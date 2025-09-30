리프트 앤 시프트란?

'리프트 앤 시프트(lift and shift)'는 상대적으로 빠르고 경제적으로 온프레미스의 애플리케이션을 클라우드로 마이그레이션하는 방법입니다.
“리프트 앤 시프트(lift and shift)”는 “리호스팅(rehosting)"이라고도 하며, 어떤 IT 환경에 있는 애플리케이션 또는 워크로드의 정확한 복사본(데이터 저장소 및 운영 체제(OS)까지 포함)을 다른 IT 환경으로 마이그레이션하는 프로세스입니다. 대개 온프레미스에서 퍼블릭 클라우드나 프라이빗 클라우드로 마이그레이션합니다.

애플리케이션 아키텍처에는 어떠한 변경도 없고 애플리케이션 코드도 거의 또는 전혀 바뀌지 않는 리프트 앤 시프트 전략은 다른 마이그레이션 프로세스보다 더 빨리, 더 적은 인력과 (초기에는) 더 적은 비용으로 수행할 수 있습니다. 아울러 기업의 IT 지출을 자본 비용(CapEx) 항목에서 운영 비용(OpEx) 항목으로 전환하는 가장 빠르고 경제적인 방법이기도 합니다. 이렇게 하이브리드 클라우드 전략을 채택함으로써 경제성과 확장성이 뛰어난 클라우드의 컴퓨팅 성능, 스토리지, 네트워킹 인프라를 활용할 수 있습니다.

클라우드 컴퓨팅의 초창기에는 거의 모든 경우에 리프트 앤 시프트 마이그레이션이 고려 대상이었습니다. 단, 매우 오래되었고 지극히 복잡하며 긴밀하게 결합된 온프레미스 애플리케이션에는 적합하지 않았습니다. 하지만 클라우드 아키텍처가 진화하면서 개발자 생산성이 향상되고 더 유리한 클라우드 가격 모델이 등장함에 따라, 클라우드 환경을 제대로 활용하지 못하는 '기존 형태 그대로(as-is)' 애플리케이션을 마이그레이션하는 방식은 이내 장기적인 매력을 잃게 되었습니다.

요즘에는 리프트 앤 시프트가 어느 정도 클라우드에 준비된 워크로드, 이를테면 VMware 워크로드, 컨테이너 기반 애플리케이션, 마이크로서비스 아키텍처 기반 애플리케이션 등을 마이그레이션하는 옵션 중 하나로 간주되곤 합니다. 또는 클라우드에서 모놀리식 애플리케이션의 아키텍처를 클라우드에 맞게 재구성하는 프로세스의 첫 단계가 되기도 합니다.
리프트 앤 시프트의 이점

리프트 앤 시프트 마이그레이션은 계속 온프레미스에서 애플리케이션을 실행하는 것보다 여러모로 유익할 수 있습니다.

  • 빠르고 비용 효과적이며 업무 차질을 최소화하는 마이그레이션: 리프트 앤 시프트에서는 대규모 전담 팀을 꾸리지 않고도 빠르게 마이그레이션할 수 있습니다. 온프레미스 애플리케이션은 마이그레이션 과정에서 원래 위치에 남아 있을 수 있으므로, 서비스 중단이 발생하지 않습니다. 그리고 사용자의 애플리케이션 경험은 그대로 유지됩니다.

  • 성능 향상의 가능성: 리프트 앤 시프트는 하드웨어를 직접 구입하지 않고도 성능이 더 우수한 업데이트된 하드웨어에서 애플리케이션을 실행할 기회를 제공합니다.

  • 온프레미스를 통합하면서 용량 확장: 사용량 기준 방식으로 클라우드에서 컴퓨팅 용량, 저장 공간, 네트워크 대역폭을 추가하면서 온프레미스 데이터 센터의 인프라와 비용 항목까지 통합할 수 있습니다.

  • 온디맨드 방식의 확장성: 리프트 앤 시프트에서는 신규 컴퓨팅 용량을 구입하여 물리적으로 설치하지 않고도 애플리케이션 환경을 확장하는 것이 가능합니다. 트래픽 피크타임을 수용하기 위해 하드웨어를 오버프로비저닝할 필요도 없습니다.

