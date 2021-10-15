VPC는 기업이 다른 모든 퍼블릭 클라우드 테넌트와 논리적으로 격리된 가상 네트워크를 정의하고 제어할 수 있는 기능을 제공하여 퍼블릭 클라우드에 프라이빗하고 안전한 공간을 생성합니다.

클라우드 제공업체의 인프라를 여러 세대가 거주하는 주거용 아파트 건물이라고 상상해 보세요. 퍼블릭 클라우드 테넌트가 된다는 것은 룸메이트 여러 명과 아파트를 공유하는 것과 비슷합니다. 반면 VPC를 사용하는 것은 사용자 외에 열쇠를 갖고 있는 사람이 없으며 사용자의 허가 없이는 아무도 들어갈 수 없는 개인 아파트를 소유하는 것과 같습니다.

VPC의 논리적 격리는 가상 네트워크 기능 및 보안 기능을 사용하여 구현되며, 이를 통해 기업 고객은 특정 리소스에 액세스할 수 있는 IP 주소 또는 클라우드 애플리케이션을 세밀하게 제어할 수 있습니다. 이 기능은 소셜 미디어 계정에서 '친구에게만 공개' 또는 '공개/비공개' 설정을 통해 공개 게시물을 볼 수 있는 사람과 볼 수 없는 사람을 제한하는 것과 유사합니다.

VPC는 서비스형 플랫폼(PaaS), 서비스형 소프트웨어(SaaS), 서버리스와 함께 가장 인기 있는 4가지 클라우드 서비스 중 하나인 서비스형 인프라(IaaS )의 범주에 속합니다. 모든 주요 클라우드 서비스 제공업체는 Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud Platform, VMware 등을 포함한 VPC 솔루션을 제공합니다.

의료, 금융 및 정부 등 높은 수준의 보안, 개인정보 보호 및 데이터 제어가 필요한 산업은 많은 경우 VPC를 선호합니다. Future Market Insights, Inc.의 보고서에 따르면 가상 프라이빗 클라우드(VPC) 시장 점유율은 2022년 388억 달러에서 2032년 1,296억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.1 이러한 성장의 원동력에는 간단한 설치 및 저비용 재해 복구(DR) 솔루션에 대한 수요 증가와 중소기업의 가상 프라이빗 클라우드 도입 증가가 포함됩니다.2

VPC와 그 아키텍처 및 이점에 대해 더 자세히 알아보려면 IBM Cloud의 Ryan Sumner가 등장하는 이 동영상을 시청하세요.