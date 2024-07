World Bank는 보고서(ibm.com 외부 링크)에서 인도에 대해 이렇게 설명했습니다. "인도는 세계 최대의 민주주의 국가다.지난 10년간 인도는 세계 경제에 통합되는 과정에서 경제 성장을 이뤘다. 그리고 이제 글로벌 플레이어로 부상했다."

State Bank of India(SBI)는 200년 이상 인도 최대의 공공 부문 은행이자 인도 금융의 근간을 이뤄왔습니다. SBI는 최근 몇 년간 많은 은행 고객이 부를 축적하면서 새로운 재정적 자유를 누리고 새로운 기회를 모색하는 것을 보았습니다. 또한, 이러한 성장이 글로벌 금융 강국으로서의 미래에 힘을 실어줄 것이라고 생각했습니다.

하지만 그 미래의 핵심은 디지털이며, 현재입니다. World Bank는 보고서(ibm.com 외부 링크)에서 "코로나19 비상사태 이전에는 디지털 금융 포용이 개발의 우선순위였지만, 이제는 단기 구호뿐만 아니라 광범위하고 지속 가능한 복구 노력의 핵심 요소로서 반드시 필요하다"라고 말합니다.

SBI의 글로벌 최고 기술 부책임자 Amit Saxena는 "인도 인구의 60%는 35세 미만이다"라고 말합니다. 그리고 이 인구층은 매일 온라인에서 쇼핑을 합니다.

그래서 SBI는 디지털 은행의 한계를 뛰어넘겠다는 비전을 세웠습니다. 그리고 편의를 위한 디지털 은행, 투자 및 기타 금융 서비스를 제공하는 금융 슈퍼스토어, 파트너사의 라이프스타일 상품을 제공하는 온라인 마켓플레이스, 이러한 옵션을 엔드 투 엔드로 연결하는 분석을 통해 전반적으로 디지털 혁신이라는 네 가지 축을 기반으로 하는 종합적인 온라인 플랫폼을 구상했습니다.

Saxena는 "우리는 고객 경험을 혁신하기를 원했고 여기에 'You Only Need One'를 축약한 'YONO'라는 이름을 붙였다"라고 말합니다. YONO를 통해 제삼자 제품의 데이터를 통합하고 고객 경험을 간소화하는 플랫폼을 구축해 서비스, 상품, 기능을 하나의 모바일 앱으로 결합하면 SBI는 막대한 시장 경쟁력을 갖추게 될 것이었습니다.

하지만 먼저 SBI는 수백만 개의 화면을 지원하기 위해 다양한 시스템을 조율하는 등 보이지 않는 곳에서 수많은 작업을 해야 했습니다.

SBI는 4억 9,100만 명의 고객을 보유하고 있고, SBI의 직원 수는 26만 명에 달합니다. 본사에서 관리하는 지점은 전 세계 2만 2,500곳이고, 17개의 지역 본부가 있으며, 36개국에 101개의 지역 사무소와 208개의 해외 사무소가 있습니다. Saxena는 "YONO를 구축하기 시작했을 때 약 76개 사업부가 논의에 참여했다"고 말합니다.

"우리 같은 전통적인 은행이 디지털 혁신을 시도하는 것은 시작부터 엄청난 일이었다. 시작했을 때를 생각하면 아직도 식은땀이 난다"라고 말합니다.