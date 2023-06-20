엣지 컴퓨팅이란 무엇인가요?

IoT 디바이스가 폭발적으로 성장하고 컴퓨팅 성능이 향상되면서 전례 없는 엄청난 양의 데이터가 생성되었습니다. 더욱이 5G 네트워크 덕분에 커넥티드 모바일 디바이스의 수가 증가함에 따라 데이터 양은 계속 증가할 것입니다.

과거에 클라우드와 AI는 데이터에서 실행 가능한 인사이트를 도출하여 혁신을 자동화하고 가속화한다고 약속했습니다. 하지만 커넥티드 디바이스에서 생성되는 데이터의 규모와 복잡성이 매우 커지면서 네트워크 및 인프라 성능이 그에 발맞추지 못하고 있습니다.

디바이스에서 생성된 모든 데이터를 중앙 데이터 센터나 클라우드로 전송하면 대역폭 및 대기 시간 문제가 발생합니다. 엣지 컴퓨팅은 데이터 생성 지점과 가까운 곳에서 데이터를 처리하고 분석함으로써 보다 효율적인 대안을 제공합니다. 데이터 처리를 위해 데이터가 네트워크를 통해 클라우드나 데이터 센터로 이동하지 않기 때문에 대기 시간이 줄어듭니다. 엣지 컴퓨팅과 5G 네트워크의 모바일 엣지 컴퓨팅은 더 빠르고 포괄적인 데이터 분석을 지원하므로 더 심층적인 인사이트, 더 빠른 응답 시간, 향상된 고객 경험을 제공할 수 있습니다.