  • 비용 절감형 탄력성: 어떤 애플리케이션은 클라우드 탄력성, 즉 자동으로 리소스를 시작하고 중지하면서 수요를 정확히 해결하는 능력도 십분 활용할 수 있습니다. 클라우드의 탄력성이 우수하고 애플리케이션에서 이 탄력성을 제대로 활용할수록 임의의 시점에 정확히 필요한 리소스만 사용하면서 더 많은 비용을 절약할 수 있습니다.

  • 강화된 보안: 마이그레이션이 완료되면 레거시 애플리케이션도 클라우드 보안 서비스, 즉 역할 기반 액세스 제어, 다단계 인증, 통합 하이브리드 보안 프로세스 등을 활용할 수 있게 됩니다.

  • 온프레미스 데이터 센터의 비용 및 애로 사항 감소: 더 많은 애플리케이션을 클라우드에 마이그레이션할수록 더 빨리 온프레미스 인프라를 축소하고 이를 관리 및 유지 보수하는 비용도 줄일 수 있습니다.

  • 손쉽게 시작하는 하이브리드 클라우드 여정: 리프트 앤 시프트는 가장 잘 준비된 최적의 애플리케이션을 프라이빗 클라우드나 퍼블릭 클라우드로 이동하고 나머지 애플리케이션 워크로드는 온프레미스에서 계속 호스팅하는 편리한 방법입니다. 적합한 관리 툴이 있다면, 최적화된 단일 통합 인프라처럼 모든 플랫폼을 관리할 수 있습니다.

물론 리프트 앤 시프트가 모든 애플리케이션에서 이러한 이점을 제공하는 것은 아닙니다. 부분적으로만 클라우드 환경에 맞게 최적화된 애플리케이션이라면, 클라우드의 비용 절감 효과를 누리지 못하고 오히려 장기적으로는 클라우드에서 실행하면서 더 많은 비용을 부담해야 할 수도 있습니다. 온프레미스에서 느리게, 또는 비효율적으로 실행되는 애플리케이션이 아무런 수정 없이 클라우드에서 더 우수하게 실행될 가능성은 낮습니다. 라이센싱 관련 비용 및 제약 때문에 리프트 앤 시프트 마이그레이션이 경제적으로, 심지어 법적으로 불가능해질 수도 있습니다.
VMware 워크로드에 대한 리프트 앤 시프트

VMware 가상화 기술은 엔터프라이즈 환경에서 널리 쓰이고 있습니다. VMware는 가상화 시장에서 80%의 점유율을 기록합니다. 그리고 Fortune 100대 기업 모두 VMware를 사용하여 온프레미스 데이터 센터를 가상화하고 있습니다. 따라서 클라우드 제공업체 대부분은 애플리케이션 호스팅에 VMware 인프라를 제공합니다. 그리고 리프트 앤 시프트 방식으로 VMware 클라우드 마이그레이션을 지원하기 위해 전문적인 툴과 서비스를 제공하는 곳도 있습니다.

기존 VMware 워크로드를 리프트 앤 시프트 방식으로 마이그레이션하려면, 온프레미스 데이터 센터와 타깃 클라우드 데이터 센터가 같은 기본 VMware ESXi 하이퍼바이저를, 그리고 같은 VMware 호환 및 vSphere API 호환 관리 툴/스크립트를 사용해야 합니다. 클라우드 제공업체는 VMware 소프트웨어 스택을 관리할 스킬과 경험을 가진 운영 팀을 두어야 합니다.

