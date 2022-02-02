솔리드 스테이트 드라이브는 전자 회로를 사용하여 데이터를 저장하고 검색하는 방식으로 작동합니다. 데이터는 '블록'에 저장되며 이러한 블록은 한 번만 완전히 쓸 수 있습니다. 순차적 데이터를 함께 유지하고 응답 시간을 낮추려면 블록을 완전히 지우고 다른 블록에 다시 작성해야 합니다. 안타깝게도 블록은 내구성이 없으며 지우는 과정에서 손상됩니다. 쓰기/지우기는 SSD에서 마모가 발생하는 방식이며, 대부분의 SSD에는 마모를 고르게 분산하고 장치의 수명을 연장하는 '웨어 레벨링' 기술이 통합되어 있습니다.

SSD의 전자 회로 중 일부는 비휘발성 NAND 트랜지스터로 구성된 NAND("Not AND" 논리 게이트) 플래시 메모리입니다. 비휘발성 NAND 트랜지스터는 회로 기판에 배열되거나 때로는 적층된 실리콘 메모리 칩의 반도체에 데이터를 전하로 저장합니다. 3D NAND는 메모리 셀을 겹겹이 쌓아 올리기 때문에 훨씬 더 큰 스토리지 용량을 자랑합니다. 싱글 레벨 셀(SLC)은 가장 비싸지만 가장 내구성이 뛰어난 SSD 기술입니다. 따라서 셀당 스토리지 공간을 추가하면 비용이 절감되며, 추가로 저장되는 비트는 모두 다르게 표시됩니다. 마지막으로, 다중 레벨 셀(MLC), 트리플 레벨 셀(TLC) 및 쿼드 레벨 셀(QLC)로 시작합니다.

컨트롤러는 액세스하거나 조작할 메모리를 알려 모든 플래시 메모리 셀을 관리합니다. 또한 데이터 배포 및 가비지 수집 처리를 담당합니다.

폼 팩터에 따라 달라지는 일반적인 관행은 SSD가 RAM 모듈과 유사하게 더 빠른 응답 시간으로 요청된 데이터를 캐시하는 것입니다. 응답 시간이 짧은 HDD의 핫 요청을 캐싱하는 것보다 응답 시간이 더 빠르다는 점이 더 바람직합니다.