클라우드 스토리지란 무엇인가요?

개인 사업자부터 대기업까지 거의 모든 종류의 비즈니스에서 다양한 클라우드 스토리지 서비스를 사용할 수 있습니다.

소규모 비즈니스를 운영하는 경우, 특히 스토리지를 직접 관리할 리소스나 기술이 없는 경우 클라우드 스토리지가 적합할 수 있습니다. 또한 클라우드 스토리지는 스토리지 비용을 예측할 수 있어 예산 계획에 도움이 되며, 비즈니스 성장에 따라 확장할 수 있는 기능을 제공합니다.

대기업(예: 제조 회사, 금융 서비스, 수십 개의 지점을 보유한 소매 체인 등)에서 근무하는 경우, 수백 기가바이트의 데이터를 주기적으로 전송하여 저장해야 할 수도 있습니다. 이러한 경우에는 대규모 데이터를 처리할 수 있는 확고한 클라우드 스토리지 제공업체와 협력해야 합니다. 경우에 따라 최고의 가치를 얻기 위해 공급업체와 맞춤형 거래를 협상할 수도 있습니다.

보안

클라우드 스토리지 보안은 특히 조직에서 신용 카드 정보 및 의료 기록과 같은 민감한 데이터를 처리하는 경우 중대한 사안입니다. 사용자는 이용 가능한 최신 방식을 통해 데이터를 사이버 위협으로부터 보호하기를 원할 것입니다. 엔드포인트 보호, 콘텐츠 및 이메일 필터링, 위협 분석은 물론 정기적인 업데이트와 패치로 구성된 모범 사례를 포함하는 계층화된 보안 솔루션이 필요합니다. 또한 잘 정의된 액세스 및 인증 정책도 필요합니다.

대부분의 클라우드 스토리지 제공업체는 액세스 제어, 사용자 인증, 데이터 암호화를 포함하는 기본 보안 조치를 제공합니다. 문제의 데이터가 기밀 업무 파일, 개인 기록, 지적 재산과 관련된 경우 이러한 조치가 제대로 이루어지도록 하는 것이 특히 중요합니다. 규정 준수가 적용되는 데이터에는 추가 보호가 필요할 수 있으므로 선택한 공급업체가 모든 관련 규정을 준수하는지 확인해야 합니다.

데이터는 이동할 때마다 보안 위험에 취약해집니다. 따라서 사용자도 스토리지 클라우드로 향하는 데이터를 보호할 책임을 공유합니다. 기업은 이동 중인 데이터를 암호화하고 공용 인터넷 대신 전용 사설망을 이용하여 클라우드 스토리지 공급업체와 연결함으로써 위험을 최소화할 수 있습니다.

백업

데이터 백업은 보안만큼이나 중요합니다. 기업은 사이버 공격, 자연 재해 또는 인적 오류로 인해 데이터가 손실되는 경우 파일 및 애플리케이션 사본에 액세스하고 업무 중단을 방지할 수 있도록 데이터를 백업해야 합니다.

클라우드 기반 데이터 백업 및 복구 서비스는 클라우드 기반 솔루션 초기부터 인기를 끌었습니다. 클라우드 스토리지 자체와 마찬가지로 공용 인터넷이나 사설망을 통해 서비스에 액세스합니다. 클라우드 백업 및 복구 서비스를 이용하면 자연 재해, 사이버 공격, 의도치 않은 사용자 실수로 인한 데이터 손실이 발생하는 경우를 대비해 중요한 비즈니스 데이터를 항시 사용할 수 있도록 주기적으로 복제해야 하는 번거로움을 덜 수 있습니다.

클라우드 백업은 스토리지와 마찬가지로 비용 효율성, 확장성, 손쉬운 액세스 등의 이점을 기업에 제공합니다. 클라우드 백업의 가장 매력적인 기능 중 하나는 자동화입니다. 일부 사용자는 항상 백업을 미루거나 잊어버리기 때문에 사용자에게 계속해서 데이터를 백업하도록 요청하는 방식은 엇갈린 결과로 이어질 수 있습니다. 이로 인해 데이터 손실이 불가피한 상황이 발생합니다. 자동 백업을 사용하면 데이터를 매일, 매시간 또는 네트워크에 새 데이터가 유입될 때마다 백업하도록 빈도를 결정할 수 있습니다.

클라우드에 데이터를 오프프레미스로 백업하면 거리상의 이점이 있습니다. 자연 재해, 테러 공격 또는 기타 재난으로 인해 건물이 피해를 입으면 온프레미스 백업 시스템이 손상되어 손실된 데이터를 복구할 수 없게 될 수 있습니다. 하지만 오프프레미스 백업은 이러한 상황에 대비하여 보험을 제공합니다.

서버



클라우드 스토리지 서버는 가상 서버, 즉 물리적 서버를 에뮬레이션하는 소프트웨어 정의 서버입니다. 하나의 물리적 서버가 여러 가상 서버를 호스팅할 수 있으므로 여러 고객에게 클라우드 기반 스토리지 솔루션을 더 쉽게 제공할 수 있습니다. 가상 서버를 사용하면 물리적 서버가 일반적으로 용량 이하로 작동하여 처리 능력 중 일부가 낭비되기 때문에 효율성이 향상됩니다.

이러한 접근 방식을 통해 클라우드 스토리지 제공업체는 종량제 클라우드 스토리지를 제공하고 사용자가 사용한 스토리지 용량에 대해서만 요금을 청구할 수 있습니다. 클라우드 스토리지 서버가 주어진 용량에 도달하면 클라우드 제공업체는 다른 서버를 스핀업하여 용량을 추가하거나 사용자가 직접 가상 머신을 추가로 스핀업할 수 있도록 합니다.