VMware 리프트 앤 시프트 마이그레이션을 간소화하는 핵심 기술이 VMware HCX(Hybrid Cloud Extension)인데, 이는 온프레미스 네트워크를 클라우드의 VMware 환경으로 확장하여 하이브리드 클라우드 인프라를 빠르게 구현하게 해주는 툴입니다. HCX를 사용하면, 규모가 큰, 즉 수천 개의 가상 머신(VM)도 기존 상태대로 온프레미스에서 클라우드에 안전하게 마이그레이션할 수 있습니다. 그러면 온프레미스 워크로드와 클라우드 워크로드를 같은 툴, 스크립트, 스킬을 사용하여 관리하고 운영할 수 있습니다. 온프레미스 워크로드의 복제 및 복구를 클라우드에 구현하는 것도 가능합니다.
리프트 앤 시프트와 다른 마이그레이션 옵션 비교

리프트 앤 시프트는 IaaS(Infrastructure-as-a-Service) 마이그레이션입니다. 즉, 온프레미스 인프라의 애플리케이션을 그 상태대로 클라우드 인프라에 이동한 다음 구독 방식이나 사용량 기준 측정 방식으로 비용을 지불합니다.

일반적으로 다른 클라우드 마이그레이션 유형 중에서 특히 2가지에 주목할 필요가 있습니다.

PaaS 마이그레이션
PaaS(Platform-as-a-Service) 마이그레이션에서는 클라우드 제공업체의 PaaS 스택을 더 효과적으로 활용하기 위해 애플리케이션을 수정합니다. 애플리케이션에 대한 리팩토링 또는 리플랫포밍을 수행하는데, 이와 같은 소규모의 변경을 통해 사용자 경험의 변화 없이 클라우드를 위한 성능 최적화가 이루어지거나 특정 클라우드 기능이 사용 가능해집니다. 애플리케이션에 대한 리아키텍처링으로 마이크로서비스, 컨테이너, 또는 서버리스 컴퓨팅의 이점을 누릴 수도 있습니다. 또는 개발자 생산성을 높이는 클라우드 제공업체의 개발 툴 및 플랫폼 기능을 사용하여 애플리케이션을 완전히 리디자인할 수도 있습니다.

PaaS 마이그레이션은 리프트 앤 시프트보다 초기에 더 많은 비용, 인력, 시간이 듭니다. 그러나 애플리케이션에서 클라우드 본연의 이점, 즉 운영 자동화, 개발자 생산성, 보안, 회복 탄력성, 사용량 기준 지불 방식의 비용 모델 등을 더 효과적으로 활용할 수 있게 됩니다. 그 시너지 효과로 초기 투자의 빠른 회수가 가능합니다.

SaaS 마이그레이션
SaaS(Software-as-a-Service) 마이그레이션은 온프레미스 애플리케이션을 이미 만들어진 클라우드 기반 대안으로 대체하는 것입니다. 이 대체 버전은 비슷한 기능을 제공함과 동시에 클라우드 제공업체 인프라의 이점을 더 많이 누릴 수 있습니다.

SaaS 마이그레이션이 올바르게 이루어진다면, 리프트 앤 시프트처럼 마이그레이션 비용을 줄이고 PaaS 마이그레이션처럼 클라우드의 장점을 제대로 활용할 수 있습니다. 그러나 특정 기능이나 맞춤 구현은 포기하거나 기다려야 할 수도 있습니다. 게다가 대체로 SaaS 애플리케이션의 데이터 관리, 액세스 제어, 보안 등의 기능을 도입해야 합니다.
리프트 앤 시프트 사용사례

다시 말하자면, 클라우드 기술은 계속 개발자 생산성을 향상하면서 클라우드 가격 모델을 개선하고 있으므로, 클라우드 환경을 제대로 활용하지 않는 클라우드 마이그레이션은 점점 더 무의미해지고 장기적으로는 비용 부담도 커집니다. 그럼에도 경우에 따라서는 리프트 앤 시프트가 PaaS 마이그레이션보다 더 나은 선택이 될 수 있습니다.

  • 온프레미스 인프라의 비용이 치솟고 있는데, 아직 애플리케이션을 리아키텍처링할 상황이 아닌 경우. 이러한 경우에는 리빌딩이 가능해지거나 준비될 때까지 잠시 클라우드에 애플리케이션을 '배치'하는 것이 경제적으로 나은 선택일 수 있습니다. 그와 달리 많은 리소스가 필요한 레거시 애플리케이션, 이를테면 빅데이터 분석, 디지털 애니메이션, 의료/엔지니어링 영상은 사용량 기준 클라우드 요금이 생각보다 빠르게 상승할 것입니다.

