“리프트 앤 시프트(lift and shift)”는 “리호스팅(rehosting)"이라고도 하며, 어떤 IT 환경에 있는 애플리케이션 또는 워크로드의 정확한 복사본(데이터 저장소 및 운영 체제(OS)까지 포함)을 다른 IT 환경으로 마이그레이션하는 프로세스입니다. 대개 온프레미스에서 퍼블릭 클라우드나 프라이빗 클라우드로 마이그레이션합니다.



애플리케이션 아키텍처에는 어떠한 변경도 없고 애플리케이션 코드도 거의 또는 전혀 바뀌지 않는 리프트 앤 시프트 전략은 다른 마이그레이션 프로세스보다 더 빨리, 더 적은 인력과 (초기에는) 더 적은 비용으로 수행할 수 있습니다. 아울러 기업의 IT 지출을 자본 비용(CapEx) 항목에서 운영 비용(OpEx) 항목으로 전환하는 가장 빠르고 경제적인 방법이기도 합니다. 이렇게 하이브리드 클라우드 전략을 채택함으로써 경제성과 확장성이 뛰어난 클라우드의 컴퓨팅 성능, 스토리지, 네트워킹 인프라를 활용할 수 있습니다.

클라우드 컴퓨팅의 초창기에는 거의 모든 경우에 리프트 앤 시프트 마이그레이션이 고려 대상이었습니다. 단, 매우 오래되었고 지극히 복잡하며 긴밀하게 결합된 온프레미스 애플리케이션에는 적합하지 않았습니다. 하지만 클라우드 아키텍처가 진화하면서 개발자 생산성이 향상되고 더 유리한 클라우드 가격 모델이 등장함에 따라, 클라우드 환경을 제대로 활용하지 못하는 '기존 형태 그대로(as-is)' 애플리케이션을 마이그레이션하는 방식은 이내 장기적인 매력을 잃게 되었습니다.

요즘에는 리프트 앤 시프트가 어느 정도 클라우드에 준비된 워크로드, 이를테면 VMware 워크로드, 컨테이너 기반 애플리케이션, 마이크로서비스 아키텍처 기반 애플리케이션 등을 마이그레이션하는 옵션 중 하나로 간주되곤 합니다. 또는 클라우드에서 모놀리식 애플리케이션의 아키텍처를 클라우드에 맞게 재구성하는 프로세스의 첫 단계가 되기도 합니다.