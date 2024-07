IBM DataStage

IBM Cloud Pak for Data란 무엇인가요? Red Hat® OpenShift® 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼을 기반으로 구축된 이 클라우드 네이티브 인사이트 플랫폼은 데이터 패브릭 아키텍처 내에서 데이터를 수집, 구성, 분석하는 데 필요한 툴을 통합합니다. 분산된 환경 전반에서 데이터를 동적이면서도 지능적으로 조직하여 데이터 소비자가 즉각적으로 사용할 수 있는 정보 네트워크를 구축합니다. IBM Cloud Pak for Data는 IBM Cloud®에서 온프레미스 서비스로 배포하거나 공급업체 클라우드에 구축할 수 있습니다.

DataStage는 IBM Cloud Pak for Data 소프트웨어 라이센스의 추가 기능으로 제공되거나 IBM Cloud Pak for Data as a Service를 통해 사용할 수 있습니다.