화하고 있다고 합니다.
데이터에 기반한 워크플로의 디지털화 및 자동화를 통해 달성되는 지능형 워크플로를 배포하는 것이 주요 추세입니다. 이러한 워크플로와 결과를 가속화하기 위해 기업은 데이터를 중추로 하여 자동화, 블록체인, AI 및 엣지 기술을 전체에 포함해야 합니다. 워크플로를 활성화하면 상당한 이점이 있습니다. 가상 엔터프라이즈에 관한 최근 IBV 보고서에서 비즈니스 리더들은 AI 기반의 자동화된 워크플로가 고객 경험, 효율성, 의사 결정을 개선한다고 말합니다.
IBM은 자체 내부 프로세스를 혁신하기 위해 지능형 워크플로를 배포하고 있습니다. IBM은 워크플로의 65%에 자동화와 AI를 도입하여 400만 시간을 절약할 수 있었습니다. 이를 통해 재무, 공급망 및 고객 프로세스 전반의 효율성과 의사 결정이 개선되었습니다.
우리는 기술 구매력이 IT에서 LOB로 크게 이동하고 있는 것을 목격하고 있습니다. 실제로 IDC에 따르면(ibm.com 외부 링크), 2023년까지 기업이 자금을 지원하는 기술 지출이 IT 리더가 자금을 지원하는 지출을 넘어설 것으로 예상됩니다. LOB 리더가 의사 결정, 고객 혁신 및 운영 혁신에 더 많이 참여함에 따라 LOB가 분석 및 인사이트를 지원하기 위해 선별된 데이터가 필요하다는 것을 목격하고 있습니다. 따라서 데이터를 기반으로 하는 전반적인 비즈니스 전략에 분석 및 AI와 같은 기술을 포함시키는 것이 더욱 중요해졌습니다. IT 및 LOB 이해관계자가 처음부터 함께 참여하면 기업은 성장 전략을 설계할 때 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
스페인과 포르투갈의 주요 은행 그룹인 CaixaBank는 70.6%의 디지털 고객 기반에 서비스를 제공합니다. 이 회사는 디지털 은행으로 전환하기 위해 디지털 혁신에 중점을 두었습니다. Caixa는 고객과 상담원의 사용자 경험 개선에 중점을 두고 컨택 센터를 효율적으로 관리하고, 고객 서비스 채널을 통합하고, 기술 플랫폼을 통합하는 데 도움이 되는 Salesforce 플랫폼을 구축하기 위해 IBM과 파트너십을 체결했습니다. 전 세계가 초디지털화됨에 따라 이러한 고객 혁신은 점점 더 LOB 리더의 몫이 되고 있습니다.
빠르게 진화하는 기술로 인해 기업은 어디서부터 시작해야 할지, 성장 전략에서 해당 기술이 어떤 역할을 해야 할지 결정하기 어렵습니다. 혁신하고 지속 가능한 성장을 주도하기 위한 경쟁에서 조직은 산업, 영역 및 역할의 맥락에서 기술을 활용하는 데 집중해야 합니다.
기술 자체를 위한 기술 도입에서 벗어나, 이 세 가지 맥락에서 기술을 전체 비즈니스 전략의 일부로 만들어야 합니다. 기업은 비용 절감 중심에서 성장과 가치 창출 중심의 전략으로 전환하기 위해 IT를 구조화해야 합니다. 이 새로운 세상에서 기업은 IT 부서뿐만 아니라 새로운 과제를 해결하는 데 도움을 줄 새로운 유형의 전략적 에코시스템 기술 파트너에 의존하게 될 것입니다. 이러한 전략적 파트너는 분석, 데이터, 복잡한 기술 통합 및 비즈니스 혁신 기능을 기반으로 전략을 통합하여 업계를 변화시키는 인간 경험을 주도할 수 있습니다.
