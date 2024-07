Iaas, Paas 및 Saas는 가장 많이 사용되는 세 가지 유형의 클라우드 서비스 오퍼링으로, 클라우드 서비스 모델 또는 클라우드 컴퓨팅 서비스 모델이라고도 합니다.



IaaS(Infrastructure as a Service)는 클라우드에서 애플리케이션과 워크로드를 실행하는 데 필요한 백엔드 IT 인프라, 즉 클라우드 호스팅 물리적 및 가상 서버, 스토리지, 네트워킹에 대한 온디맨드 액세스를 제공합니다.





PaaS(Platform as a Service)는 애플리케이션을 개발, 실행, 유지보수, 관리하는 데 필요한 완벽하고 바로 사용 가능한 클라우드 호스팅 플랫폼에 대한 온디맨드 액세스를 제공합니다.





SaaS(Software as a Service)는 바로 사용 가능한 클라우드 호스팅 애플리케이션 소프트웨어에 대한 온디맨드 액세스를 제공합니다.

IaaS, PaaS 및 SaaS는 상호 배타적이지 않습니다. 많은 중견 기업은 이 중 두 가지 이상을 사용하고 대부분의 대기업은 세 가지를 모두 사용합니다.

'As a Service'는 해당하는 오퍼링에서 IT 자산이 소비되는 방식, 그리고 클라우드 컴퓨팅과 기존 IT 간의 근본적인 차이점을 나타냅니다. 기존 IT에서 조직은 IT 자산(하드웨어, 시스템 소프트웨어 개발 도구, 애플리케이션)을 구매한 후 자체 온프레미스에서 설치, 관리 및 유지보수하는 방식으로 IT 자산을 이용합니다. 클라우드 컴퓨팅에서는 클라우드 서비스 제공자가 자산을 소유, 관리, 유지보수하고, 고객은 인터넷 연결을 통해 이를 소비하고 구독 기반 또는 종량제 방식으로 비용을 지불합니다.

따라서 IaaS, PaaS, SaaS 또는 'as a Service' 솔루션의 가장 큰 장점은 경제성입니다. 고객은 솔루션을 구매해 자체 데이터 센터에서 유지보수하는 데 따른 비용과 오버헤드 없이 예측 가능한 비용으로 필요한 IT 기능에 액세스하고 확장할 수 있습니다. 그러나 이러한 각 솔루션에는 고유한 추가 이점이 있습니다.