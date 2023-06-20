엣지 컴퓨팅이란 무엇인가요?

엣지 컴퓨팅은 엔터프라이즈 애플리케이션을 데이터 소스(예: IoT 디바이스 또는 로컬 엣지 서버)와 가까운 위치로 이동시키는 분산 컴퓨팅 프레임워크입니다. 데이터 소스와 가까운 곳에 위치하면 인사이트 제공 속도 향상, 응답 시간 단축, 대역폭 가용성 개선 등의 주요 비즈니스 이점을 누릴 수 있습니다.
IoT 디바이스가 폭발적으로 성장하고 컴퓨팅 성능이 향상되면서 전례 없는 엄청난 양의 데이터가 생성되었습니다. 더욱이 5G 네트워크 덕분에 커넥티드 모바일 디바이스의 수가 증가함에 따라 데이터 양은 계속 증가할 것입니다.
과거에 클라우드와 AI는 데이터에서 실행 가능한 인사이트를 도출하여 혁신을 자동화하고 가속화한다고 약속했습니다. 하지만 커넥티드 디바이스에서 생성되는 데이터의 규모와 복잡성이 매우 커지면서 네트워크 및 인프라 성능이 그에 발맞추지 못하고 있습니다.
디바이스에서 생성된 모든 데이터를 중앙 데이터 센터나 클라우드로 전송하면 대역폭 및 대기 시간 문제가 발생합니다. 엣지 컴퓨팅은 데이터 생성 지점과 가까운 곳에서 데이터를 처리하고 분석함으로써 보다 효율적인 대안을 제공합니다. 데이터 처리를 위해 데이터가 네트워크를 통해 클라우드나 데이터 센터로 이동하지 않기 때문에 대기 시간이 줄어듭니다. 엣지 컴퓨팅과 5G 네트워크의 모바일 엣지 컴퓨팅은 더 빠르고 포괄적인 데이터 분석을 지원하므로 더 심층적인 인사이트, 더 빠른 응답 시간, 향상된 고객 경험을 제공할 수 있습니다.
커넥티드 차량부터 공장 현장의 지능형 봇에 이르기까지, 전 세계에서 생성되는 디바이스 데이터의 양은 전례 없는 수준으로 증가했지만, 이러한 IoT 데이터의 대부분은 전혀 활용되지 못하고 있습니다. 예를 들어 한 McKinsey & Company 연구에 따르면 해양 석유 굴착 장치는 30,000개의 센서에서 데이터를 생성하지만, 현재 의사결정에 사용되는 데이터는 1% 미만입니다.1
엣지 컴퓨팅은 향상되는 디바이스 내 컴퓨팅 용량을 활용하여 심층적인 인사이트와 예측 분석을 거의 실시간으로 제공합니다. 엣지 디바이스의 뛰어난 분석 성능을 이용하면 혁신을 가속화하여 품질을 개선하고 가치를 높일 수 있습니다. 또한 다음과 같은 중요한 전략적 질문을 제기할 수 있습니다. 컴퓨팅 용량이 증가한 상황에서 이러한 유형의 작업을 수행하는 워크로드의 배포를 어떻게 관리할 수 있을까요? 디바이스에 내장된 인텔리전스를 사용하여 직원, 고객, 비즈니스를 위한 운영 프로세스에 보다 신속하게 영향을 미칠 수 있는 방법은 무엇일까요? 이러한 모든 디바이스에서 가치를 최대한으로 창출하려면 상당한 양의 컴퓨팅이 엣지로 이동해야 합니다.
엣지 컴퓨팅을 이용하면 커넥티드 디바이스에서 생성되는 방대한 양의 데이터를 완전히 활용할 수 있습니다. 새로운 비즈니스 기회를 발견하고 운영 효율성을 높이며 고객에게 더 빠르고 안정적이고 일관된 경험을 제공할 수 있습니다. 뛰어난 엣지 컴퓨팅 모델은 로컬에서 데이터를 분석하여 성능을 가속화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 엣지 컴퓨팅에 대한 신중한 접근 방식을 채택하면 사전 정의된 정책에 따라 워크로드를 최신 상태로 유지하고, 개인정보를 보호하고, 데이터 레지던시 법률 및 규정을 준수할 수 있습니다.
하지만 이러한 과정에는 어려움도 존재합니다. 효과적인 엣지 컴퓨팅 모델은 네트워크 보안 위험, 관리 복잡성, 대기 시간 및 대역폭 한계 문제를 해결해야 합니다. 실행 가능한 모델의 장점은 다음과 같습니다.
클라우드 엣지, IoT 엣지, 모바일 엣지 등 어떠한 유형의 엣지 컴퓨팅에 관심이 있든, 다음 목표를 달성하는 데 도움이 되는 솔루션을 찾을 수 있을 것입니다.
불필요한 관리자를 줄이고, 관련 비용을 절감하고, 필요할 때 필요한 곳에 소프트웨어를 배포하세요.
엣지 컴퓨팅 솔루션을 활용하여 혁신 역량을 키우고 오늘날 시장의 다양한 장비와 디바이스에 대응하세요.
적절한 워크로드를 적시에 적합한 머신에서 실행해야 합니다. 기업 정책을 쉽게 관리하고 시행할 수 있는 방법이 있는지 확인하세요.
검증된 멀티클라우드 플랫폼과 엣지 배포에서 확장성을 높이고, 성능을 가속화하고, 보안을 강화하도록 설계된 포괄적인 서비스 포트폴리오를 보유한 공급업체를 찾으세요. 엣지에서 인텔리전스와 성능을 극대화하는 확장 서비스에 대해 공급업체에 문의하세요.
은행, 광업, 소매업, 기타 모든 산업의 CIO는 고객 경험을 개인화하고 더 빠른 인사이트와 조치를 생성하며 지속적인 운영을 유지하기 위한 전략을 수립하고 있습니다. 이는 대규모 분산형 컴퓨팅 아키텍처, 즉 엣지 컴퓨팅을 도입하여 구현할 수 있습니다. 하지만 각 업계마다 엣지 IT의 필요성을 높이는 특정한 사용 사례가 있습니다.
은행은 ATM 비디오 피드를 실시간으로 분석하여 고객 안전을 강화하기 위한 목적으로 엣지가 필요할 수 있습니다. 광산업체는 데이터를 사용하여 운영을 최적화하고, 작업자 안전을 개선하고, 에너지 소비를 줄이고, 생산성을 높일 수 있습니다. 소매업체는 고객의 쇼핑 경험을 개인화하고, 특별한 제품 및 서비스를 신속하게 제공할 수 있습니다. 키오스크 서비스를 활용하는 기업은 키오스크 기반 애플리케이션의 원격 배포 및 관리를 자동화하여, 네트워크 연결이 끊어졌거나 상태가 좋지 않을 때에도 운영을 지속할 수 있습니다.
IBM Edge Application Manager는 엣지 컴퓨팅 자율 관리를 제공하는 지능적이며 유연한 애플리케이션입니다. 한 명의 관리자가 엔드포인트 전체에서 애플리케이션 환경의 규모, 변동성 및 변화율을 동시에 관리할 수 있습니다.