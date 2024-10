현대화된 툴 예시: Frito-Lay

스낵 식품 대기업인 Frito-Lay는 Salesforce를 통해 시스템 전반의 생산성을 최적화하고 소매업체에 대한 서비스를 개선하기로 결정했습니다. Frito-Lay는 디지털 혁신을 추진하며 IBM Consulting 및 IBM Salesforce Practice의 사용자 중심 전문가들의 도움을 받았습니다. 이들은 함께 Frito-Lay 전자 상거래 전략을 확장하고 일선 직원을 위한 보다 간소화된 워크플로를 만들기 위해 노력했습니다.

Frito-Lay와 IBM 팀은 IBM Garage와 IBM iX 전문가 팀이 수행한 광범위한 사용자 연구를 통해 Salesforce 플랫폼에 구축된 두 가지 솔루션을 도출했습니다. 이 두 가지 솔루션을 통해 소매업체와 직원 모두를 위한 현대화된 도구를 만들었습니다. 'Snacks to You'는 소규모 기업이 주문 및 배송 프로세스를 단순화할 수 있도록 도와주는 고급 전자 상거래 솔루션입니다. Salesforce Service Cloud를 기반으로 하는 'Sales Hub'는 팀이 고안한 두 번째 솔루션으로, 백엔드에서 물류를 간소화하기 위해 작동합니다. 이러한 솔루션은 사용자를 위한 최적화에 중점을 두었으며 과거의 프로세스 수행 방식에 대한 재고가 필요했습니다.

혁신된 기술 인프라의 예: Water Corporation

서호주에 위치한 국영 기업인 Water Corporation은 약 260만km에 달하는 지역에 물, 폐수 및 배수 서비스를 공급하는 파이프라인을 유지 관리하고 있습니다. 이 조직은 중요한 리소스를 운영하기 위해 SAP 아키텍처를 사용하는데 SAP 인프라를 지원하는 온프레미스 서버가 오래되었다는 사실을 알게 되었습니다. 조직은 더 많은 하드웨어를 구매하는 대신 클라우드 기반 전략으로 전환했습니다.

Water Corporation은 이 광범위한 마이그레이션을 계획하기 위해 IBM Consulting을 선택했습니다. 이들은 중요한 SAP 시스템을 구동하기 위해 Amazon Web Services(AWS)를 선택했고, SAP 환경의 마이그레이션 및 유지 관리를 지원하는 자동화 기능에 대한 코드 권장 사항을 제공하기 위해 IBM watsonx Code Assistant 기술을 선택했습니다.

IBM Consulting과 Water Corporation은 새로운 자동화 전략을 통해 인프라 지원과 관련된 약 1,500시간의 수작업 시간을 절약할 수 있을 것으로 추정했습니다. 또한 연간 약 150미터톤의 탄소 배출량을 줄입니다. 새로운 SAP 환경으로의 전환은 Water Corporation과 파트너 간의 엄청난 조정이 필요한 디지털 혁신이었지만, 궁극적으로 성공적인 디지털 미래를 위한 가치 있는 결과를 가져왔습니다.

재구상된 고객 경험 사례: Camping World

코로나19 팬데믹으로 인해 레크리에이션 차량(RV) 소매업체 중 하나인 Camping World에 전례 없는 수의 고객이 몰리면서 기존 인프라에 몇 가지 문제가 있음이 드러났습니다. 컨택 센터와 고객 서비스에 의존하는 이 회사는 비즈니스가 성장함에 따라 상담원 관리 및 응답 시간에서 허점을 발견했습니다.

Camping World는 이러한 문제를 해결하기 위해 IBM Consulting에 문의했습니다. 그 해답은 운영을 확장할 수 있는 인간 중심의 솔루션이었습니다. 이 소매업체는 처음부터 끝까지 더 나은 고객 경험을 제공하기 위해 Camping World 콜센터를 현대화하고자 IBM에서 개발한 인지 AI 도구를 사용하기로 결정했습니다. 이 솔루션은 IBM Watson X Assistant를 기반으로 하며 LivePerson이라는 대화형 클라우드 플랫폼과 통합되어 있습니다. 질문 및 전화 기능을 확장함으로써 Camping World는 더 간단한 질문은 실시간 상담원이 아닌 Arvee라는 가상 에이전트에게 전송하여 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. Arvee는 모든 고객에게 필요한 답변을 제공하면서 실시간 상담원이 더 복잡한 질문을 처리할 수 있도록 지원합니다.

지능형 데이터 통합 플랫폼의 예: State Bank of India

State Bank of India(SBI)는 고객 기반의 자산이 늘어나는 것을 보고 고객이 새로운 기회를 찾고 있다는 것을 알게 되었습니다. SBI는 인도 최대의 공공 부문 은행이자 인도의 금융 재단입니다. 따라서 시대를 앞서가고 디지털 미래를 향해 나아가는 것은 이 기관에게 중요한 일이었습니다.

모바일 금융 마켓플레이스를 구축하기 위해 이 은행은 IBM Garage 방법론을 사용했습니다. 은행 담당자는 IBM Garage 설계자, 아키텍트 및 분석가와 긴밀히 협력하여 프로젝트의 모든 분야에서 협업하고 메트릭을 분석했습니다. 은행의 비전은 고객의 모든 요구 사항을 모바일 앱 형태로 원스톱으로 제공하는 것이었습니다. 그들은 이를 'YONO', 즉 'You Only Need One'이라고 불렀습니다. IBM은 SBI와 협력하여 워크로드를 설계하고 솔루션을 지원하고 고객 경험을 더욱 향상할 수 있는 보안 시스템을 구축했습니다.