클라우드 스토리지란 무엇인가요?

클라우드 스토리지를 이용하면 공용 인터넷 또는 전용 사설망 연결을 통해 액세스하는 오프사이트 위치에 데이터와 파일을 저장할 수 있습니다. 저장을 위해 오프사이트로 전송하는 데이터는 제3자 클라우드 제공업체의 책임이 됩니다. 서비스 제공자는 서버 및 관련 인프라를 호스팅, 보안, 관리 및 유지하며 필요 시 데이터에 액세스할 수 있도록 지원합니다.
클라우드 스토리지는 온프레미스 하드 드라이브 또는 스토리지 네트워크에 파일을 저장하는 대신 경제적이고 확장 가능한 대안을 제공합니다. 컴퓨터 하드 드라이브는 한정된 양의 데이터만 저장할 수 있습니다. 사용자는 저장 공간이 부족해지면 파일을 외부 저장 장치로 전송해야 합니다. 기존에는 조직에서 데이터와 파일을 보관하기 위해 스토리지 영역 네트워크(SAN)를 구축하고 유지 관리했습니다. 그러나 저장된 데이터가 증가함에 따라 기업은 증가하는 수요를 수용하기 위해 서버와 인프라를 증설하는 데 투자해야 하기 때문에 SAN은 유지 관리 비용이 많이 듭니다.
클라우드 스토리지 서비스는 탄력성을 제공하므로 데이터 양이 증가함에 따라 용량을 확장하거나 필요한 경우 용량을 줄일 수 있습니다. 클라우드에 데이터를 저장하면 사내 스토리지 네트워크를 구축하고 유지 관리하는 데 드는 자본 비용을 투자하는 대신, 스토리지 기술 및 서비스형 스토리지 용량에 대한 비용을 지불하여 최종적으로 비용을 절감할 수 있습니다. 사용하는 용량만큼만 비용을 지불하면 되기 때문입니다. 시간이 흐르면서 더 큰 규모의 데이터를 처리하기 위해 비용이 증가할 수는 있지만, 데이터 규모 증가를 예상하여 스토리지 네트워크를 과도하게 프로비저닝할 필요는 없습니다.
온프레미스 스토리지 네트워크와 마찬가지로 클라우드 스토리지도 서버를 사용하여 데이터를 저장하지만, 데이터는 오프사이트 위치에 있는 서버로 전송됩니다. 사용하는 대부분의 서버는 물리적 서버에서 호스팅되는 가상 머신입니다. 스토리지 요구 사항이 증가함에 따라 공급업체는 수요를 충족하기 위해 새로운 가상 서버를 만듭니다.
일반적으로는 웹 포털, 웹 사이트 또는 모바일 앱을 사용하여 인터넷 또는 전용 사설망을 통해 스토리지 클라우드에 연결합니다. 연결된 서버는 클라우드 제공자의 운영 규모에 따라 하나 이상의 데이터 센터에 있는 서버 풀로 데이터를 전달합니다.
공급업체는 서비스의 일환으로 주로 중복성을 확보하기 위해 여러 머신에 동일한 데이터를 저장합니다. 이렇게 하면 서버가 유지 관리 목적으로 중단되거나 정전이 발생하는 경우에도 데이터에 계속 액세스할 수 있습니다.
클라우드 스토리지는 프라이빗, 퍼블릭 및 하이브리드 클라우드에서 사용할 수 있습니다.
퍼블릭 스토리지 클라우드: 이 모델에서는 인터넷을 통해 클라우드 공급업체가 유지 관리하고 다른 회사에서 사용하는 스토리지 클라우드에 연결합니다. 제공업체는 일반적으로 스마트폰과 데스크탑을 포함한 거의 모든 디바이스에서 서비스에 액세스할 수 있도록 하고, 필요에 따라 서비스를 확장하거나 축소할 수 있도록 합니다.
프라이빗 클라우드 스토리지: 프라이빗 클라우드 스토리지 설정은 일반적으로 클라우드 모델을 복제하지만, 네트워크 내에 상주하며 물리적 서버를 활용하여 가상 서버의 인스턴스를 생성하여 용량을 늘립니다. 온프레미스 프라이빗 클라우드를 완전히 제어하거나 클라우드 스토리지 제공업체와 협력하여 비공개 연결로 액세스할 수 있는 전용 프라이빗 클라우드를 구축할 수 있습니다. 프라이빗 클라우드 스토리지를 선호하는 조직으로는 처리 및 저장하는 데이터의 비공개적 특성을 고려해야 하는 은행이나 소매업체가 있습니다.
