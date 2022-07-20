기술이 비즈니스 혁신을 어떻게 주도하나요?

혁신과 지속 가능한 성장을 향한 끊임없는 경쟁에서 조직은 항상 기술을 비즈니스 성과를 이끌어내는 촉매제로 삼아 왔습니다. 데이터를 신뢰할 수 있는 단일 소스로 활용하여 의사 결정을 위한 분석 능력을 결정하든, 프로세스 최적화를 통해 비용을 절감하든, 경쟁 환경에서 경제적 생존을 위한 비즈니스 연속성을 추진하든, 기술은 비즈니스 혁신을 통해 가치 창출을 촉진했습니다.

비즈니스 혁신의 보다 넓은 정의를 살펴보겠습니다. 비즈니스 혁신은 운영 및 모델을 근본적으로 변경하고 상당한 가치 상승을 실현할 수 있는 디지털 비즈니스 모델을 만드는 것입니다. 이는 의사 결정, 운영 및 데이터를 조정하여 혼란, 변화하는 고객 요구 및 새로운 시장 기회를 예측하고 이에 대응하는 것입니다. 디지털 시대의 비즈니스 혁신 도구에는 명확한 디지털 혁신 전략, 하이브리드 클라우드 아키텍처, 심층 분석 및 인공 지능(AI), 블록체인, 자동화, 엣지 컴퓨팅, 사물인터넷(IoT) 등 일련의 고급 기술이 포함됩니다.

지난 2년 동안 디지털 혁신 고객들이 경험하고 실행하는 변화의 속도는 더욱 빨라졌습니다. 우리는 세 가지 핵심 영역에서 기술 혁신, 즉 '디지털 혁신'의 패턴을 목격하고 있습니다. 디지털 혁신은 디지털 우선 고객, 비즈니스 파트너 및 직원 경험을 채택하는 것입니다. 즉, 이러한 패턴은 기술 주도의 비즈니스 혁신의 전략적 동인으로 부상했으며, 이는 다음과 같은 기준으로 정렬됩니다.

업계 요구 사항

도메인 또는 기능적 요구 사항

역할 기반 요구 사항

각 동인에 대해 자세히 알아봅시다.