  • 기성품(off-the-shelf) 애플리케이션을 마이그레이션하려는 경우. 이러한 애플리케이션은 리아키텍처링이 불가능하므로, 유일한 대안은 현재 상태대로 클라우드로 이동하는 것입니다.

  • 더 저렴하고 확장성이 뛰어난 백업 및 복구가 필요한 경우. 온프레미스에서 클라우드로 백업을 이전하는 것이 대표적인 사용사례입니다. 단, 엄격한 규제를 받는 업종이나, 매우 까다로운 복구 시점 목표(RPO)/복구 시간 목표(RTO)가 있는 애플리케이션에는 적합하지 않습니다.
리프트 앤 시프트 마이그레이션 평가 및 계획

리프트 앤 시프트 마이그레이션을 시작하기에 앞서 이 작업의 난이도, 비용, 궁극적인 가치에 영향을 미칠 만한 요인을 면밀하게 평가하고 대비해야 합니다. 여기에는 다음과 같은 요인이 포함될 수 있습니다.

  1. 애플리케이션 수명: 얼마나 더 오래 이 애플리케이션을 사용하거나 이 워크로드를 실행할 것입니까? 향후 12개월 이내에 사용 종료할 애플리케이션을 마이그레이션하는 것은 대체로 합당하지 않습니다.

  2. API 액세스 권한 제한: 클라우드로 이전하더라도 기존 API 툴에 병목 현상이 일어나지 않게 해야 합니다.

  3. 마이그레이션 자동화 툴: 클라우드 호스팅 제공업체가 마이그레이션을 위한 자동화 툴을 제공하는지 여부를 확인하고, 가급적 그 툴을 활용할 계획을 세워야 합니다.

  4. 마이그레이션 우선순위: 여러 애플리케이션을 마이그레이션할 계획이라면, 미션 크리티컬 애플리케이션을 먼저 마이그레이션하도록 (또는 해당 비즈니스에 가장 적합한 순서대로 마이그레이션하도록) 운용 설명서(runbook)를 마련합니다.

  5. 컴플라이언스: 귀사의 전용 온프레미스 환경에서 프라이빗 클라우드나 퍼블릭 클라우드로 마이그레이션하기에 앞서 마이그레이션 계획 및 클라우드 제공업체의 인프라를 평가하여 마이그레이션 과정과 그 이후에 모든 컴플라이언스 요건이 충족되게 합니다.

  6. 뜻하지 않은 기능 및 범위 확대: 기능성이 뛰어난 클라우드 환경에서는 즉시 여러 기능을 통합하고 싶은 생각이 들 수 있습니다. 그로 인해 속도가 느려지고 리소스 누수가 발생합니다. 프로젝트를 명확하게 정의하고, 마이그레이션의 전 과정에서 철저히 따르는 것이 좋습니다.
IBM Cloud로 마이그레이션

IBM® Cloud는 가장 개방적이고 안전한 비즈니스용 퍼블릭 클라우드, 차세대 하이브리드 멀티클라우드 플랫폼, 고급 데이터 및 AI 기능, 그리고 20여 업종에 걸친 심층 엔터프라이즈 전문 지식을 제공합니다.

 클라우드 마이그레이션 서비스 살펴보기
클라우드 마이그레이션 컨설팅

가치를 창출하고 비즈니스를 혁신합니다.IBM Cloud Migration Services는 기타 모든 일에 집중할 수 있도록 기업의 클라우드 마이그레이션 처리를 도와줍니다.

 클라우드 마이그레이션 컨설팅 살펴보기
IBM Cloud for VMware Solutions

IBM Cloud for VMware Solutions는 온프레미스에서 IBM Cloud로 VMware 워크로드 이동을 지원하도록 설계되었습니다.

 IBM Cloud for VMware Solutions 살펴보기