하이브리드 클라우드 스토리지: 이 모델은 프라이빗 클라우드와 퍼블릭 클라우드의 요소를 결합하여 조직이 어떤 데이터를 어떤 클라우드에 저장할지 선택할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 엄격한 보관 및 복제 요건이 적용되는 고도로 규제된 데이터는 일반적으로 프라이빗 클라우드 환경에 더 적합하지만, 비즈니스 기밀이 포함되지 않은 이메일과 같이 덜 민감한 데이터는 퍼블릭 클라우드에 저장할 수 있습니다. 일부 조직에서는 하이브리드 클라우드를 사용하여 내부 스토리지 네트워크를 퍼블릭 클라우드 스토리지로 보완하기도 합니다.
다른 클라우드 기반 기술과 마찬가지로 클라우드 스토리지는 몇 가지 뚜렷한 이점을 제공합니다. 그러나 이 방식은 주로 보안 및 관리 제어와 관련하여 기업의 우려를 불러일으키기도 합니다.
장점
단점
클라우드 스토리지에는 파일, 블록, 개체의 세 가지 주요 유형이 있습니다. 각각 고유한 이점을 제공합니다.
파일 스토리지
파일 스토리지는 대부분의 사용자에게 친숙한 계층적 파일 및 폴더 구조로 데이터를 저장합니다. 스토리지 시스템에 있든, 데이터가 생성된 클라이언트에 있든 관계없이 데이터의 형식은 그대로 유지되며, 계층 구조를 통해 필요할 때 파일을 더 쉽고 직관적으로 찾고 검색할 수 있습니다. 파일 스토리지는 일반적으로 개발 플랫폼, 홈 디렉토리, 그리고 동영상, 음성 및 기타 파일의 리포지토리에 사용됩니다.
블록 스토리지
전통적으로 SAN에서 사용되던 블록 스토리지는 클라우드 스토리지 환경에서도 흔히 찾아볼 수 있습니다. 이 스토리지 모델에서 데이터는 '블록'이라는 큰 볼륨으로 구성됩니다. 각 블록은 별도의 하드 드라이브를 나타냅니다. 클라우드 스토리지 제공업체는 블록을 사용하여 여러 스토리지 노드에 대량의 데이터를 분할합니다. 블록 스토리지 리소스는 짧은 IO 지연 시간(시스템과 클라이언트 간의 연결을 완료하는 데 걸리는 시간) 덕분에 네트워크에서 더 나은 성능을 제공하며, 특히 대규모 데이터베이스 및 애플리케이션에 적합합니다.
클라우드에서 사용되는 블록 스토리지는 조직의 데이터베이스 및 애플리케이션 증대를 지원하기 위해 쉽게 확장됩니다. 블록 스토리지는 웹사이트가 저장해야 하는 대량의 방문자 데이터를 캡처하는 경우에 유용합니다.
오브젝트 스토리지
오브젝트 스토리지는 데이터를 오브젝트로 관리한다는 점에서 파일 및 블록 스토리지와 다릅니다. 각 오브젝트에는 파일의 데이터, 관련 메타데이터 및 식별자가 포함됩니다. 오브젝트는 데이터가 수신된 형식으로 데이터를 저장하며, 데이터에 더 쉽게 액세스하고 분석할 수 있는 방식으로 메타데이터를 맞춤형으로 설정할 수 있습니다. 오브젝트는 파일 또는 폴더 계층 구조로 구성되는 대신 사실상 무제한 확장성을 제공하는 리포지토리에 보관됩니다. 파일 계층 구조가 없고 메타데이터를 사용자 지정할 수 있으므로 오브젝트 스토리지를 사용하면 비용 효율적인 방식으로 스토리지 리소스를 최적화할 수 있습니다.
개인 사업자부터 대기업까지 거의 모든 종류의 비즈니스에서 다양한 클라우드 스토리지 서비스를 사용할 수 있습니다.
소규모 비즈니스를 운영하는 경우, 특히 스토리지를 직접 관리할 리소스나 기술이 없는 경우 클라우드 스토리지가 적합할 수 있습니다. 또한 클라우드 스토리지는 스토리지 비용을 예측할 수 있어 예산 계획에 도움이 되며, 비즈니스 성장에 따라 확장할 수 있는 기능을 제공합니다.
대기업(예: 제조 회사, 금융 서비스, 수십 개의 지점을 보유한 소매 체인 등)에서 근무하는 경우, 수백 기가바이트의 데이터를 주기적으로 전송하여 저장해야 할 수도 있습니다. 이러한 경우에는 대규모 데이터를 처리할 수 있는 확고한 클라우드 스토리지 제공업체와 협력해야 합니다. 경우에 따라 최고의 가치를 얻기 위해 공급업체와 맞춤형 거래를 협상할 수도 있습니다.
