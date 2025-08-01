오브젝트 스토리지란 무엇인가요?

오브젝트는 오브젝트 스토리지 시스템에 흔히 쓰이는 구조적으로 평면적인 데이터 환경에 저장되는 개별 데이터 단위입니다. 기존 파일 시스템과 달리, 진짜 폴더나 디렉터리, 복잡한 계층 구조가 없지만, 이름 규칙을 사용해 폴더와 유사한 구조를 시뮬레이션할 수 있습니다.

각 개체는 데이터 자체, 관련 메타데이터(개체에 대한 설명 정보) 및 개체 키라고도 하는 고유 식별자를 포함하는 독립형 단위입니다. 이 고유 ID는 스토리지 시스템 내의 오브젝트를 구분하고 파일 경로와 유사할 수 있지만 실제 디렉토리 구조를 나타내지는 않습니다.

저장소 정보를 통해 애플리케이션은 오브젝트를 찾고 액세스할 수 있습니다. 오브젝트 스토리지 디바이스를 더 큰 스토리지 풀로 통합하고 이러한 스토리지 풀을 여러 위치에 분산할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 무제한 확장과 향상된 데이터 복원력 및 재해 복구가 가능합니다.

오브젝트 스토리지는 계층적 파일 시스템의 복잡성과 확장성 문제를 해결할 수 있습니다. 오브젝트는 온프레미스 데이터 센터, 클라우드 서버 또는 하이브리드 및 멀티클라우드 환경에 로컬로 저장할 수 있으며, 전 세계 어디서나 액세스할 수 있습니다. 최신 배포에서는 컨테이너 오케스트레이션과 분산 인프라를 사용하여 오브젝트 스토리지를 구동하는 기본 시스템을 관리하는 경우가 많습니다.

각각 데이터, 메타데이터, 고유 ID로 구성된 오브젝트는 API를 통해 오브젝트 스토리지 시스템에서 액세스됩니다. 오브젝트 스토리지의 기본 API는 일반적으로 HTTP 기반 RESTful API(RESTful 웹 서비스라고도 함)입니다. 또한 대부분의 제공업체는 다양한 프로그래밍 언어에서 이러한 API와의 상호작용을 단순화하는 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 제공합니다.

이러한 API는 개체의 고유 식별자(또는 키)를 사용하여 개체를 검색하고 메타데이터를 쿼리할 수도 있습니다. API는 인터넷 기반이므로 네트워크 연결이 가능한 모든 기기에서 어디서나 객체에 액세스할 수 있습니다.

RESTful API는 "PUT" 또는 "POST"와 같은 HTTP 명령을 사용하여 개체를 업로드하고, "GET"을 사용하여 개체를 검색하고, "DELETE"를 사용하여 제거합니다. (HTTP는 'Hypertext Transfer Protocol'의 약자로, 인터넷에서 텍스트, 그래픽 이미지, 사운드, 비디오 및 기타 멀티미디어 파일을 전송하기 위한 규칙 집합입니다.)

API에서 호출할 오브젝트 스토리지 인스턴스에는 정적 파일을 얼마든지 저장할 수 있습니다. 최근에는 오브젝트 생성, 검색, 업데이트, 삭제를 넘어서 더 다양한 RESTful API 표준이 등장하고 있습니다. 이러한 표준을 사용하면 애플리케이션이 오브젝트 스토리지, 컨테이너, 계정, 멀티 테넌시, 보안, 청구 등을 관리할 수 있습니다.

예를 들어 대형 도서관 시스템의 모든 책을 단일 플랫폼에 저장하려 한다고 가정해 보겠습니다. 그러면 책의 내용(데이터)뿐만 아니라 저자, 발행일, 출판사, 제목, 저작권 및 기타 세부 정보와 같은 관련 정보도 저장해야 합니다. 이 모든 데이터와 메타데이터를 디렉토리 및 하위 디렉토리 계층 구조 하에 폴더로 구성된 관계형 데이터베이스에 저장할 수 있습니다.

그러나 수백만 권의 책이 있다면 검색하고 조회하는 프로세스가 번거롭고 시간이 많이 소요될 것입니다. 이 경우, 데이터가 정적이거나 고정되어 있기 때문에 오브젝트 스토리지 시스템이 효과적으로 작동합니다 이 예시의 경우 책의 내용은 변경되지 않습니다.

오브젝트는 플랫 구조의 '패키지'로 저장되며 단일 API 호출로 쉽게 찾고 검색할 수 있습니다. 또한 책의 수가 계속 늘어날수록 스토리지 디바이스를 더 큰 스토리지 풀로 통합하고, 이러한 스토리지 풀을 분산하여 무제한으로 확장할 수 있습니다.