데이터 스토리지 환경에는 블록 스토리지 이외의 스토리지도 존재합니다. 개발자들은 오브젝트 스토리지 및 파일 스토리지와 같은 다른 시스템도 함께 사용합니다. 사용자와 애플리케이션에 데이터를 제공하는 것이 각 스토리지의 최종 목표이지만, 이러한 각각의 스토리지 방법은 서로 다른 방식으로 데이터를 저장하고 검색합니다.

오브젝트 스토리지

오브젝트 기반 스토리지라고도 하는

오브젝트 스토리지는 데이터 파일을 오브젝트라고 하는 조각들로 분할합니다. 그 다음 단일 저장소에 해당 오브젝트를 저장합니다. 이는 다수의 네트워크로 연결된 시스템 간에 분산될 수 있습니다.

실제로 애플리케이션에서 모든 오브젝트를 관리하므로, 기존의 파일 시스템은 더 이상 필요가 없습니다. 각 오브젝트는 애플리케이션이 오브젝트 식별에 사용하는 고유 ID를 수신합니다. 그리고 각 오브젝트는 오브젝트에 저장된 파일에 대한 정보인 메타데이터를 저장합니다.

오브젝트 스토리지와 블록 스토리지 간의 중요한 한 가지 차이점은 각 스토리지가 메타데이터를 처리하는 방법에 있습니다. 오브젝트 스토리지에서는 오브젝트에 저장된 데이터 파일에 관한 추가적인 상세 정보를 포함하도록 메타데이터를 사용자 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 동영상 파일이 첨부된 메타데이터를 사용자 정의함으로써 동영상의 촬영 위치, 촬영에 사용된 카메라의 종류, 그리고 심지어는 각 프레임에 무엇이 담겨 있는지에 대해 알려줄 수 있습니다. 블록 스토리지에서는 메타데이터가 기본 파일 속성으로 제한됩니다.

파일을 변경하면 새로운 오브젝트가 생성되므로, 블록 스토리지는 자주 변경되지 않는 정적 파일에 가장 적합합니다.

파일 스토리지

파일 레벨 스토리지 혹은 파일 기반 스토리지라고도 하는

파일 스토리지는 일반적으로 NAS(Network Attached Storage) 기술과 관련이 있습니다. NAS는 기존의 네트워크 파일 시스템과 동일한 개념을 사용하여 사용자와 애플리케이션에 스토리지를 제공합니다. 다시 말하면, 사용자나 애플리케이션은 디렉토리 트리, 폴더 및 개별 파일을 통해 데이터를 수신합니다. 이는 로컬 하드 드라이브와 아주 유사하게 작동합니다. 그러나 NAS 또는 NOS(Network Operating System)에서는 액세스 권한, 파일 공유, 파일 잠금 및 기타 제어를 처리합니다.

파일 스토리지를 구성하기는 매우 쉽지만, 데이터에 대한 액세스가 데이터에 대한 단일 경로로 제한되기 때문에 블록 스토리지나 오브젝트 스토리지에 비해 성능이 떨어질 수 있습니다. 또한 파일 스토리지는 Windows용 NTFS(New Technology File System) 또는 Linux용 NFS(Network File System) 등의 공통 파일 레벨 프로토콜에서만 작동됩니다. 이로 인해 서로 다른 시스템 간에 사용 편의성이 제한될 수 있습니다.