보안
클라우드 스토리지 보안은 특히 조직에서 신용 카드 정보 및 의료 기록과 같은 민감한 데이터를 처리하는 경우 중대한 사안입니다. 사용자는 이용 가능한 최신 방식을 통해 데이터를 사이버 위협으로부터 보호하기를 원할 것입니다. 엔드포인트 보호, 콘텐츠 및 이메일 필터링, 위협 분석은 물론 정기적인 업데이트와 패치로 구성된 모범 사례를 포함하는 계층화된 보안 솔루션이 필요합니다. 또한 잘 정의된 액세스 및 인증 정책도 필요합니다.
대부분의 클라우드 스토리지 제공업체는 액세스 제어, 사용자 인증, 데이터 암호화를 포함하는 기본 보안 조치를 제공합니다. 문제의 데이터가 기밀 업무 파일, 개인 기록, 지적 재산과 관련된 경우 이러한 조치가 제대로 이루어지도록 하는 것이 특히 중요합니다. 규정 준수가 적용되는 데이터에는 추가 보호가 필요할 수 있으므로 선택한 공급업체가 모든 관련 규정을 준수하는지 확인해야 합니다.
데이터는 이동할 때마다 보안 위험에 취약해집니다. 따라서 사용자도 스토리지 클라우드로 향하는 데이터를 보호할 책임을 공유합니다. 기업은 이동 중인 데이터를 암호화하고 공용 인터넷 대신 전용 사설망을 이용하여 클라우드 스토리지 공급업체와 연결함으로써 위험을 최소화할 수 있습니다.
백업
데이터 백업은 보안만큼이나 중요합니다. 기업은 사이버 공격, 자연 재해 또는 인적 오류로 인해 데이터가 손실되는 경우 파일 및 애플리케이션 사본에 액세스하고 업무 중단을 방지할 수 있도록 데이터를 백업해야 합니다.
클라우드 기반 데이터 백업 및 복구 서비스는 클라우드 기반 솔루션 초기부터 인기를 끌었습니다. 클라우드 스토리지 자체와 마찬가지로 공용 인터넷이나 사설망을 통해 서비스에 액세스합니다. 클라우드 백업 및 복구 서비스를 이용하면 자연 재해, 사이버 공격, 의도치 않은 사용자 실수로 인한 데이터 손실이 발생하는 경우를 대비해 중요한 비즈니스 데이터를 항시 사용할 수 있도록 주기적으로 복제해야 하는 번거로움을 덜 수 있습니다.
클라우드 백업은 스토리지와 마찬가지로 비용 효율성, 확장성, 손쉬운 액세스 등의 이점을 기업에 제공합니다. 클라우드 백업의 가장 매력적인 기능 중 하나는 자동화입니다. 일부 사용자는 항상 백업을 미루거나 잊어버리기 때문에 사용자에게 계속해서 데이터를 백업하도록 요청하는 방식은 엇갈린 결과로 이어질 수 있습니다. 이로 인해 데이터 손실이 불가피한 상황이 발생합니다. 자동 백업을 사용하면 데이터를 매일, 매시간 또는 네트워크에 새 데이터가 유입될 때마다 백업하도록 빈도를 결정할 수 있습니다.
클라우드에 데이터를 오프프레미스로 백업하면 거리상의 이점이 있습니다. 자연 재해, 테러 공격 또는 기타 재난으로 인해 건물이 피해를 입으면 온프레미스 백업 시스템이 손상되어 손실된 데이터를 복구할 수 없게 될 수 있습니다. 하지만 오프프레미스 백업은 이러한 상황에 대비하여 보험을 제공합니다.
서버
클라우드 스토리지 서버는 가상 서버, 즉 물리적 서버를 에뮬레이션하는 소프트웨어 정의 서버입니다. 하나의 물리적 서버가 여러 가상 서버를 호스팅할 수 있으므로 여러 고객에게 클라우드 기반 스토리지 솔루션을 더 쉽게 제공할 수 있습니다. 가상 서버를 사용하면 물리적 서버가 일반적으로 용량 이하로 작동하여 처리 능력 중 일부가 낭비되기 때문에 효율성이 향상됩니다.
이러한 접근 방식을 통해 클라우드 스토리지 제공업체는 종량제 클라우드 스토리지를 제공하고 사용자가 사용한 스토리지 용량에 대해서만 요금을 청구할 수 있습니다. 클라우드 스토리지 서버가 주어진 용량에 도달하면 클라우드 제공업체는 다른 서버를 스핀업하여 용량을 추가하거나 사용자가 직접 가상 머신을 추가로 스핀업할 수 있도록 합니다.
자체 가상 클라우드 서버를 구축할 수 있는 전문 지식이 있는 경우 사용할 수 있는 옵션 중 하나는 오픈 소스 클라우드 스토리지입니다. 오픈 소스는 서비스에 사용되는 소프트웨어를 사용자와 개발자가 연구, 검사, 변경 및 배포할 수 있음을 의미합니다.
오픈 소스 클라우드 스토리지는 일반적으로 자체 스토리지 서버를 구축할 수 있는 옵션을 제공하는 Linux 및 기타 오픈 소스 플랫폼과 연관되어 있습니다. 이 접근 방식의 장점은 관리 작업과 보안을 제어할 수 있다는 점입니다.
또 다른 장점은 비용 효율성입니다. 클라우드 기반 스토리지 제공업체는 사실상 무제한의 용량을 제공하지만 그에 따른 대가가 따릅니다. 더 많은 용량의 스토리지를 사용할수록 가격이 높아집니다. 오픈 소스를 사용하면 스토리지 클라우드를 개발하고 유지 관리할 수 있는 코딩 및 엔지니어링 전문 지식만 있으면 용량을 계속 확장할 수 있습니다.
오픈 소스 클라우드 스토리지 제공업체마다 다양한 수준의 기능을 제공하므로 어떤 서비스를 사용할지 결정하기 전에 기능을 비교해야 합니다. 오픈 소스 클라우드 스토리지 서비스에서 사용할 수 있는 일부 기능은 다음과 같습니다.
앞서 언급한 대로 클라우드 스토리지는 사내 스토리지 인프라를 제거하여 기업이 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 그러나 클라우드 스토리지의 가격 모델은 다양합니다. 일부 클라우드 스토리지 제공업체는 월 단위로 기가바이트당 비용을 청구하는 반면, 다른 제공업체는 저장 용량에 따라 요금을 부과합니다. 사용료는 매우 다양합니다. 어느 제공업체를 선택하느냐에 따라 매월 100GB의 스토리지에 대해 1.99달러를 지불할 수도, 10달러를 지불할 수도 있습니다. 네트워크에서 스토리지 클라우드 기반 요금으로 데이터를 전송하는 데 드는 추가 요금은 일반적으로 전체 서비스 가격에 포함됩니다.
제공업체는 기본 스토리지 및 데이터 전송 비용 외에 추가 요금을 부과할 수 있습니다. 예를 들어, 클라우드의 데이터에 액세스하여 변경 또는 삭제하거나 데이터를 한 곳에서 다른 곳으로 이동할 때마다 추가 요금이 발생할 수 있습니다. 매월 이러한 작업을 더 많이 수행할수록 비용이 더 높아집니다. 공급업체가 전체 가격에 일부 기본 수준의 활동을 포함하더라도 허용 한도를 초과하면 추가 요금이 부과됩니다.
또한 제공업체는 요금 책정 시 데이터에 액세스하는 사용자 수, 사용자가 데이터에 액세스하는 빈도, 데이터 이동 거리 등을 고려할 수 있습니다. 저장된 데이터 유형과 개인 정보 보호 목적 및 규정 준수를 위해 데이터에 추가 보안 수준이 필요한지 여부에 따라 다르게 청구될 수 있습니다.
예시
클라우드 스토리지 서비스는 개인 사용자부터 수천 개의 위치에 있는 다국적 조직에 이르기까지 모든 요구 사항에 맞게 수십 개의 제공업체에서 제공됩니다. 예를 들어, 다른 사용자와 공유하고 공동 작업하기 위해 이메일과 비밀번호는 물론 스프레드시트, Word 문서와 같은 파일을 클라우드에 저장할 수 있습니다. 파일 전송과 공유는 클라우드 스토리지 서비스의 가장 일반적인 용도 중 하나인데, 이 기능을 사용하면 사용자가 프로젝트에서 함께 작업하는 것이 더 쉬워집니다.
일부 서비스는 파일 관리 및 동기화 기능을 제공하여 여러 위치에 있는 동일한 파일의 버전을 누군가 변경할 때마다 업데이트할 수 있도록 지원합니다. 클라우드 스토리지 서비스를 통해 파일 관리 기능을 사용할 수도 있습니다. 이를 사용하면 문서, 스프레드시트 및 기타 파일을 원하는 대로 구성하고 다른 사용자가 액세스할 수 있도록 설정할 수 있습니다. 클라우드 스토리지 서비스는 동영상 및 음성과 같은 미디어 파일은 물론 네트워크 내부에서 너무 많은 공간을 차지하는 대용량 데이터베이스 기록물도 처리할 수 있습니다.
스토리지에 필요한 것이 무엇이든, 필요한 용량과 기능을 제공하는 클라우드 스토리지 서비스를 찾는 데는 어려움이 없을 것입니다.
